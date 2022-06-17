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Путін не хоче приставати на умови Заходу щодо вивезення зерна з порту Одеси, - Макрон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Франції Емманюель Макрон скептично ставиться до можливості угоди з РФ щодо вивезення зерна з Одеського порту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, французький лідер заявив 17 червня, що готовий до розмови з президентом Росії Володимиром Путіним у рамках зусиль щодо укладання угоди щодо вивезення зерна з українського порту Одеса, але він не бачить жодних шансів укладання угоди.
Він зауважив, що для гарантій безпеки до переговорів має бути залучений генеральний секретар ООН.
"Але я не дуже вірю в цей шлях, тому що я вже мав переговори кілька тижнів тому з президентом Путіним, але він не хотів приймати резолюцію ООН на цю тему", - сказав Макрон BFM TV.
Топ коментарі
+9 вася василич be2875c1
показати весь коментар17.06.2022 12:31
+6 Ksenia VB
показати весь коментар17.06.2022 12:36
+6 Бауржан Жусупов 202cb0a6
показати весь коментар17.06.2022 12:54
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Про ЩО ???
РабZe встала с кален...
Больше никто не приехал кроме вяликага экономиста Филипа Киркоров а.
а тут хтось про якісь умови розповідає