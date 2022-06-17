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Уражено ворожий буксир із ЗРК "ТОР" на борту, який транспортував боєприпаси, озброєння та особовий склад ЧФ РФ на Зміїний, - ВМС. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ВМС ЗС України уразили ворожий буксир із ЗРК "ТОР" на борту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

"В акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту "васілій бех", під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту. Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадило Військово-Морським Силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників", - йдеться у повідомленні.

В мережі опубліковане відео, на якому зафіксований момент враження ворожого судна.

Як пізніше зазначили в Оперативному командуванні "Північ", за попередніми даними, уражено 70% екіпажу, доля решти – невідома. Ворожі кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти зміцнюють позиції на Зміїному і шукають варіанти для висадки десанту, - Сили оборони півдня України

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+97
гарнюсенько!
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17.06.2022 09:09
+83
Які гарні новини з самого ранку! День буде добрим! Слава Уукраїні!
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17.06.2022 09:12
+77
"Зміїбаївка" лише буде! Приїдуть "хімарси", і тоді кацапня буде метаться по острову, як миші - місця мало, діться нікуди! А РСЗО "переорюють" територію Гарне буде добриво А після війни розмінують, завезуть трохи чорнозему з Херсонщини, і посадять там сади з виноградниками! І між ними будуть стоять наші "Нептуни"
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17.06.2022 09:19
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сдохла падаль. Слава ЗСУ!
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17.06.2022 20:34 Відповісти
Дві ракети, одна за одною, точно в ціль. ***** шастать в нашому морі. Не ви його копали.
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17.06.2022 21:22 Відповісти
Потерь нет... крейсер и буксир целы.
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17.06.2022 21:25 Відповісти
із вікі
Власник:
ВМФ РФО
ператор:Чорноморський флот ВМФ Росії
Будівник:Астраханський судноремонтний завод
Спуск на воду:2 серпня 2016
Прийнятий:7 березня 2017
Потоплений:17 червня 2022
Порт припису:Севастополь

Доля:знищено
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17.06.2022 22:02 Відповісти
Вася Ма-ZZ-ква
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18.06.2022 00:21 Відповісти
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18.06.2022 00:23 Відповісти
Треба виставити мокшам рахунок за бавовну.
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18.06.2022 02:48 Відповісти
скiлки свинов затопили?
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18.06.2022 04:24 Відповісти
На ЭТУ КРАСОТУ можно смотреть ВЕЧНО!!!!
Особенно радует прилет КОНТРОЛЬНОЙ КРАСАВИЦЫ, чтобы ни одна рашистская СВИНОСОБАКА не спаслась!!!!
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18.06.2022 09:02 Відповісти
для этого корыта достаточно было одной ракеты.
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18.06.2022 16:43 Відповісти
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