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До лікарень Маріуполя щодня звертаються до 15 осіб із симптомами холери чи дизентерії, - Андрющенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В окупованому росіянами Маріуполі критична ситуація із медициною.
Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Джерела з кола колаборантів повідомляють про щоденні звернення 10-15 людей з симптомами холери чи дизентерії (діарея, рвота, головний біль). Реагентів для тестування немає - все вивезено окупантами. Антибіотиків - немає. Людей просто відправляють додому. Окупанти обмежили спілкування з маріупольцями у лікарнях. В лікарні №2, де на стаціонарі російські військові, від позавчора вони не відвідують спільну столову. Все окреме", - зазначив він.
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@TSgdalinka
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8 год
Нічого не змінюється, батько розповідав як коли він навчався в горному інституті, приїхали якісь дядьки з Воркути здається, та гризли кавуна як яблуко бо не розуміли як його їсти... Тільки тоді вони нас не вбивали. А так все таке саме.
Зараз, в наслідок глобального потепління там суттєво змінився клімат, а от у ті часи сніг на 1 травня ще лежав і 15 серпня вже лежав).
Жодних дерев, тому діти які приїжджали до України реально не могли відрізнити шовковицю від берези чи вишню від черешні.