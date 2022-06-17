Росія несе відповідальність за смертний вирок іноземцям в окупованому Донецьку, - Україна в ОБСЄ
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Росія, яка створила і контролює терористичну організацію "ДНР", несе повну відповідальність за "смертний вирок", винесений трьом військовополоненим іноземцям в окупованому Донецьку.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.
"Росія намагається перетворити Донецьку та Луганську області на територію беззаконня з терористичними організаціями, так званими "ДНР" і "ЛНР", створеними та контрольованими нею. У цьому зв’язку винесений минулого тижня в Донецьку "смертний вирок" трьом військовополоненим є чіткою і тривожною тенденцією. Як би не було організовано імітаційний судовий процес, Росія несе за це повну відповідальність", - сказав Цимбалюк.
Він наголосив, що Україна вимагає від російської сторони відповідного гуманного ставлення до військовополонених.
"Залучення спеціалізованих міжнародних установ для моніторингу умов їх утримання на підконтрольних Росії територіях є обов’язковим", - додав український посол.
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Очевидно, их взяли для шантажа. Не поставляйте РСЗО и танки - не будем казнить. Дешевый шантаж, но вполне работающий на трусов. Его и используют. Мертвые они наоборот мотивируют людей не сдаваться в плен, а также спровоцируют поставку вооружений.