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Кличко зустрівся із Шольцом: Обговорили допомогу Україні, санкції проти Росії та кандидатство на членство в ЄС

кличко,шольц

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. На зустрічі йшлося про посилення допомоги Україні та підтримку її членства в ЄС.

Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Говорили про підтримку України європейськими партнерами та необхідну допомогу. Зброєю, економічну, фінансову допомогу та більш потужні й ефективніші санкції проти російського агресора. А також - підтримку європейським співтовариством кандидатства України в члени ЄС. Це важливо, що світові лідери відвідують Україну і самі бачать наслідки варварських дій росії, яка знищує наші міста і по-звірячому вбиває мирних українців", - написав Кличко.

Він зазначив, що Україні потрібна підтримка якомога скоріше, адже йдеться про захист усієї Європи.

"Міжнародні партнери повинні розуміти, що умиротворення агресора тільки розпалить його апетити. І війна перекинеться й на країни ЄС. Тому Україні, яка прийняла на себе удар імперського зла і героїчно борониться, потрібно допомагати сьогодні і зараз!" - наголосив Кличко.

Також читайте: Німеччина відкидає "мир під диктовку" на умовах Росії, - Шольц

Автор: 

Кличко Віталій (3508) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+10
Чому мер Києва може виглядати гідно і відповідно до ситуації, а презедент ні?
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17.06.2022 12:26
+9
Виталя блеснул своим немецким, да и немцы его любят. Приятно вспомнить добрые времена. Виталя сделал для имиджа Украины больше, чем все министры иностранных дел в те годы, когда фамилия Кличко гремела по всему миру. В 2004 году бои братьев Кличко были чуть ли единственной позитивной отдушиной в кучмовском мраке.
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17.06.2022 12:41
+8
Лучше бы Виталя разок этому брехуну в торец зарядил для профилактики склероза.
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17.06.2022 12:10
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не видно , воспитательного , хука с левой
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17.06.2022 12:48 Відповісти
25% хука Віталія вистарчає для інвертування вмісту зєголови в кисіль
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17.06.2022 14:41 Відповісти
Лучше бы Виталя разок этому брехуну в торец зарядил для профилактики склероза.
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17.06.2022 12:10 Відповісти
dumaju posle takova hoda Sholc uzhe nesmozhe ni o chom govoritj v obozrimom budushem
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17.06.2022 12:16 Відповісти
так он же не с зелей встречался, а то зарядил бы
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17.06.2022 14:09 Відповісти
Чому мер Києва може виглядати гідно і відповідно до ситуації, а презедент ні?
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17.06.2022 12:26 Відповісти
Криворогата шпана патамушта.
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17.06.2022 12:28 Відповісти
Кривые рожи. Кривые рога.
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17.06.2022 12:38 Відповісти
Не одобряю. Для этого есть президент, министр иностранных дел. Это не его уровень.
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17.06.2022 12:38 Відповісти
Виталя блеснул своим немецким, да и немцы его любят. Приятно вспомнить добрые времена. Виталя сделал для имиджа Украины больше, чем все министры иностранных дел в те годы, когда фамилия Кличко гремела по всему миру. В 2004 году бои братьев Кличко были чуть ли единственной позитивной отдушиной в кучмовском мраке.
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17.06.2022 12:41 Відповісти
Канцлер Німеччини так не вважає.
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17.06.2022 12:46 Відповісти
А Шольц одобряє.
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17.06.2022 17:03 Відповісти
ВИТАЛИЙ ПРАВ . ПОМОЩЬ НУЖНА СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС. СЛАВА УКРАИНЕ!
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17.06.2022 12:49 Відповісти
А вот так Україні допомогають сукі урода, прям голі -боси залишились, стільки допомоги дали на армію

Бронежилети 1983 року з Німеччини, які народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко подарував теробороні Святошинського району Києва, виявилися непридатними для використання. Вони не мають жодних документів і прострілюються наскрізь.

А захисні пластини в них просто розсипаються. Про це бійці тероборони розповіли журналістам https://www.youtube.com/watch?v=ahohgekG5Fk "Слідство.Інфо" http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DahohgekG5Fk&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier , пише https://war.obozrevatel.com/ukr/tischenko-peredav-kiivskij-teroboroni-40-richni-bronezhileti-prostrilyuyutsya-naskriz-a-plastini-prosto-rozsipayutsya-video.htm Обозреватель , інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .

Так, на початку квітня Тищенко в соцмережах заявив, що передав ТрО Святошинського району (від якого обирався до Верховної Ради), їжу та бронежилети. Останні, за його словами, в Україну нібито привезли його дружина та помічниці.

Бронежилети були урочисто вручені бійцям, проте через кілька днів з'ясувалося, що вони мають суттєвий недолік - а саме не захищають ні від чого.

"Не було таких сумнівів навіть, що може бути. Потім вирішили перевірити. Ніхто не думав, що це може бути піар. Подумали, людина просто хоче допомогти. А вийшло так, що це не просто допомога була", - розповіли в ТрО.

Зокрема, бронежилети прострілюються наскрізь із пістолета, а спеціальні пластини, які мають захищати від куль, просто розсипаються, адже вони були виготовлені майже сорок років тому - 1983-го.

Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1650736241--za-vihid-iz-mukachivskogo-kotla-u-merezhi-obgovoryuyut.html "За вихід із Мукачівського котла?" У мережі обговорюють нагородження "воїна" Тищенка. ВІДЕО

"Я на своїй сторінці написала, що вимагаю звіту про виконану роботу із самого початку війни для Святошинського району - що було зроблено. Він закриває коментарі мені, він блокує всі можливі виходи на адміністрацію, на його приймальню, блокує інших волонтерів. Жителі району також починають йому писати - він блокує всіх", - розповіла координаторка самооборони Святошинського району Катерина Коваль.

На дзвінки та повідомлення журналістів "Слідство.Інфо" Тищенко також не відповів, поки вони випадково не зустріли його особисто.

"Ми їх перевіряли, він витримував захист, і все що ви кажете, -це точно не до мене. Ми надали тільки логістичну послугу. Жодної інформації (про непридатність бронежилетів. - Ред.) нам не надходило", - заявив депутат.
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17.06.2022 12:53 Відповісти
Коля катлєта передає гуманітарку як свою, хоч це була німецька допомога.
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17.06.2022 12:58 Відповісти
НаноНаполеончик меру Києва цього ніколи не пробачить..... - "Як так? Я же прєсідєнт, мне 43 годика! Я же нє ЛОХ?"
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17.06.2022 13:09 Відповісти
главное чтобы киевляне понимали кто есть кто))
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17.06.2022 14:10 Відповісти
 
 