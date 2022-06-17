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Рашисти вдарили ракетами по Миколаєву, одна особа загинула, 6 поранено, зокрема дитина. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська зранку обстріляли Миколаїв.
Про це у Telegram повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зранку російські окупанти знову вдарили ракетами по Миколаєву. Постраждали житлові будинки. На місці працюють рятувальники, медики та комунальники. Детальніше про наслідки обстрілу повідомлю вам згодом", - зазначив очільник міста.
Водночас глава ОДА Віталій Кім поінформував, що внаслідок ракетного удару вранці постраждали 4 житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. Наразі відомо про одного загиблого, 6 осіб поранено, зокрема одну дитину. Ведуться рятувальні роботи.
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