1 682 3
Окупанти вранці обстрілювали Сумщину з мінометів, всього 30 "прильотів", жертв немає, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти вранці обстрілювали Хотінську громаду на Сумщині.
Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 5 ранку ворог почав обстрілювати з міномету Хотінську громаду. Всього 30 приходів. Жертв і руйнувань попередньо немає", - розповів він.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Есть такая верная украинская народная примета: спочатку ти голосуєш за клоуна в косоворотці, а згодом шукаеш бомбосховище.
Просто напомню результат по Хотінській громаді: 82,1% vs 17,9%