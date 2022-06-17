Окупанти вранці обстрілювали Сумщину з мінометів, всього 30 "прильотів", жертв немає, - ОВА

Російські окупанти вранці обстрілювали Хотінську громаду на Сумщині.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 5 ранку ворог почав обстрілювати з міномету Хотінську громаду. Всього 30 приходів. Жертв і руйнувань попередньо немає", - розповів він.

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