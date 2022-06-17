УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13684 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 916 5
хвороба (294) війна (56406) Маріуполь (2820) медицина (1439) окупація (5834) Андрющенко Петро (636)

До лікарень Маріуполя щодня звертаються до 15 осіб із симптомами холери чи дизентерії, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

В окупованому росіянами Маріуполі критична ситуація із медициною.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Джерела з кола колаборантів повідомляють про щоденні звернення 10-15 людей з симптомами холери чи дизентерії (діарея, рвота, головний біль). Реагентів для тестування немає - все вивезено окупантами. Антибіотиків - немає. Людей просто відправляють додому. Окупанти обмежили спілкування з маріупольцями у лікарнях. В лікарні №2, де на стаціонарі російські військові, від позавчора вони не відвідують спільну столову. Все окреме", - зазначив він.

Читайте: У дворах Маріуполя щодня з'являються нові поховання, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Галина Цегельник
@TSgdalinka
·
8 год
Нічого не змінюється, батько розповідав як коли він навчався в горному інституті, приїхали якісь дядьки з Воркути здається, та гризли кавуна як яблуко бо не розуміли як його їсти... Тільки тоді вони нас не вбивали. А так все таке саме.
показати весь коментар
17.06.2022 11:21 Відповісти
За Совка я жив у Воркуті. Це трохи надумана історія, бо там фактично не було місцевого населення, усі приїжджі. Хіба малі діти, які там народилися.
Зараз, в наслідок глобального потепління там суттєво змінився клімат, а от у ті часи сніг на 1 травня ще лежав і 15 серпня вже лежав).
Жодних дерев, тому діти які приїжджали до України реально не могли відрізнити шовковицю від берези чи вишню від черешні.
показати весь коментар
17.06.2022 11:45 Відповісти
Це було прогнозовано. На Півдні і без війни періодично відбувалися спалахи холери, а у знищеному місті, де на вулицях розкладаються тисячі трупів, і поготів.
показати весь коментар
17.06.2022 11:42 Відповісти
а що - орки не всі лікарні розбомбили?
показати весь коментар
17.06.2022 12:01 Відповісти
Вам разве не насрать на проблемы оккупантов и коллаборантов?
показати весь коментар
11.07.2022 21:43 Відповісти
 
 