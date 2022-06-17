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Рашисти вдарили ракетами по Миколаєву, одна особа загинула, 6 поранено, зокрема дитина. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська зранку обстріляли Миколаїв.

Про це у Telegram повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку російські окупанти знову вдарили ракетами по Миколаєву. Постраждали житлові будинки. На місці працюють рятувальники, медики та комунальники. Детальніше про наслідки обстрілу повідомлю вам згодом", - зазначив очільник міста.

Водночас глава ОДА Віталій Кім поінформував, що внаслідок ракетного удару вранці постраждали 4 житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. Наразі відомо про одного загиблого, 6 осіб поранено, зокрема одну дитину. Ведуться рятувальні роботи.

Також читайте: Минулої доби окупанти обстріляли житлові квартали Миколаєва та два райони області, поранено 11 осіб, - ОВА

Автор: Богдан Гуньковський
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Кацапські вбивці-горіти вам всім у пеклі...
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17.06.2022 08:31 Відповісти
Вони ітак у пеклі, але бажають щоб у цьому пеклі був увесь світ
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17.06.2022 08:58 Відповісти
Миколаїв та Одеса - це їхні наступні цілі. Будуть хєрачити, сцуки.
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17.06.2022 09:16 Відповісти
якби ж ми змогли дістати всі їхні кораблі..., весь чорноморський флот раши - на морському дні, на радість дайверам..
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17.06.2022 10:26 Відповісти
Звичайно ми могли знищити весь російський флот, якби нарід вибрав Президентом "баригу", а не "мальчіка, которий не варуєт", То за рік у нас точно було до 10 дивізілонів ракетних комплесів "Нептун", і можливо після цього пуйло і не наважилося нападати. Длшя цього потрібно було взяти з казни всього 3% грошей, що зарили в дороги, які сьогодні добряче служать ворогу в Херсонській, Запорієькій і Миколаївській областях.Також за рік було декілька дивізіонів "Сапсанів" і "Грім 2", дальність яких до 500 км., а так, вумний нарід має бпачити своїми і відчути своїми сраками, як думати сраками і вухами.
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17.06.2022 16:24 Відповісти
За буксир решили отомстить, убив мирных.
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17.06.2022 12:32 Відповісти
Поки Херсон не зачистимо ці кончені рашисти не дадуть спокою Миколаєву!
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17.06.2022 14:16 Відповісти
Хто буде зачищати Херсон, ті що його здали? А гроші хто буде віддавати за здачу? Сьогодні за здачу півдня України, в тому числі і Маріуполя ми втратили десятки тисяч мирних життів і тисячі військових. Втратили найбільшу АЕС і все Азовське мору з пляжами і домами відпочинку, рибними запасами, портами, кораблями, катерами та іншими спорудами.Ви чули звіт по рослідуванню цієї справи? Вам назвали осіб, які це зробили? Хто дав команду провести розмінування і не підривання мостів? Хто втік і не видав зброю? Хто кликав на шашлики і не створив жодного блокпоста, а навпаки прибрали танкові перешколди? Хто здав в полон тисячі найкращих захисників Украни в Маріуполі? Не на часі? А про Іловайськ кричали на другий день і вимагали посадки винних, хоча знали, що винну були кацапи, які ввели свої війська на нашу територію. Що заважає тим дикторам і дикторкам із 112 каналу, які про це кричали тоді, кричати сьогодні на "Єдиному Бенязеляканалі"?
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17.06.2022 16:31 Відповісти
 
 