Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощаються в Києві 18 червня

Прощання з активістом та розвідником 93-ї бригади Холодний Яр Романом Ратушним відбудеться 18 червня в Києві.

Про це повідомляє ГО "Захистимо Протасів Яр", інформує Цензор.НЕТ.

"Прощання з Романом Ратушним відбудеться в суботу 18 червня.

10.00 Михайлівський собор - Заупокійна служба

12.00. Майдан Незалежності (під стелою) - Прощання на Майдані

14.00. Байкове кладовище - Поховання

Приходьте віддати шану і провести Романа в останню путь", - йдеться в повідомленні.

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