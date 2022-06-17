Резніков про результати "Рамштайн-3": Ключове - будуть якісні поставки. Не все можна озвучувати вже і зараз
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Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ, підсумовуючи результати надзвичайно насиченого дводенного візиту до Брюсселя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у фейсбуці, підсумовуючи результати надзвичайно насиченого дводенного візиту до Брюсселя.
"Мав честь представляти нашу державу на третьому засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", який створено за ініціативою США. Ключове: поставки будуть. Якісні поставки. Але не все можна озвучувати вже і зараз. Все буде згодом", - зазначив він.
Резніков інформує, що також взяв участь у зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного Альянсу. Крім цього, провів близько десяти змістовних двосторонніх зустрічей з колегами.
"Важливо, що вперше ця зустріч пройшла із чотирма країнами-не членами Альянсу: серед запрошених гостей - Україна, Грузія, Швеція та Фінляндія. Найближчим часом розглядатиметься питання членства Швеції та Фінляндії у НАТО. Принагідно, мав можливість обговорити з партнерами "НАТО де-факто". Радий, що колеги підтвердили, що Україна - де-факто вже член цієї родини", - відзначає міністр оборони нашої країни.
За його словами, всі міністри висловили підтримку Українському народу і Збройним Силам України.
"Я пишаюся нашою армією. Пишаюся тим, що всі колеги захоплюються нашими воїнами, їхньою звитягою. Вони розуміють, що ми боремося не тільки за Україну, а й за вільну Європу. Хочу щиро подякувати великому другу України та моєму другу – міністру оборони США Ллойду Остіну ІІІ за лідерство, завдяки якому для підтримки України створено ефективний механізм, що розвивається та вже охоплює 50 країн", - продовжує він.
Резніков також скористався нагодою висловити вдячність та обговорити практичні питання з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, який зробив надзвичайно багато для того, щоб сили оборони України мали більше спроможностей для відсічі російській агресії.
"Вважаю дуже своєчасною координацію зусиль між Україною, Великою Британією та Туреччиною в питаннях вирішення гуманітарних проблем, про що ми говорили з Беном Воллесом та міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром", - додає очільник Міноборони.
Також відбулися дуже плідні розмови з міністром оборони Канади Анітою Ананд, міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен та міністром оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, міністром оборони Норвегії Бйорном Арілдом Грамом, міністром оборони Італії Лоренцо Гуеріні, міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном.
"Висловив подяку за усі форми підтримки, в першу чергу – поставки важкого озброєння. Наголосив, що час дуже важливий для України, адже йдеться про життя наших людей. Окрема подяка нашому близькому другу, сусіду і великому партнеру - Польщі. Народу та особисто пану Маріушу Блащаку за існуючу підтримку, дружнє плече та за нові важливі рішення для України. Але про них трохи згодом", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
Притом в начале марта, когда вот пришли первые суммарные поставки, то дальше были заявления, что "мы все теперь делаем тайно". И какой результат аж до раммштайна первого был? Кроме хорошей идеи разборки самолетов и доставки их как запчастей почти ничего не было, ну еще может модернизация некоторой нашей техники и ее возвращение.
Единственный вариант в том, что США боятся, что их грузовое судно будет атаковано торпедами в нейтральных водах с грузом на борту. И поэтому они молчат. Это единственная причина, но если они реально боятся, во-первых, такой возможности это сделать, а, во-вторых, боятся того, что им придется отвечать против этой картонной разваленной армии, слившей половину рабочей техники в Сирии, то все действительно очень плохо. Считаю, что с шансом в 95% никакой крупной партии танков, РСЗО или гаубиц еще даже не грузили на корабль в США. И 5%, что их везут, а передадут уже тогда, когда приплывут в Польшу или куда-то еще.
Аж сльози навернулись...
З лютого місяця ти, міністр оборони, хоч раз був у військах, бачив, як вони забезпечені, як працює логістика?!
Сидиш лише в бункері з іншими "переможцями" у військовій формі...
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8 червня самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтягнув Захід". Вже більше ста днів Росія веде повномасштабну війну з Україною, використовуючи територію Білорусі. Завдяки потуранню білоруського диктатора гинуть тисячі українців. А в цей час "Украгазвидобування" витрачає 16 мільйонів, щоб купити 3 автомобілі МАЗ, які виробляє Мінський автомобільний завод.