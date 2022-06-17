Данія готова підтримати надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні, - МЗС

Уряд Данії готовий підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, якщо Європейська комісія надасть позитивну рекомендацію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив міністр закордонних справ Єппе Кофод.

"Якщо Єврокомісія вирішить, що Україна готова набути статусу кандидата, то це теж те, що ми можемо підтримати", - сказав він.

Перш ніж прем'єр-міністр Метте Фредеріксен вирушить до Брюсселя на саміт ЄС, щоб підтримати рішення, вона має отримати мандат у парламенті.

Кофод додав, що, якщо країна стає кандидатом, це не означає, що шлях до членства короткий чи легкий.

"Також важливо сказати, що має пройти довгий шлях. Це стосується всіх кандидатів, вони мають відповідати Копенгагенським критеріям", - сказав Кофод.

Копенгагенські критерії стосуються, серед іншого, демократії, верховенства закону та прав людини.

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