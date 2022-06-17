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Макрон, Шольц та Драгі просили Зеленського відновити переговори з Путіним, - Die Welt
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Лідери Франції, Німеччини та Італії "за закритими дверима" просили президента Зеленського провести переговори з Путіним.
Про це пише Die Welt, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Шольц, Макрон та Драгі виступили за надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.
Водночас, пише видання, глави держав і урядів "за закритими дверима", ймовірно, "переконували Зеленського сісти за стіл переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним".
Про поновлення переговорів з Путіним лідери Італії, Франції та ФРН просили, тому що економічна шкода, яку їхні країни зазнають через війну, стає все більшою і її важче компенсувати.
Топ коментарі
+50 Green sheet
показати весь коментар17.06.2022 10:52
+31 Саша Киев
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+21 Иванов 3c1d5538
показати весь коментар17.06.2022 10:50
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А если серьезно, то московией брошены все силы на раскол союзников и Украины. По всему миру. Всё оплаченное, проплаченное, завербованное отрабатывает не покладая рук.
Не дайте себя обмануть!
х!йло каже здавайтесь, Україна каже х!й тобі,
ось і всі переговори