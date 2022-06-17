Ворога відкинули від Золотого, тривають бойові дії в Сєверодонецьку, - Гайдай. ФОТО

Ворога відсунуто від Золотого, у Лисичанську та Сєверодонецьку шестеро загиблих через ворожі обстріли.

Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, кількість обстрілів з боку російської армії зростає щодня.

"Меншає кількість вцілілих будинків, об’єктів інфраструктури, площа вільної від загарбників території, однак ворог тільки посилює вогневий вплив, вбиваючи мирних людей. Так, ракетний авіаудар по будинку культури, де переховувалися жителі Лисичанська, вже забрав три життя. Семеро осіб госпіталізовані із травмами різного ступеня тяжкості. Ще однією авіаатакою знищено будівлю профілакторію, де, ймовірно, також перебували люди. Від обстрілів на вулиці загинув місцевий мешканець. Також стало відомо про двох загиблих у старих районах Сєверодонецька - це мати із сином", - повідомив Гайдай.

Крім того, в Лисичанську руйнувань зазнали будівля школи та два будинки, у Гірському - 18 будинків, у Врубівці - сім. Багато пошкоджень в селищі Синецький під Сєверодонецьком.

"Росіяни продовжують нищити інфраструктуру регіону. Так, зафіксований обстріл споруд Сєверодонецького заводу хімічного нестандартизованого обладнання, пошкоджено будівлю І прохідної "Азоту". Загалом на території хімічного гіганту майже не залишилось вцілілих адміністративних корпусів", - зазначив очільник Луганщини.













За минулу добу, як інформує Гайдай, росіяни застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах Сєверодонецька, Лисичанська, Устинівки, Лоскутівки, Метьолкіного, Борівського, Миколаївки та Новоіванівки.

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Окупанти також завдали авіаударів по Лоскутівці та Устинівці.

"Тривають бойові дії в Сєверодонецьку. Українськими військовими відбито ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте - ворог відійшов", - резюмує Гайдай.