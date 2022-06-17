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Китай хоче залишатись на боці Росії та продовжує повторювати її пропаганду, - Держдеп США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

китай

Китай продовжує стояти на боці Росії, яка вчинила повномасштабне вторгнення в Україну, - попри заяви Пекіна про намір зберігати нейтралітет у цій ситуації.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Попри те, що ми чуємо від Китаю про його позицію уявного нейтралітету, він все ж таки зробив свій вибір", - зазначив він.

Прайс наголосив, що вже понад три місяці минуло від початку вторгнення РФ в Україну, і Китай воліє залишатися на боці Росії - попри звірства, насильства та вбивства мирних людей російськими військами, а також попри виклики глобальній продовольчій безпеці.

"Китай продовжує повторювати російську пропаганду, що дуже тривожно", - зауважив Прайс. Він пояснив, що китайська сторона "відлунює і поширює" чітку й дуже небезпечну брехню росіян на багатьох фронтах. Крім того, зазначив речник Держдепу, Китай та росія й надалі ухиляються від своїх зобов'язань постійних членів Ради Безпеки ООН.

"Той факт, що КНР багато в чому досі заперечує звірства, що мають місце в Україні, ті звірства, які ми бачили на власні очі завдяки повідомленням багатьох ЗМІ, я думаю, це говорить про партнерство та вибір, який зробив Китай", - додав речник Держдепу.

Він також задав телефонну розмову Сі Цзіньпіна й Путіна, що відбулася напередодні.

"Ця позиція заявленого нейтралітету з боку КНР є не більше ніж пустою заявою", - резюмував представник Держдепартаменту США.

Читайте: Путін і Сі Цзіньпін обговорили Україну: лідер Китаю не вважає РФ агресором

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
сподіваюсь, Захід потихеньку почне відсікати Китай від своїх ринків (там, де це буде безболісно)
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17.06.2022 08:31
+11
Досить називати Китаєм цю комуняцьку ДНР яки виросла до рівня держави!
Справжній легітимний Китай зараз знаходиться на о. Тайвань
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17.06.2022 09:11
+10
Це для когось новина чи що? Головне щоб жовтопикі не пхали сюди свого носа. Хай там на сибірі "підтримують" кацапню випилюючи тайгу нахер.
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17.06.2022 08:28
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Напомните, какой уголовный срок получил предатель Киссинджер, который прямо играл на руку кацапам и получал от них бабки? Ах, живет припеваючи, а не гниет в тюрьме. Зато сами американцы в 2000-ом году на праймериз сливают фейки про Маккейна, чтобы продвинуть своего идиота. Когда Маккейн никогда бы не позволили Путину даже рот открывать про захват Украины, про Грузию вообще молчу.

Такая же слабая позиция инфантилизма и умиротворения, которая всегда приводит к войнам. Ну, ждите ядерных ракет по своей территории. Мы их боимся куда меньше, итак жизнь несладкая рядом с двумя "братскими" народами.
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17.06.2022 08:17 Відповісти
прості речі і прості рішення існують тільки в уяві зекоманди. у США діють різні сили, демократи - і республіканці, ліві - і праві, прихильники нормальних людських цінностей - і прихильники путлера. повно всяких корисних ідіотів - і просто підсосників пуйла. і ці всі підсосники роблять свою справу будь здоров, а путлеристи, як відомо, нічим не гребують у справі пропаганди, облуди, брехні і нав'язуванні світу свого гнилого гнійного дискурсу. ні проплаченими статтями, ні проплаченими постами, ні ліваками, ні ботами, нічим.
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17.06.2022 09:23 Відповісти
Це для когось новина чи що? Головне щоб жовтопикі не пхали сюди свого носа. Хай там на сибірі "підтримують" кацапню випилюючи тайгу нахер.
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17.06.2022 08:28 Відповісти
сподіваюсь, Захід потихеньку почне відсікати Китай від своїх ринків (там, де це буде безболісно)
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17.06.2022 08:31 Відповісти
Так само українці мають бойкотувати китайські бренди, наскільки це можливо.
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17.06.2022 09:18 Відповісти
Китай здебільшого допускали на ті ринки, щоб не було болісно в разі чого. Але зараз буде ще жорсткіше, в цілому прорахунок був коли почали вирощувати цих двох без реальної зміни режимів. І Китай це вже також ринок і великий ринок, на якому продається дуже багато дорогих, складних, і технологічних товарів з заходу.
Тож або захід стане науковою лабораторією Китаю, або Китай залишиться фабрикою заходу. Чесно, не знаю як налаштовані прості китайці - імперія, чи економіка, і наскільки вони підтримають режим
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17.06.2022 10:16 Відповісти
"Прості китайці" налаштовані саме так, як і "прості росіяни" - як їхня пропаганда їх налаштувала. Китай - комуністична держава на кшталт СРСР, там не має громадянських свобод.
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17.06.2022 14:27 Відповісти
надо ыщё чего-нибудь на али прикупить, а то позиция кетая не слишком понятная
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17.06.2022 08:36 Відповісти
В ответ на очередное «быкование» министра иностранных дел РФ Лаврова в Стокгольме США приняли решение перебросить две группы стратегических бомбардировщиков В-1В из Португалии в Польшу и Румынию

Китайцы всполошились:

- Слушайте американцы! Мы так не договаривались! Если будете стрелять - то только по европейской части России ! Сибирь и Дальний Восток - сфера наших экономических интересов!

