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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 33 150 осіб, 215 літаків, 180 гелікоптерів, 1456 танків та 3563 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 17 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 33 150 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 33150 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1456 (+7) од,

бойових броньованих машин - 3563 (+18) од,

артилерійських систем - 734 (+5) од,

РСЗВ - 233 (+3) од,

засоби ППО  - 97 (+0) од,

літаків - 215 (+2) од,

гелікоптерів - 180 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 593 (+2),

крилаті ракети - 129 (+0),

кораблі /катери  - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2496 (+2) од,

спеціальна техніка - 55 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині у ворога значні втрати у живій силі, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 33 150 осіб, 215 літаків, 180 гелікоптерів, 1456 танків та 3563 броньованих машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
Когда ж вы уже посдыхаете то все? Рашисты козломордые. Лезут и лезут твари
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17.06.2022 10:38
+10
Тримайтеся хлопчики. Вибивайте їм артилерію. Скоро буде підкріплення. 6 САУ Цезар уже в дорозі. За ними нарешті німецькі САУ, якщо не помиляюсь 12 штук. Потім 4 американські РСЗВ Хаймерс, а вслід за ними й 3 М270 від Британії, а потім 22 американські САУ Паладін що Британія викупила в Бельгії. А потім США ще 8 Хаймерс підженуть. Нарешті 8 словацьких Зузан теж приїде. А там і 18 М777. Ви тільки тримайтеся.
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17.06.2022 10:48
+8
Утилізація московських ординців триває!!!
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17.06.2022 10:40
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кораблі /катери - 13 (+0) од, Джерело: https://censor.net/ua/n3348501


???
Уражено ворожий буксир із ЗРК "ТОР" на борту, який транспортував **********, озброєння та особовий склад ЧФ РФ на Зміїний, - ВМС. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3348485
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17.06.2022 10:37 Відповісти
Відімо нєт подтвєрждєнія потомушто у рускіх патєрь нєт))))
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17.06.2022 10:38 Відповісти
Його мають добавити у завтрашніх зведеннях.
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17.06.2022 10:41 Відповісти
может этот пойдет в новую сводку??? за сегодня? с 00.00 - новые данные????
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17.06.2022 10:41 Відповісти
Ну буксир, то таке діло, а от Тор це гарний трофей!
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17.06.2022 10:48 Відповісти
Той буксир 2021 року,аналоговнетний!!!
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17.06.2022 11:19 Відповісти
Це було сьогодні після третьої години.
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17.06.2022 10:57 Відповісти
Це вже, здається, сьогодні. Буде у завтрашньому зведенні.
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17.06.2022 14:55 Відповісти
Когда ж вы уже посдыхаете то все? Рашисты козломордые. Лезут и лезут твари
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17.06.2022 10:38 Відповісти
Утилізація московських ординців триває!!!
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17.06.2022 10:40 Відповісти
Хі-гі-гі
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17.06.2022 10:43 Відповісти
Якби ми воювали з «порядною» країною, то вона вже давно б капітулювала!
Лише ******* кацапи здатні, незважаючи на колосальні втрати, вести війну, що не має жодного сенсу…
Чи може вони хочуть у такий складний спосіб здохнути, витративши пару сотень мільярдів?
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17.06.2022 10:47 Відповісти
Якби на місці кацапстана була порядна країна, то цієї війни не було б в принципі.
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17.06.2022 12:34 Відповісти
Тримайтеся хлопчики. Вибивайте їм артилерію. Скоро буде підкріплення. 6 САУ Цезар уже в дорозі. За ними нарешті німецькі САУ, якщо не помиляюсь 12 штук. Потім 4 американські РСЗВ Хаймерс, а вслід за ними й 3 М270 від Британії, а потім 22 американські САУ Паладін що Британія викупила в Бельгії. А потім США ще 8 Хаймерс підженуть. Нарешті 8 словацьких Зузан теж приїде. А там і 18 М777. Ви тільки тримайтеся.
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17.06.2022 10:48 Відповісти
Якщо вірити агрохімії то у нас вже повинно бути мінімум 50к загинувших і 200к поранених, губошльоп.
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17.06.2022 10:49 Відповісти
Лаптєльоти радують.
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17.06.2022 10:58 Відповісти
Увы, но с такими потерями, рашисты только наращивают и усиливают свою группировку.
Мне непонятно почему МЫ имея преимущество в ПТРК и ПЗРК, минимум 3-х кратное преимущество в живой силе, не используем эти преимущества. Где массовая работа наших ДРГ в тылу врага? Почему враг на оккупированных землях чувствует себя как дома и безнаказанно поставляет все новые и новые эшелоны техники и боеприпасов?
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17.06.2022 11:04 Відповісти
читайте Тома Купера. Якраз дав відповіді на ваші запитання. Є такий Олег Шарп, він часто Купера переказує.
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17.06.2022 11:37 Відповісти
А я радію, що цілих 3 РСЗВ угатили і 5 артсистем. збиті птічки також не можуть не радувати.
я теж покладаю великі надії на HIMARSи, вони ж недосяжні для рашистів.
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17.06.2022 11:40 Відповісти
K0ꑭEGAR

@_rage4oK



Приключения русни в степях Украины.

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17.06.2022 12:36 Відповісти
 
 