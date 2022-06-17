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Путін не хоче приставати на умови Заходу щодо вивезення зерна з порту Одеси, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Президент Франції Емманюель Макрон скептично ставиться до можливості угоди з РФ щодо вивезення зерна з Одеського порту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, французький лідер заявив 17 червня, що готовий до розмови з президентом Росії Володимиром Путіним у рамках зусиль щодо укладання угоди щодо вивезення зерна з українського порту Одеса, але він не бачить жодних шансів укладання угоди.

Він зауважив, що для гарантій безпеки до переговорів має бути залучений генеральний секретар ООН.

"Але я не дуже вірю в цей шлях, тому що я вже мав переговори кілька тижнів тому з президентом Путіним, але він не хотів приймати резолюцію ООН на цю тему", - сказав Макрон BFM TV.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни ЄС закликають Росію зняти блокаду експорту українського зерна, - Макрон

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+9
не хоче та і не треба ще трішки і заставим
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17.06.2022 12:31
+6
А ще Макрон каже що треба з им говорити..
Про ЩО ???
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17.06.2022 12:36
+6
НУЖНО НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ ЧЕРНОЕ МОРЕ ОТ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ. ГАРПУНОВ ДОЛЖНО ХВАТИТЬ. СДЕЛАТЬ ЧЕРНОЕ МОРЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ. . СЛАВА УКРАИНЕ!
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17.06.2022 12:54
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не хоче та і не треба ще трішки і заставим
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17.06.2022 12:31 Відповісти
Пусть идут на Х#Й и ***** и МАКРИЦА его прихвостень

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17.06.2022 12:51 Відповісти
Так то так, але треба виключити рашку з ООН. Повна ізоляція і ігнор. Він нічого не визнає і не виконує. На жаль, це так.
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17.06.2022 13:34 Відповісти
Та не може бути
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17.06.2022 12:31 Відповісти
Як неочікувано!
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17.06.2022 12:32 Відповісти
может еще пару потопленных вато-корыт заставят плешивую крысу еще раз подумать?
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17.06.2022 12:35 Відповісти
А ще Макрон каже що треба з им говорити..
Про ЩО ???
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17.06.2022 12:36 Відповісти
ну так і іде він на**й. Що ж це за імпотенти. Поки не буде умови *либо по-хорошему, либо по-плохому*, він ніколи не почне домовлятись.
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17.06.2022 12:39 Відповісти
Нехай іде н.х.й із Криму і будемо возити із порту Севастополя.
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17.06.2022 12:40 Відповісти
Конечно не хочет, не для этого он это замутил. Вооруженный конвой для суден, перевозящих зерно и моментальная ликвидация кацапского флота в случае малейшей провокации - вот это ***** бы поняло.
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17.06.2022 12:42 Відповісти
макрон, не нужно панькаться с пдарасом и ******** путиным, с ним нужно сделать тоже, что и с усамой бен ладаном.
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17.06.2022 12:43 Відповісти
Кремлёвского Гопника ждёт Гаага...какие нафиг переговоры...
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17.06.2022 12:48 Відповісти
НУЖНО НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ ЧЕРНОЕ МОРЕ ОТ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ. ГАРПУНОВ ДОЛЖНО ХВАТИТЬ. СДЕЛАТЬ ЧЕРНОЕ МОРЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ. . СЛАВА УКРАИНЕ!
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17.06.2022 12:54 Відповісти
Ни одна уважающая себя страна Мира не хочет иметь дело с мавзолейным Отребьем.. .
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17.06.2022 12:54 Відповісти
Да какого хрена с ним вообще об этом разговаривать? Кто он такой? Пздц... Как проститутки перед ним стреляться... Я ибу...
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17.06.2022 12:57 Відповісти
На питерском экономическом форуме приехали два чувака с Талибана...купили 5 000 тонн нефти...
РабZe встала с кален...
Больше никто не приехал кроме вяликага экономиста Филипа Киркоров а.
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17.06.2022 13:00 Відповісти
Макрон мог бы пригласить Куйло потренироваться на высадке десанта в Марселе. Кстати, Марсель- побратим Одессы. А насчёт Одессы Украина без проституток Куйла с их советами решит.
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17.06.2022 13:01 Відповісти
путін-*****,ще не дійшло до вас підарасів?
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17.06.2022 13:01 Відповісти
только параша смогла из окурка-карлика под погонялом муравьиная отрыжка склепать презика,хлябайте тошнотворные,прежде чем склеить ласты он и вас карликами замастырит.
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17.06.2022 13:04 Відповісти
х!йло хоче все ********,
а тут хтось про якісь умови розповідає
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17.06.2022 16:10 Відповісти
 
 