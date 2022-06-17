Кличко зустрівся із Шольцом: Обговорили допомогу Україні, санкції проти Росії та кандидатство на членство в ЄС
Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. На зустрічі йшлося про посилення допомоги Україні та підтримку її членства в ЄС.
Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Говорили про підтримку України європейськими партнерами та необхідну допомогу. Зброєю, економічну, фінансову допомогу та більш потужні й ефективніші санкції проти російського агресора. А також - підтримку європейським співтовариством кандидатства України в члени ЄС. Це важливо, що світові лідери відвідують Україну і самі бачать наслідки варварських дій росії, яка знищує наші міста і по-звірячому вбиває мирних українців", - написав Кличко.
Він зазначив, що Україні потрібна підтримка якомога скоріше, адже йдеться про захист усієї Європи.
"Міжнародні партнери повинні розуміти, що умиротворення агресора тільки розпалить його апетити. І війна перекинеться й на країни ЄС. Тому Україні, яка прийняла на себе удар імперського зла і героїчно борониться, потрібно допомагати сьогодні і зараз!" - наголосив Кличко.
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Бронежилети 1983 року з Німеччини, які народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко подарував теробороні Святошинського району Києва, виявилися непридатними для використання. Вони не мають жодних документів і прострілюються наскрізь.
А захисні пластини в них просто розсипаються. Про це бійці тероборони розповіли журналістам https://www.youtube.com/watch?v=ahohgekG5Fk "Слідство.Інфо" http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DahohgekG5Fk&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier , пише https://war.obozrevatel.com/ukr/tischenko-peredav-kiivskij-teroboroni-40-richni-bronezhileti-prostrilyuyutsya-naskriz-a-plastini-prosto-rozsipayutsya-video.htm Обозреватель , інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Так, на початку квітня Тищенко в соцмережах заявив, що передав ТрО Святошинського району (від якого обирався до Верховної Ради), їжу та бронежилети. Останні, за його словами, в Україну нібито привезли його дружина та помічниці.
Бронежилети були урочисто вручені бійцям, проте через кілька днів з'ясувалося, що вони мають суттєвий недолік - а саме не захищають ні від чого.
"Не було таких сумнівів навіть, що може бути. Потім вирішили перевірити. Ніхто не думав, що це може бути піар. Подумали, людина просто хоче допомогти. А вийшло так, що це не просто допомога була", - розповіли в ТрО.
Зокрема, бронежилети прострілюються наскрізь із пістолета, а спеціальні пластини, які мають захищати від куль, просто розсипаються, адже вони були виготовлені майже сорок років тому - 1983-го.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1650736241--za-vihid-iz-mukachivskogo-kotla-u-merezhi-obgovoryuyut.html "За вихід із Мукачівського котла?" У мережі обговорюють нагородження "воїна" Тищенка. ВІДЕО
"Я на своїй сторінці написала, що вимагаю звіту про виконану роботу із самого початку війни для Святошинського району - що було зроблено. Він закриває коментарі мені, він блокує всі можливі виходи на адміністрацію, на його приймальню, блокує інших волонтерів. Жителі району також починають йому писати - він блокує всіх", - розповіла координаторка самооборони Святошинського району Катерина Коваль.
На дзвінки та повідомлення журналістів "Слідство.Інфо" Тищенко також не відповів, поки вони випадково не зустріли його особисто.
"Ми їх перевіряли, він витримував захист, і все що ви кажете, -це точно не до мене. Ми надали тільки логістичну послугу. Жодної інформації (про непридатність бронежилетів. - Ред.) нам не надходило", - заявив депутат.