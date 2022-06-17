Португалія поки не готова запропонувати Україні зброю, але може підготувати військових, - міністр оборони Каррейрас
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Португалія готова навчати українських військовослужбовців, але питання щодо надсилання додаткових військових матеріалів не обговорюється.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявила міністр оборони Гелена Каррейрас.
"На даний момент питання про відправку додаткових військових матеріалів не обговорюється", - зазначила міністр.
Вона уточнила, що обговорюється питання "навчання українських солдатів та збройних сил у Португалії", наприклад, маневрування танками "Leoaprd", "техніки, яка у них є і для якої їм потрібно навчати своїх солдатів".
"У нас вже є оцінка того типу навчання, який ми можемо запропонувати", - додала глава Міноборони Португалії.
Визнавши, що від української влади поки що не було "конкретного запиту", міністр сказала, що є думка, що у них "виникне потреба".
"Якщо буде рішення України - а ми завжди працюємо у цьому напрямку, тобто ми реагуємо відповідно до потреб України - це навчання може бути надано одразу", - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Посмотрите на карту!
Где у Португалии агрессивный сосед?
@UkropKL
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15 год
А знаєте чому ООН виплачує переселенцям всього 2220грн? А тому що у нас це встановлений законом прожитковий мінімум , був би він 6000 то платили б 6000.
@ZelenskyyUa
, не бажаєш спробувати пожити на 2220грн, чи може такі ВР затвердить реальну суму ????
Чему могут научить Португалы Украинские войска с боевым опытом?
Но отправлять только с передовой,а не блатных со львовских фронтов.
Заживем...
я вас не впізнаю із українським прапорцем
А беженцам Португалия помогает давно, ещё с февраля.
Пусть учат Германию.