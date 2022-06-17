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Окупанти вранці обстрілювали Сумщину з мінометів, всього 30 "прильотів", жертв немає, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міна

Російські окупанти вранці обстрілювали Хотінську громаду на Сумщині.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 5 ранку ворог почав обстрілювати з міномету Хотінську громаду. Всього 30 приходів. Жертв і руйнувань попередньо немає", - розповів він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Почему мы не отвечаем на эти обстрелы ??? Или лучезарно-великий снова боится побеспокоить кацапню!! Что же в голове у нашего идиота один черт знает!!!!
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17.06.2022 09:10 Відповісти
Одне питання: "КУДИ відповідать?" По селах? І чим ми тоді будем відрізняться від кацапів? Бить треба по військових цілях! А контрбатарейні комплекси, які могли-б визначить місця стрільби, "зеленим лайном" "у асфальт закопані"! Та й невідомо, чи змогли-б вони встигнуть - норматив звертання батареї -3-5 хвилин А ротні міномети (82 мм) можуть стрілять прямо з кузова автомобіля!
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17.06.2022 09:48 Відповісти
Теперь только терпеть и радоваться, что никого не надо везти в больницу или того хуже - хоронить. А радоваться велел лучезарно-великий, если шо, которого вы, т.е. мы, выбрали. Ибо в голове у наших избирателей тогда, наверное, была "лібецька фабріка і абшори парашенка", а потом дорога Н07 к росийской границе, которую "ремонтировали" вместо выполнения ДОЗов, в которые должны были войти и произведенные на НВО "Іскра" мобильные контрбатарейные радары.
Есть такая верная украинская народная примета: спочатку ти голосуєш за клоуна в косоворотці, а згодом шукаеш бомбосховище.
Просто напомню результат по Хотінській громаді: 82,1% vs 17,9%
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17.06.2022 12:09 Відповісти
 
 