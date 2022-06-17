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Українська Точка-У знищила головний арсенал 2-го армійського корпусу ЗС РФ в окупованому Хрустальному (колишній Красний Луч): Російський військовий підтвердив влучання

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

луч

Українські захисники знищили склад боєприпасів рашистів в окупованому Хрустальному.

Про це у Telegram пише терорист Ігор Гіркін, цитуючи російського військового Андрія Морозова, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні укропи таки влучили. Офіційною версією вважається "Точка-У", хоча деякі свідки події повідомляють мало не про захід пари українських Су-25, які зуміли обіграти у хованки наше ППО приблизно так само, як його обігравали вертольоти, які літали на Маріуполь. Але це вже відповідним органам з'ясовувати, як і те, чи не була це диверсія, синхронізована за часом із прильотом "Точки" чи когось ще", - зазначив він.

За словами Морозова, "горить і детонує наступ на горловину Лисичанського котла".

"Горять та детонують склади артбригади 2 АК НМ ЛНР, яка в період Мінських угод базувалася у Лучі і з складів яких йшло забезпечення нашої артилерії снарядами. Про що противник був чудово поінформований. Тими самими 152-мм снарядами і ракетами до РСЗВ, від яких зараз залежить, чи виживуть залишки нашої більш-менш досвідченої піхоти і чи захлопнуть котел або сточаться об цю горловину, і далі укри, підтягнувши резерви, почнуть вибивати резервістів, повертаючи горловині котла колишні контури", - додав окупант.

Також дивіться: В окупованому Хрустальному (колишній Червоний Луч) стався потужний вибух на складі боєприпасів. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+45
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17.06.2022 12:39
+35
Бу-га-га!-"Геноцид боеприпасов? Мы одобряем!"
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17.06.2022 12:54
+31
Дубль від ЗСУ.
На Запоріжжі знищено штурмовик Су-25 та вертоліт Мі-28.
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17.06.2022 12:47
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17.06.2022 12:39 Відповісти
підари пишуть: "А там горит и детонирует, чтобы вы понимали, наше наступление на горловину Лисичанского котла"
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17.06.2022 12:53 Відповісти
Бу-га-га!-"Геноцид боеприпасов? Мы одобряем!"
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17.06.2022 12:54 Відповісти
у них стерти з лиця землі цілі міста і села то спецоперація, а відповіть по складу БК то геноцид.
Отак нас привчили з 2014 року. Безкінечні перемирья коли вони гатили всім чим було і гинули десятками в місяць наші бійці і мирні люди, а ми в відповідь "головне не стріляти", мінські домовленості, відведення, покарання військових за "отвєтку"...Дожились ***** і дочекались,
причому у нас в ОП зрадники повторюють цю мантру - не провокувати путіна
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17.06.2022 13:05 Відповісти
Как же эти секси так быстро возбуждаются по любому поводу!
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17.06.2022 13:28 Відповісти
Интересно, откуда они списали свой УК. На коленке столько статей не напишешь
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17.06.2022 13:40 Відповісти
Саме так-геноцид ***********! бандюки прирівнюють ********** до рівня людей! там мозок є? Там мозку нема з 2014 року, тільки забаганки москаля! То було б смішно, як би від тої промосковської гидоти не гинули українці, нормальні люди, які хотіли мирно жити на своїй , Богом даній землі. Смерть українців тій москальській гидоті ніхто і ніколи не пробачить! Всі будуть на палях! Ну а якщо всілякі агрохімії, кало мойські, єрмачки та татарови будуть вештатися під ногами, то кілька резервових пль знайдеться!
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17.06.2022 15:05 Відповісти
У нас ще залишилась Точка-У?
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17.06.2022 12:43 Відповісти
Ти хотів би щоб вже не було ? ((
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17.06.2022 12:50 Відповісти
Їх дoх@я
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17.06.2022 12:51 Відповісти
Точок? Навряд чи. При пеці основні запаси згоріли. Тому, якщо щось й лишилось, то небагато
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17.06.2022 13:06 Відповісти
подивись там - чи не насрав порошенко тобі в штані в 19-му ...
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17.06.2022 13:16 Відповісти
Та він йому сере цілодобово в штани і під двері
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17.06.2022 13:40 Відповісти
Ну, взагалі-то Порошенко не з 2019-го, а з 2010-го сере, коли підтримав Януковича на виборах.
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17.06.2022 13:47 Відповісти
тобі ще важче, бо джим обісраний ходить з 19-го року, а ти з 10-го. Пора би вже почати митися, і починати з голови.
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17.06.2022 14:59 Відповісти
надо бы в ПМР сгонять и там набрать. там их было дофига около Тирасполя
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17.06.2022 13:16 Відповісти
Мозок у тебе згорів, а при Пороху Точки проходили переоснащення і модернізацію.
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17.06.2022 13:18 Відповісти
Чисто з цікавості: можете пояснити в чому полягала модернізація, і скільки одиниць було модернізовано?
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17.06.2022 13:36 Відповісти
У гуглі почали банити?
тиц
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17.06.2022 13:48 Відповісти
"У 2019 році відбулися успішні вогневі випробування маршових двигунів ракети комплексу «Точка-У», що пройшли обслуговування на ДП «КБ «Південне». Тоді ж розпочались дослідницькі випробувальні пуски цих тактичних ракет."
Угу це ще в Кварталі їх почали модернізувати.
"Минулого року, відбулися два успішних пуски ракет, які були оснащені системами аварійного припинення польоту та телеметричного контролю розробки фахівців КБ «Південне»."

