Війська РФ штурмують Сєверодонецьк і намагаються відрізати шляхи постачання з Лисичанська, - ISW

Російські окупанти продовжують штурмувати Сєверодонецьк і одночасно намагаються відрізати наземні шляхи постачання, які забезпечує сусідній з ним Лисичанськ.

Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Аналітики ISW при цьому звертають увагу на слова Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що росіяни одночасно атакують на дев'яти напрямках.

Крім того, у звіті наголошується заява заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексія Громова про зміну тактики росіян: вони тепер використовують невеликі штурмові групи замість повноцінних батальйонно-тактичних груп.

Водночас українські сили, ймовірно, відновили контрнаступальну операцію на захід і північний захід від Ізюма. За оцінкою аналітиків ISW, її метою можуть бути наземні шляхи постачання, які росіяни використовують для забезпечення окупаційних військ в районі Ізюма і Лиману.

У звіті також повідомляється, що вибух у Чорнобаївці, в результаті якого загинули мирні жителі, могли влаштувати росіяни, щоб налаштувати місцеве населення проти ЗСУ.

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Відзначається, що росіяни можуть влаштовувати атаки під фальшивим прапором біля Херсона, щоб перешкодити підтримці населення українських контрнаступальних операцій.