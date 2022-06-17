Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 33 150 осіб, 215 літаків, 180 гелікоптерів, 1456 танків та 3563 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 17 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 33 150 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 33150 (+200) осіб ліквідовано,
танків - 1456 (+7) од,
бойових броньованих машин - 3563 (+18) од,
артилерійських систем - 734 (+5) од,
РСЗВ - 233 (+3) од,
засоби ППО - 97 (+0) од,
літаків - 215 (+2) од,
гелікоптерів - 180 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 593 (+2),
крилаті ракети - 129 (+0),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2496 (+2) од,
спеціальна техніка - 55 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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???
Уражено ворожий буксир із ЗРК "ТОР" на борту, який транспортував **********, озброєння та особовий склад ЧФ РФ на Зміїний, - ВМС. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3348485
Лише ******* кацапи здатні, незважаючи на колосальні втрати, вести війну, що не має жодного сенсу…
Чи може вони хочуть у такий складний спосіб здохнути, витративши пару сотень мільярдів?
Мне непонятно почему МЫ имея преимущество в ПТРК и ПЗРК, минимум 3-х кратное преимущество в живой силе, не используем эти преимущества. Где массовая работа наших ДРГ в тылу врага? Почему враг на оккупированных землях чувствует себя как дома и безнаказанно поставляет все новые и новые эшелоны техники и боеприпасов?
я теж покладаю великі надії на HIMARSи, вони ж недосяжні для рашистів.
@_rage4oK
Приключения русни в степях Украины.