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Окупанти поширюють фейки про припинення виплат пенсій та зарплат в Енергодарі, щоб спонукати українців отримати паспорти РФ, - мер Орлов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енергодар

В Енергодарі на Запоріжжі росіяни поширили фейки, нібито на окупованих територіях Україна не платитиме бюджетникам зарплати та пенсії за віком.

Про це розповів мер Енергодара Дмитро Орлов у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"На одному з пропагандистських каналів окупантів в Енергодарі з’явилося повідомлення, що Україна "зупинила" виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, які перебувають на окупованих територіях. Аналогічні чутки запустили і про українські пенсії - начебто їх більше не буде", - повідомив він.

Дмитро Орлов наголосив, що це інформаційні вкиди, а росіяни збільшують кількість фейків, щоб спонукати українців отримати громадянство РФ.

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"Адже вони побачили, що бажаючих отримати цей сумнівний папірець в Енергодарі і на інших територіях виявилося набагато меньше, аніж вони розраховували. Тому в хід пішло все: вмовляння, шантаж, залякування, штучно створене відчуття безнадії", - пояснив мер.

Він закликав не піддаватися на провокації попри те, що через обмежений доступ до інтернету отримувати своєчасну інформацію важко.

"Але ви повинні знати: Україна ніколи добровільно не відмовиться від своїх громадян і робить все, щоб наблизити день вашого визволення. Енергодар - це Україна!" - наголосив Орлов.

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Автор: Анна Судак
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Смешные попытки. Они могут заявить какие угодно цифры, скачать из базы данных личные данные всех жителей и сделать фейковые паспорта. Никто в мире не поверит, что там якобы живут одни россияне и это их территория. У них нет международных журналистов, кроме этого китайца, которого чуть не хлопнули вместе с танком.

Притом даже если там есть полные ватники, то они прекрасно своими глазами видели, в какой нищете живут донбассовцы и крымчане и как их кинули с деньгами. Это лучше всего работает против кацапов. Нищие ватники жаждят исключительно денег, но свой кредит доверия кацапы уже потратили с чудовищной ошибкой, что не сделали богатый Донецк, Луганск и Севастополь. Тогда было бы намного сложнее воевать, если бы там была средняя зарплата в 1500 баксов и минималка в 700. Но этого не случилось из-за их жадности и отсутствия идеологии жизни не с сортиром на улице.
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17.06.2022 10:57 Відповісти
украинский паспорт получить будет сложно. пересечь линию фронта, как бы сказать, проблематично. и что делать пенсионеру?
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17.06.2022 11:44 Відповісти
 
 