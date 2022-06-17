УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14656 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Допомога Україні Війна
3 364 26
війна (56406) Португалія (136)

Португалія поки не готова запропонувати Україні зброю, але може підготувати військових, - міністр оборони Каррейрас

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

каррейрас

Португалія готова навчати українських військовослужбовців, але питання щодо надсилання додаткових військових матеріалів не обговорюється.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявила міністр оборони Гелена Каррейрас.

"На даний момент питання про відправку додаткових військових матеріалів не обговорюється", - зазначила міністр.

Вона уточнила, що обговорюється питання "навчання українських солдатів та збройних сил у Португалії", наприклад, маневрування танками "Leoaprd", "техніки, яка у них є і для якої їм потрібно навчати своїх солдатів".

"У нас вже є оцінка того типу навчання, який ми можемо запропонувати", - додала глава Міноборони Португалії.

Визнавши, що від української влади поки що не було "конкретного запиту", міністр сказала, що є думка, що у них "виникне потреба".

"Якщо буде рішення України - а ми завжди працюємо у цьому напрямку, тобто ми реагуємо відповідно до потреб України - це навчання може бути надано одразу", - додала вона.

Також читайте: Дебати про прийом України "можуть розколоти єдність ЄС", зараз важливіше постачання допомоги, - прем'єр Португалії Коста

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Михайло Чупрін

@UkropKL

·
15 год

А знаєте чому ООН виплачує переселенцям всього 2220грн? А тому що у нас це встановлений законом прожитковий мінімум , був би він 6000 то платили б 6000.

@ZelenskyyUa
, не бажаєш спробувати пожити на 2220грн, чи може такі ВР затвердить реальну суму ????
показати весь коментар
17.06.2022 09:17
+10
Украина по факту 8 лет в состоянии войны с кремлевским крысам ...
Чему могут научить Португалы Украинские войска с боевым опытом?
показати весь коментар
17.06.2022 09:22
+6
Ну так то, ради справедливости, Португалия в позднее средневековье и новое время и сама вела агрессивную внешнюю политику, иной раз превосходя испанию по захватам территорий и колоний. А уж как их флоты соперничали... В общем бодаться между собой у них давняя добрая традиция)
показати весь коментар
17.06.2022 09:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Португалія подібна до України тим, що теж має агресивного імперіалістичного сусіда, який не давав їй спокійно жити. Але вони вистояли, відстояли свій суверенітет. і ми відстоїмо.
показати весь коментар
17.06.2022 09:16 Відповісти
У вас все нормально с географией было в школе?!
Посмотрите на карту!
Где у Португалии агрессивный сосед?
показати весь коментар
17.06.2022 09:31 Відповісти
Іспанія, почитайте історію цих країн!
показати весь коментар
17.06.2022 09:33 Відповісти
Іспанія. Вивчайте історію!
показати весь коментар
17.06.2022 09:36 Відповісти
все вірно написав, так і було, правда ще в 16-17-му століттях.
показати весь коментар
17.06.2022 09:51 Відповісти
Ну так то, ради справедливости, Португалия в позднее средневековье и новое время и сама вела агрессивную внешнюю политику, иной раз превосходя испанию по захватам территорий и колоний. А уж как их флоты соперничали... В общем бодаться между собой у них давняя добрая традиция)
показати весь коментар
17.06.2022 09:56 Відповісти
Михайло Чупрін

@UkropKL

·
15 год

А знаєте чому ООН виплачує переселенцям всього 2220грн? А тому що у нас це встановлений законом прожитковий мінімум , був би він 6000 то платили б 6000.

@ZelenskyyUa
, не бажаєш спробувати пожити на 2220грн, чи може такі ВР затвердить реальну суму ????
показати весь коментар
17.06.2022 09:17 Відповісти
якщо не платити комуналку,то прожити на 2200 одній людині можна з присвистом і піснею .Особисто я з власних заощаджень підтримую армію,а живу на мамину пенсію 2900 грн,причому влітку 700 грн йде на комуналку,а на решту нас двоє живе,і з голоду ніхто не вмер.Просто треба їсти кашу з м*ясом,а не м*ясо з кашею.
показати весь коментар
17.06.2022 11:38 Відповісти
Скоро самі ставатимети в чергу на навчання своіх війскових.....
показати весь коментар
17.06.2022 09:22 Відповісти
Украина по факту 8 лет в состоянии войны с кремлевским крысам ...
Чему могут научить Португалы Украинские войска с боевым опытом?
показати весь коментар
17.06.2022 09:22 Відповісти
Обучают управлять ТЕХНИКОЙ, которую передали или передают.
показати весь коментар
17.06.2022 09:36 Відповісти
Португали де, коли і з ким воювали?,Який у них досвід? Португали мали би вчитися у наших військових під Слов"янськом, Харковим, Сєвєродонецьуом, Золотим... як воювати. "Вояки" з указками та плакатами у теплих приміщеннях...
показати весь коментар
17.06.2022 09:56 Відповісти
Обучением работы на НАТОвской технике - тоже очень не мало - там же все кнопки и джойстики на немецком либо английском - тут надо геймеров в танки садить.
показати весь коментар
17.06.2022 09:36 Відповісти
Ось і диванно-штурмові війська пригодились 💪💪💪
показати весь коментар
17.06.2022 09:46 Відповісти
Та ладно,совместить приятное с полезным.пацанам с передовой тоже отдых нужен,а Португалия в этом плане то шо надо.
Но отправлять только с передовой,а не блатных со львовских фронтов.
показати весь коментар
17.06.2022 11:01 Відповісти
Пенсии старикам с 1 июля увеличат на почти 100 гривней...
Заживем...
показати весь коментар
17.06.2022 09:25 Відповісти
хе-хе, моєму татові на 10 грн збільшили
я вас не впізнаю із українським прапорцем
показати весь коментар
17.06.2022 09:47 Відповісти
З українським прапорцем я на цьому сайті з Майдану Ющенка у 2004 році...
показати весь коментар
17.06.2022 10:22 Відповісти
і за те треба дякувати,економіка в попелі,не дадуть західного траншу грошей,то і пенсії не буде чим платити
показати весь коментар
17.06.2022 11:55 Відповісти
Світ жорстокий, їм наша біда і наше горе десь... а наших військових хочуть навчати, наші самі ще можуть навчати когось.
показати весь коментар
17.06.2022 09:31 Відповісти
вы только футболеров подготовить можете...
показати весь коментар
17.06.2022 09:42 Відповісти
дуже дивно, наче багато українців в Португалії, могли б і натиснути на уряд.
показати весь коментар
17.06.2022 09:52 Відповісти
У них же там права голоса нет.
А беженцам Португалия помогает давно, ещё с февраля.
показати весь коментар
17.06.2022 10:52 Відповісти
Лучше бы предложили санаторно-курортную реалибитацию раненых воинов, это помогло бы больше!
показати весь коментар
17.06.2022 10:12 Відповісти
приїжджайте самі навчитеся.
показати весь коментар
17.06.2022 10:31 Відповісти
Они хоть знают как калаш держать ?
Пусть учат Германию.
показати весь коментар
17.06.2022 11:47 Відповісти
 
 