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Резніков про результати "Рамштайн-3": Ключове - будуть якісні поставки. Не все можна озвучувати вже і зараз

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ, підсумовуючи результати надзвичайно насиченого дводенного візиту до Брюсселя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у фейсбуці, підсумовуючи результати надзвичайно насиченого дводенного візиту до Брюсселя.

"Мав честь представляти нашу державу на третьому засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", який створено за ініціативою США. Ключове: поставки будуть. Якісні поставки. Але не все можна озвучувати вже і зараз. Все буде згодом", - зазначив він.

Резніков інформує, що також взяв участь у зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного Альянсу. Крім цього, провів близько десяти змістовних двосторонніх зустрічей з колегами.

"Важливо, що вперше ця зустріч пройшла із чотирма країнами-не членами Альянсу: серед запрошених гостей - Україна, Грузія, Швеція та Фінляндія. Найближчим часом розглядатиметься питання членства Швеції та Фінляндії у НАТО. Принагідно, мав можливість обговорити з партнерами "НАТО де-факто". Радий, що колеги підтвердили, що Україна - де-факто вже член цієї родини", - відзначає міністр оборони нашої країни.

За його словами, всі міністри висловили підтримку Українському народу і Збройним Силам України.

"Я пишаюся нашою армією. Пишаюся тим, що всі колеги захоплюються нашими воїнами, їхньою звитягою. Вони розуміють, що ми боремося не тільки за Україну, а й за вільну Європу. Хочу щиро подякувати великому другу України та моєму другу – міністру оборони США Ллойду Остіну ІІІ за лідерство, завдяки якому для підтримки України створено ефективний механізм, що розвивається та вже охоплює 50 країн", - продовжує він.

Резніков також скористався нагодою висловити вдячність та обговорити практичні питання з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, який зробив надзвичайно багато для того, щоб сили оборони України мали більше спроможностей для відсічі російській агресії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає достатньо зброї для перемоги у війні, - міністр оборони Британії Воллес

"Вважаю дуже своєчасною координацію зусиль між Україною, Великою Британією та Туреччиною в питаннях вирішення гуманітарних проблем, про що ми говорили з Беном Воллесом та міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром", - додає очільник Міноборони.

Також відбулися дуже плідні розмови з міністром оборони Канади Анітою Ананд, міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен та міністром оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, міністром оборони Норвегії Бйорном Арілдом Грамом, міністром оборони Італії Лоренцо Гуеріні, міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном.

"Висловив подяку за усі форми підтримки, в першу чергу – поставки важкого озброєння. Наголосив, що час дуже важливий для України, адже йдеться про життя наших людей. Окрема подяка нашому близькому другу, сусіду і великому партнеру - Польщі. Народу та особисто пану Маріушу Блащаку за існуючу підтримку, дружнє плече та за нові важливі рішення для України. Але про них трохи згодом", - резюмував він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
Мабуть щось знає.
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17.06.2022 07:42
+2
Прикапуйтеся, орки!
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17.06.2022 08:55
+2
Если грузовое судно под флагом США будет атаковано , то это будет акт агресии и casus belli на 100% . Вспомните , как США вступили в Первую мировую войну . Бояться должен будет тот , кто решится на такую атаку . Штаты могут отправить пароход с грузом в Европу , а в Украину перебросить то же количество такой же техники с европейских баз . Транзитное время с восточного берега Штатов до крупнейших европейских портолв - где-то 14 дней. Гдыня способна принимать океанские суда , если что .
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17.06.2022 11:09
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Мабуть щось знає.
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17.06.2022 07:42 Відповісти
Нет уверенности в этом. Когда что-то поставляют, то тут же по 5 фотографий погрузки на самолет и много заявлений. Это же политическая прибавка и серьезная озвучить это.

Притом в начале марта, когда вот пришли первые суммарные поставки, то дальше были заявления, что "мы все теперь делаем тайно". И какой результат аж до раммштайна первого был? Кроме хорошей идеи разборки самолетов и доставки их как запчастей почти ничего не было, ну еще может модернизация некоторой нашей техники и ее возвращение.

Единственный вариант в том, что США боятся, что их грузовое судно будет атаковано торпедами в нейтральных водах с грузом на борту. И поэтому они молчат. Это единственная причина, но если они реально боятся, во-первых, такой возможности это сделать, а, во-вторых, боятся того, что им придется отвечать против этой картонной разваленной армии, слившей половину рабочей техники в Сирии, то все действительно очень плохо. Считаю, что с шансом в 95% никакой крупной партии танков, РСЗО или гаубиц еще даже не грузили на корабль в США. И 5%, что их везут, а передадут уже тогда, когда приплывут в Польшу или куда-то еще.
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17.06.2022 08:04 Відповісти
Если грузовое судно под флагом США будет атаковано , то это будет акт агресии и casus belli на 100% . Вспомните , как США вступили в Первую мировую войну . Бояться должен будет тот , кто решится на такую атаку . Штаты могут отправить пароход с грузом в Европу , а в Украину перебросить то же количество такой же техники с европейских баз . Транзитное время с восточного берега Штатов до крупнейших европейских портолв - где-то 14 дней. Гдыня способна принимать океанские суда , если что .
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17.06.2022 11:09 Відповісти
триндів-триндів усю дорогу... а в кінці дороги трохи не витримав та й дав Маху...
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17.06.2022 08:13 Відповісти
Прикапуйтеся, орки!
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17.06.2022 08:55 Відповісти
Микола, Христом Богом молю, не мели язиком.
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17.06.2022 09:08 Відповісти
Де-факто мы член, а де-юре - задница(
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17.06.2022 09:27 Відповісти
Наоборот, де-юре член, а де-факто.....
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17.06.2022 12:27 Відповісти
Я добре пригадую, що після Рамштайну-2 Рєзніков обіцяв рашистам якісь сюрпризи. де ж вони...
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17.06.2022 09:31 Відповісти
Та пофіг...лідерам країн ЕС....подивились ,що оманському кодлу нема діла до понівечених міст України,десятки тисяч убитих,закатованих,десятки тисяч полонених українців....головне ,що бєняренигат не зброю скуповує для оборони України а відсудив вже у країни Україна мільярди...та й поїхали з БОГОМ...для чого їм рвати серце від ************** українських злодіїв при владі ?Якщо українське людство це влаштовує...то й живіть зі шкідниками,паразитами...якщо вас мільйони а не бажаєте справитись з 2-3 тисячами шакалів.... На країни ЄС ніхто не нападе.А ось зрадливе ,ненажерливе і тупе кодлооманське і спровокувало напад рашистів!
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17.06.2022 09:49 Відповісти
Поставки F-35...засекречены...путлер сразу Капут...
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17.06.2022 10:25 Відповісти
"Я пишаюся нашою армією"
Аж сльози навернулись...
З лютого місяця ти, міністр оборони, хоч раз був у військах, бачив, як вони забезпечені, як працює логістика?!
Сидиш лише в бункері з іншими "переможцями" у військовій формі...
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17.06.2022 10:43 Відповісти
фсбшну агентуру при владі треба прибирати негайно
------
8 червня самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтягнув Захід". Вже більше ста днів Росія веде повномасштабну війну з Україною, використовуючи територію Білорусі. Завдяки потуранню білоруського диктатора гинуть тисячі українців. А в цей час "Украгазвидобування" витрачає 16 мільйонів, щоб купити 3 автомобілі МАЗ, які виробляє Мінський автомобільний завод.
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17.06.2022 11:38 Відповісти
 
 