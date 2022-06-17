Резніков про результати "Рамштайн-3": Ключове - будуть якісні поставки. Не все можна озвучувати вже і зараз

Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ, підсумовуючи результати надзвичайно насиченого дводенного візиту до Брюсселя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у фейсбуці, підсумовуючи результати надзвичайно насиченого дводенного візиту до Брюсселя.

"Мав честь представляти нашу державу на третьому засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", який створено за ініціативою США. Ключове: поставки будуть. Якісні поставки. Але не все можна озвучувати вже і зараз. Все буде згодом", - зазначив він.

Резніков інформує, що також взяв участь у зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного Альянсу. Крім цього, провів близько десяти змістовних двосторонніх зустрічей з колегами.

"Важливо, що вперше ця зустріч пройшла із чотирма країнами-не членами Альянсу: серед запрошених гостей - Україна, Грузія, Швеція та Фінляндія. Найближчим часом розглядатиметься питання членства Швеції та Фінляндії у НАТО. Принагідно, мав можливість обговорити з партнерами "НАТО де-факто". Радий, що колеги підтвердили, що Україна - де-факто вже член цієї родини", - відзначає міністр оборони нашої країни.

За його словами, всі міністри висловили підтримку Українському народу і Збройним Силам України.

"Я пишаюся нашою армією. Пишаюся тим, що всі колеги захоплюються нашими воїнами, їхньою звитягою. Вони розуміють, що ми боремося не тільки за Україну, а й за вільну Європу. Хочу щиро подякувати великому другу України та моєму другу – міністру оборони США Ллойду Остіну ІІІ за лідерство, завдяки якому для підтримки України створено ефективний механізм, що розвивається та вже охоплює 50 країн", - продовжує він.

Резніков також скористався нагодою висловити вдячність та обговорити практичні питання з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, який зробив надзвичайно багато для того, щоб сили оборони України мали більше спроможностей для відсічі російській агресії.

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"Вважаю дуже своєчасною координацію зусиль між Україною, Великою Британією та Туреччиною в питаннях вирішення гуманітарних проблем, про що ми говорили з Беном Воллесом та міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром", - додає очільник Міноборони.

Також відбулися дуже плідні розмови з міністром оборони Канади Анітою Ананд, міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен та міністром оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, міністром оборони Норвегії Бйорном Арілдом Грамом, міністром оборони Італії Лоренцо Гуеріні, міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном.

"Висловив подяку за усі форми підтримки, в першу чергу – поставки важкого озброєння. Наголосив, що час дуже важливий для України, адже йдеться про життя наших людей. Окрема подяка нашому близькому другу, сусіду і великому партнеру - Польщі. Народу та особисто пану Маріушу Блащаку за існуючу підтримку, дружнє плече та за нові важливі рішення для України. Але про них трохи згодом", - резюмував він.