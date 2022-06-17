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Макрон, Шольц та Драгі просили Зеленського відновити переговори з Путіним, - Die Welt

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

макрон,зеленський,шольц,драгі

Лідери Франції, Німеччини та Італії "за закритими дверима" просили президента Зеленського провести переговори з Путіним.

Про це пише Die Welt, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Шольц, Макрон та Драгі виступили за надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Водночас, пише видання, глави держав і урядів "за закритими дверима", ймовірно, "переконували Зеленського сісти за стіл переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним".

Про поновлення переговорів з Путіним лідери Італії, Франції та ФРН просили, тому що економічна шкода, яку їхні країни зазнають через війну, стає все більшою і її важче компенсувати.

Також читайте: Поки що не настав момент, щоб говорити про кінець війни, оскільки ні Росія, ні Україна не готові на компроміси, - Макрон

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+50
Крысы. Вместо того чтобы дать нам оружие и закончить войну за месяц нас уговаривают скормить дракону очередную девственницу чтобы его еще на один день задобрить
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17.06.2022 10:52
+31
А для чого ще вони могли приїжджати ? Ху..ло незворотньо втрачає ресурси для війни (масових сирійських найманців не має.. лукашенка крутить дінаму) і йому будь що треба припинення вогня та переведення конфлікту у мляву стадію із перспективою на "мінск 3" ще шифруються і для прикриття взяли для президента Румунії!
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17.06.2022 10:58
+21
Кому вы верите! Немецкому изданию Die Welt!
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17.06.2022 10:50
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..."за закрытой дверью", вероятно, "убеждали Зеленского сесть за стол переговоров... Бла, бла, бла... Главное новостей разных и побольше, можно даже Х У Й Н И всякой.
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17.06.2022 13:23 Відповісти
Nigdy nie wierzcie Niemcom Francuzom i Włochom to kolaboranci Putina
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17.06.2022 13:36 Відповісти
твари!
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17.06.2022 13:47 Відповісти
Преговоры о чём ? Если о выводе рашистских войск из Украины с дальнейшей их поездкой по странам Европы, где им будут рады - то зачем двери закрывать было ?
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17.06.2022 14:04 Відповісти
Пусть колбасники и жабоеды с макаронниками не ***** украинские земли сдают, а РЕАЛЬНО! помогают Украине одержать победу. Только так.
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17.06.2022 14:26 Відповісти
хай читають по губах ***** пішли ушлепки
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17.06.2022 14:41 Відповісти
А еще они ВЕРОЯТНО уговаривали Зеленского слетать на Марс с ночевкой на Солнце (ночью на Солнце не жарко). Инфа 100%!

А если серьезно, то московией брошены все силы на раскол союзников и Украины. По всему миру. Всё оплаченное, проплаченное, завербованное отрабатывает не покладая рук.
Не дайте себя обмануть!
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17.06.2022 14:47 Відповісти
переговори про що?

х!йло каже здавайтесь, Україна каже х!й тобі,
ось і всі переговори
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17.06.2022 16:17 Відповісти
Касапам срочно нужна передышка. Пуйло уже всех своих шестёрок поднял чтобы переговоры выбивали. ти три балбеса с таким же заданием.
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17.06.2022 17:26 Відповісти
Відповідь від справжніх союзників: Борис Джонсонюк согодні же заїхав до Києва, нараз вправляє мізки Зе після вчорашніх посиденьок з Шольцем-Макроном
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17.06.2022 17:40 Відповісти
Идиоты
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17.06.2022 21:47 Відповісти
Мы согласны. Пусть приезжает в Киев....
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17.06.2022 23:03 Відповісти
Та пофіг...лідерам країн ЕС....подивились ,що оманському кодлу нема діла до понівечених міст України,десятки тисяч убитих,закатованих,десятки тисяч полонених українців....головне ,що бєняренигат не зброю скуповує для оборони України а відсудив вже у країни Україна мільярди...та й поїхали з БОГОМ...для чого їм рвати серце від ************** українських злодіїв при владі ?Якщо українське людство це влаштовує...то й живіть зі шкідниками,паразитами...якщо вас мільйони а не бажаєте справитись з 2-3 тисячами шакалів.... На країни ЄС ніхто не нападе.А ось зрадливе ,ненажерливе і тупе кодлооманське і спровокувало напад рашистів! Тим,блатдь,хто уже здійснив сотню нападів на оманськогохрипатого.....,ви,-сліпі,чи п"яні...чи качаєте гроші ?
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18.06.2022 08:08 Відповісти
Як тільки у кацапів починаються проблеми зразу тявкають їх шавки: макрони, ердогани, шольци, драгі.
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18.08.2022 11:58 Відповісти
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