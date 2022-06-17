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Унаслідок агресії РФ в Україні 322 дитини загинуло та понад 581 поранено, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Станом на ранок 17 червня 2022 року понад 900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 322 дитини загинуло та понад 581 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 301, Харківській - 170, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17", - йдеться у повідомленні.

В ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 2 дівчаток 12 років та хлопчика і дівчинки 5 років внаслідок обстрілів військами РФ м. Маріуполь Донецької області в період з березня по травень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок агресії РФ в Україні 318 дітей загинуло та понад 581 поранено, - Офіс генпрокурора

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю.

Автор: Ірина Дашківська
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Одужання пораненим.
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17.06.2022 10:16 Відповісти
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17.06.2022 15:41 Відповісти
 
 