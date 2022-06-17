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Україна не планує нападу на Росію та захоплення її територій, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,санкції

Першочерговим завданням є зупинення російської навали, адже російські злочинці нищать усе на територіях, які їм вдається тимчасово захопити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у фейсбуці, підсумовуючи результати надзвичайно насиченого дводенного візиту до Брюсселя.

За його словами, для цього нам потрібне швидке посилення за рахунок поставок артилерії, танків і бронетехніки, засобів ППО тощо.

Завданням другого етапу, як зауважив Резніков, є вихід у якомога швидші терміни на лінії розмежування та адміністративну межу станом на 24 лютого. Саме на цьому ми концентруємося.

"Наша глобальна мета - деокупація і реінтеграція всіх територій України у міжнародно визнаних кордонах. Використовувати зброю для нападу на Росію чи захоплення її територій Україна не збирається. Ми не Росія. І наші партнери це розуміють. Нам не треба чужого. Ми захищаємо своє: життя наших людей, наші землі. Ми звільняємо вільну Україну від російської навали. Від вбивць, мародерів і ґвалтівників", - додає він.

За словами Резнікова, увесь світ підтримує нас в цьому. Неодноразово лідери країн наголошували на тому, що Росія має покинути нашу територію, вивести свої війська. Що Україна повинна повернути всі свої території у міжнародно визнаних кордонах. Російські війська мають полишити територію України. І Крим, і Донеччину з Луганщиною. Про це йдеться в численних резолюціях Генеральної Асамблеї ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Західна зброя допоможе Україні повернути окуповані території, зокрема Крим та Донбас, - Резніков

"Подальша реінтеграція - одне з ключових і тендітних питань. Власне, люди вже висловили свою позицію у всіх містах, в тому числі тимчасово окупованих, відправляючи "асвабадітєлєй" за російським кораблем зрозумілою терористам мовою", - додає міністр оборони.

Резніков зазначив, що також мав дуже предметні і відверті розмови з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та Президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

"Європейська та євроатлантична інтеграція залишається незмінним курсом нашої держави. Ми зацікавлені наповнити цей рух практичним змістом і закріпити його у стратегічних документах міжнародного рівня, таких як Стратегічна концепція НАТО, що має бути затверджена наприкінці червня у Мадриді. Україна вже довела, що може бути надійним щитом Європи на сході. Всебічна співпраця з нашою державою відкриває нові можливості для європейської спільноти", - додає він.

Саме тому відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом, є пріоритетом європейської безпеки та повинно стати частиною стратегії вільного світу.

"Тоді будь-який агресор побачить, що намагатися досягати своїх цілей силою за рахунок інших - це помилка…Вже працюємо над практичним втіленням досягнутих домовленостей. Адже наші воїни потребують підтримки", - резюмує Резніков.

Також читайте: Карфаген буде знищений, нас ніхто не зупинить, - Резніков після зустрічі з генсеком НАТО Столтенбергом

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
Так же как и слова лаврова "Россия на Украину не нападала."? Так и мы "на россию не нападем".
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17.06.2022 07:04
+17
Тільки зробимо декілька спецоперацій зі звільненням Брянскої, Бєлгородскої, Курскої та Ростовської народної республіки від гніту Московії.
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17.06.2022 07:26
+13
Ми просто проведемо спеціальну військову операцію по виносу рашистського біомусора за Урал
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17.06.2022 07:26
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Так же как и слова лаврова "Россия на Украину не нападала."? Так и мы "на россию не нападем".
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17.06.2022 07:04 Відповісти
Никогда не говори никогда.
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17.06.2022 07:25 Відповісти
Ми просто проведемо спеціальну військову операцію по виносу рашистського біомусора за Урал
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17.06.2022 07:26 Відповісти
Тільки зробимо декілька спецоперацій зі звільненням Брянскої, Бєлгородскої, Курскої та Ростовської народної республіки від гніту Московії.
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17.06.2022 07:26 Відповісти
И разрушим Кремль. Обязательно. Это символ их Московского ханства
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17.06.2022 07:30 Відповісти
Хоча б зіккурат чЛєніна, бо Кремль може бути під охороно міжнародних організацій, як пам'ятка чогось там.
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17.06.2022 08:01 Відповісти
Половина Брянщини- це анексована в 1919 українська Стародубщина- колиска гетьманів і відомих родів козацької старшини- більшість храмів там побудовано на їх кошт
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17.06.2022 09:25 Відповісти
Кубань - споконвічна українська територія. Там в селах населення досі українською спілкується.
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17.06.2022 09:55 Відповісти
Кацапские территории нам не нужны. Но месть за Мариуполь, Бучу, Ирпень, Чернигов, другие города должна быть. Зло убившее десятки тысяч украинцев должно быть наказано. Кровь сотен детей, тысяч женщин и стариков убитых рашистами взывает к возмездию. Поэтому выгнать орков с территории Украины лишь половина дела
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17.06.2022 07:29 Відповісти
Нападати на рашку не потрібно. Потрібно знищити їхні населені пункти (у відповідь на знищення українських) та знищити етнічних кацапів, щоб не робили пакостей.
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17.06.2022 07:30 Відповісти
Резніков красава! не "колись" ми все зрозуміли їхній кінь теж каже, що вони не напали на Україну, і ми не нападемо аж жодного разу! Чесно-чесно!
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17.06.2022 07:32 Відповісти
Тому луплять безкарно з Белгородщини по Харкову, а нам нізя. "Просто пєрєстать стрєлять".Так , пане Резнік?
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17.06.2022 07:40 Відповісти
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17.06.2022 09:57 Відповісти
Не істери. Ми б'ємо, коли це потрібно. Русня закрила свої діри в ППО, тому складніше стало.
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17.06.2022 11:37 Відповісти
А як щодо Криму? Це буде напад на маасковію, чи ні?
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17.06.2022 07:40 Відповісти
А дарма.
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17.06.2022 07:42 Відповісти
надіюся Рєзніков бреше, бо будемо мати нескінчену війну... на місці крємля дуже гарно буде виглядати звалище ядерних відходів, паркан то добре зроблений
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17.06.2022 07:53 Відповісти
надеюсь на наше руководство, ну что оно как всегда пи.дит
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17.06.2022 07:59 Відповісти
все правильно він каже нашим союзникам треба казати те що вони хочуть чути і те як реагує захід на те щоб не стріляти по мордору і наданні важкої зброї треба казати що ні ні тоді коли утримаємо вже побачимо по ходу , лавров також каже що вони не нападали на нас
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17.06.2022 08:02 Відповісти
Это нелогично с точки зрения боевых действий. Россия и Беларусь не дали таких гарантий, какие вообще "гарантии" от них могут быть. И мы не должны. Таким заявлением мы не сдерживает десятки БТГ и, главное, кучу ПВО в этих местах. И все это ПВО поедет в Херсон, Запор и Северодонецк. И мы не сможем там летать, а раз не сможем летать, то и не сможем наступать, иначе нас самих порежут с самолетов, которые засекать единственно могут только летающие радары, не обязательно а-50, даже истребитель современный имеет мощный радар в носу.