Американцы отвечают:
- Ничего! Сибирь большая - расселитесь на свободных от радиоактивного заражения местах!
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17.06.2022 08:37 Відповісти
Х@йло коли був на олімпіаді в Пекіні , то був договорняк з Сі : рашка нападає на Україну , китайці на Тайвань , такий собі дерибан . І китайози мають рило в пушку , це про уйгурів і нетільки .
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17.06.2022 09:05 Відповісти
Китаец-это тот же кацап,только прищуреный.А может и похуже будет.Китай поглотит рашку,но на этом не остановится.Сытая,заплывшая жирком Европа-лакомый кусочек.
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17.06.2022 09:05 Відповісти
Кремль полностью исказил заявления Си Цзиньпина по итогам вчерашних переговоров с Путиным.
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17.06.2022 09:07 Відповісти
Досить називати Китаєм цю комуняцьку ДНР яки виросла до рівня держави!
Справжній легітимний Китай зараз знаходиться на о. Тайвань
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17.06.2022 09:11 Відповісти
Хитрожопий китаєць, там ще турки є і нашим і вашим .
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17.06.2022 09:19 Відповісти
Не только Китай, но и Южная Америка, африканские страны и арабские шейхи начинают вести себя все более нагло по отношению к Америке. По сути США смогли мобилизовать только союзников и сателлитов. Начинается переосмысление мировой американской гегемонии.
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17.06.2022 09:27 Відповісти
Чим більше американці будуть вибирати Обамів та Бідонів у президенти, тим менше отой гегемонії США залишиться у світі. Роні Рейганович дивиться на Америку с того світу, та й думає, що з народом стало?
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17.06.2022 10:42 Відповісти
В часи рейгана там ще не було стільки мексів, латиносів і індусів... тому не президенти змінились а електорат став іншим за стільки років... Еліта США виходить з тих настроїв що в них є...
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17.06.2022 11:06 Відповісти
Он Іван Яковина розказує, що у Сі великі політичні і фінансові проблеми. і буцімто ніколи Китай не буде заїдатися із Заходом, бо Захід дає їм роботу, замовлення, технології, гроші та ін.
Просто вони в своїй комуняцькій оголтєлості не можуть себе стримувати, коли мова заходить про Тайвань.
А от з Індією, природним ворогом Китаю, Україна могла б задружитися, от би МЗС доклав до цього зусиль.
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17.06.2022 09:27 Відповісти
Индусы ещё те *************. Они любители путенга и совка. Легче с китайцами общий язык найти. Им нужен китайский дальний восток, нам нужн рашка в границах московии. Тут у нас хоть какие-то общие цели есть.
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17.06.2022 11:02 Відповісти
КИТАЮ ВЫГОДНО ПРОДОЛЖЕНИЕ ВОЙНЫ. ОН ПРОСТО ВОЗЬМЕТ ТЕПЛЕНКОГО И БЕЗОРУЖНОГО . ВОТ ЭТО ЕГО ЦЕЛЬ . А ПОКА ПОЛЬЗУЕТСЯ ДЕШЕВЫМИ РЕСУРСАМИ.
ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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17.06.2022 09:30 Відповісти
Для китаю звірства - це пустий звук, у них люди - сміття, отним мільйоном менше чи більше, вони й не помітять. Їх відношення до своїх людей таке саме, яу у парашці. Тому людське життя не має для них ніякої цінності.
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17.06.2022 09:35 Відповісти
Нерешительность Запада и его нежелание добиваться решительный победы Украины убедит Китай, что демократический мир труслив, корыстен вне всякой меры и не способен идти даже на малейший риск при угрозе столкновения с более-менее серьезным противником. Китай также убедиться еще раз в преимуществах собственной системы управления и принятия решений, в которой не надо постоянно оглядываться на избирателей, гигантское большинство из которых в любой стране - полные идиоты, не способные ни думать, ни понять в чем заключаются их собственные интересы. И будет действовать для достижения своих стратегических целей, полагаясь не на трусливых и жадных обывателей, а на компетентный, лояльный а главное единый резерв кадров, которые видят свою будущее в успехе общего дела, а не в постоянной борьбе друг с другом.
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17.06.2022 09:45 Відповісти
Поддержка паРашки китайкими маразматиками - это оправдание своего собственного вторжения в Тайвань, а они теперь ТОЧНО ВТОРГНУТЬСЯ в Тайвань и получать не просто "санкции", а прямую войну с США и Японией!
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17.06.2022 09:52 Відповісти
Китай за свою историю не выиграл НИ ОДНОЙ войны, но всех победителей-захватчиков он успешно "окитаил" подсовывая победителям в жены своих баб, и через пару поколений завоеватели становились китайцами.
А воюют китайцы отвратно и прекрасно знают об этом.Но их количество потрясает и пугает многих.
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17.06.2022 09:58 Відповісти
Ну так им и воевать особо не нужно, гены - доминантные, достаточно подсунуть своих баб/мужиков и через пару поколений "окитайленый" народ сам превратится в китайцев. Это, кстати, в паРаше уже потихоньку происходит - местные самки предпочитают выходить замуж за китайцев - работящих и хороших семьянинов, а не за алкашню кацапскую.
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17.06.2022 13:16 Відповісти
Це як з українців москвоязичних кріпаків мааскви зробили? Чи як яничарів з козаків штампували?
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17.06.2022 21:55 Відповісти
Ех, китайці! Вам теж пора свого Сийла змінювати, а то ризикуєте дуже багато втратити. Я маю на увазі народ, пересічних китайців...
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17.06.2022 10:35 Відповісти
так пошліть до піна кращого друга китаю ара хамію.
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17.06.2022 11:14 Відповісти
 
 