С недостатком техники и превосходством в разведке, мобильности и управлении нужно выступать за расширение фронта, чтобы и у врага был недостаток, а кацапское управление крайне медленное и неманевренное. Поэтому они и идут стенка на стенку с прикрытием мощным, но там вся их имеющаяся техника, вообще вся, вывезли со всего мира, включая Сирию, Дальний Восток, Таджикистан, Армению, еще с других стран сняли, включая даже Северную Корею, корабли поразбирали ракеты поснимали с других флотов, чтобы перевезти сюда. У них нет запасной техники, кроме средних размеров одного резерва, которым могут куда-то ударить.
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17.06.2022 08:10 Відповісти
Поскольку Мааац-Ква официально отменена, то всё до Урала- Украина, а дальше- Китай.
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17.06.2022 08:14 Відповісти
Так, все правильно, тепер є можливість військовим шляхом звільнити і Крим, і Донбас. Кацапи самі розв'язали цю війну і отримають по повній...
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17.06.2022 08:18 Відповісти
Це дуже потужна заява...такого ще не наважувався сказати ніхто...
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17.06.2022 08:48 Відповісти
Україна буде проводити спецоперацію по звільненю земель від рашистів. Кубань, Ростов, Білгород, Курськ.
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17.06.2022 08:54 Відповісти
Захватывать чужое нет, но уничтожить военный потенциал - да. Хорошо бы перемолоть армию россии, еще бы в котлах. Они самоуверенны и это наш козырь.
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17.06.2022 08:55 Відповісти
Не знаю, які там в Резнікова плани, але прикордонні райони вглиб території оркостану на 70-80 км від українського кордону мають бути демілітарізовані та денацифіковані.
Інакше вони спокію нашим при-кордонним містечкам і селам не дадуть.
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17.06.2022 09:06 Відповісти
Все вірно не планкємо, але в голові тримаємо Кубань наша
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17.06.2022 08:59 Відповісти
Станем, браття, в бій кровавий від Сяну до Дону В ріднім краю панувати не дамо нікому; Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, Ще у нашій Україні доленька наспіє.
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17.06.2022 09:47 Відповісти
А Кубань і Азовське море це Україна! Тому звісно, ніякого нападу на територію РФ, лише забираємо своє!
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17.06.2022 09:07 Відповісти
А я вже сподівався що після Криму повернемо анексовану у 1919 р. Стародубщину.
Більшість храмів там побудовано на кошти наших гетьманів і старшини. Це колиска багатьох гетьманських родів, в плані культурної цінності для України навіть Донецьк не йде в порівняння зі Стародубщиною
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17.06.2022 09:16 Відповісти
офіційно:Резніков-зрадник!!! Ще й прізвище моцкальске
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17.06.2022 09:31 Відповісти
Рашки не должно существовать
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17.06.2022 09:51 Відповісти
Як нє?...
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17.06.2022 09:57 Відповісти
Что за ахинея и чушь!?
Парашка напала на Украину и без "спецоперации" по физическому уничтожению кремлевских орков и пропагандонов НИКАК не обойтись, поэтому боевые действия и диверсии на ее территории 100% должны быть (и будут)!
Если для этого нужно будет спалить Москву, то надо будет ее спалить!
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17.06.2022 10:00 Відповісти
не нападатимо, але спец-операцію проведемо
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17.06.2022 10:05 Відповісти
Звісно, зараз ні, проте коли буде достатньо зброї, то ця обіцянка піде вслід за Будапештським меморандумом.
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17.06.2022 10:16 Відповісти
Не варто робити такі заяви.
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17.06.2022 12:32 Відповісти
Нашою глобальною метою повинна бути НЕ деокупація і реінтеграція всіх територій України, а дезінтеграція кацапстану і деокупація від кацапів етнічних територій теперішньої федерації.
Тобто, або справжня федерація з національними адміністративними одиницями, або в ідеалі розпад кацапстану на кілька державних утворень.
Читаймо Юрія Липу: головні його політологічні праці - "Призначення України" і "Розподіл росії".
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17.06.2022 13:40 Відповісти
 
 