От чим ви читаєте?
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17.06.2022 14:06 Відповісти
Випробуваня у 2019! А коли розпочалися роботи? У 2015. А хто був з 2015 по 05.2019? Порошенко.
Практично це інша ракета,з тієїж пускової платформи,з новою електронікою,але тієюж вагою ракети.
Точність ураженя підтверджена не тільки у Лучі,а і у Каховці.
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17.06.2022 14:47 Відповісти
А перед цим у Бердянську.
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17.06.2022 14:53 Відповісти
краще в футбол грай. думати-це не твоє
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17.06.2022 16:52 Відповісти
Дякую, почитав
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17.06.2022 18:42 Відповісти
Думаю, що модернізація Точки-У все ж таки можлива. Наприклад, перекрасили зі світлозеленого кольору у темнозелений.
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17.06.2022 13:50 Відповісти
Модернізація полягала в заміні палива та електроніки. Заміна єлектроніки(не без допомоги США) підвищила точність і звільнила місце для боєзаряду. Перечитай публікації на цю тему, а не "зєльоний талмуд" від падаляка
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17.06.2022 14:18 Відповісти
Якщо це Ви мені адресували, то, по-перше, я не до Вас звертався, по-друге, ми не знайомі, тож не "тикайте". По-третє, у Вас якийсь комплекс, скрізь "зєльоні" вижаються?
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17.06.2022 18:40 Відповісти
десь була инфа 117 шт але це не точно
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17.06.2022 14:26 Відповісти
Орки, вам пи....та.
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17.06.2022 12:44 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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17.06.2022 12:46 Відповісти
Наступна Точка-У обов'язково має бути по річці Уразовій, де два залізничних мости, через які кацапи ганяють тисячі вагонів.

Одна гілка -- на Куп'янськ-вузловий, інша -- вглиб Луганщини.
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17.06.2022 12:47 Відповісти
Дубль від ЗСУ.
На Запоріжжі знищено штурмовик Су-25 та вертоліт Мі-28.
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17.06.2022 12:47 Відповісти
С нетерпением ждём хет-трик. А ещё лучше, покер. Да и вообще, чем больше, тем лучше!
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17.06.2022 13:05 Відповісти
"Про це у Telegram пише терорист Ігор Гіркін, цитуючи російського військового Андрія Морозова, інформує Цензор.НЕТ."
Морозов такий самий терорист як і Гіркін, перестаньте називати торористів - військовими. Він член бандформування ЛНР, а не "російський військовий."
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17.06.2022 12:48 Відповісти
Нема ні яких ЛНР та ДНР, є окуповані частини Донецької та Луганської обл.
Нема ніяких ополченців, нема ні яких народних корпусів, це все армія расії, як і корпус РОА входив у Вермахт, так і ці корпуси частини расійської армії
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17.06.2022 14:09 Відповісти
Слава Захисникам України!!!
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17.06.2022 12:50 Відповісти
Будуть каци на горловині пляшки сидіти. Вони до цього звичні.
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17.06.2022 12:50 Відповісти
Противник сам виправдовується і шукає причини своєї майбутньої неминучої поразки !
Слава ЗСУ!
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17.06.2022 12:52 Відповісти
Героям слава !!!
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17.06.2022 12:56 Відповісти
Наші ж ви котики, бережи вас Господь
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17.06.2022 12:57 Відповісти
У відкритому доступі з'явились фото, зроблені цього тижня на берегах ріки Волга на території РФ. На цих фото зображено процес буксирування явно пошкодженого ракетного корвета ВМФ РФ проекту 21631 "Буян-М", що може нести до 8 крилатих ракет морського базування "Калибр".
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17.06.2022 13:05 Відповісти
Тоесть в период Минска-2 рашисты накапливали оружие и боеприпасы для дальнейшего наступления на Украину. Теперь рашисты требуют чтобы мы подписали *минск-3* чтобы аналогичные склады и плацдармы накопить уже в Херсоне, Мариуполе и тд, для наступления на Киев и Львов.
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17.06.2022 13:06 Відповісти
Только теперь ЕСТЬ ВСУ!
А не добробат в тапочках с берданками!
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17.06.2022 14:50 Відповісти
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17.06.2022 13:08 Відповісти
Прекрасные новости. Сначала прилёт по Новой Каховке, теперь Хрустальный, а ещё буксир со всяким непотребом. Орчий вой отлично поднимает настроение и за тысячу километров.
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17.06.2022 13:12 Відповісти
Ещё и Джонсон внезапно примчался!
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17.06.2022 18:25 Відповісти
пошла утилизация "точек". Значит Хаймарсы на подходе.
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17.06.2022 13:13 Відповісти
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17.06.2022 13:25 Відповісти
Может это те 3 дня практических учений, по которым инструктора определяют научились наши работать с Химерсами или нужны доп.занятия?
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17.06.2022 13:28 Відповісти
С языка снял! 👍
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17.06.2022 13:31 Відповісти
мастерство езды на двуколке не подтверждает высокого класса езды на спорткаре.
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17.06.2022 14:53 Відповісти
после подрывов складов ЗСУ, хвостата АХ разом з пані Шапокляк (яка тоді була фавориткою) очилили спецкомісію і шукають слід Пороха. Але з часу створення комісії жодного разу не прозвітували. То може терористи з ЛНР попросять шефської допомоги одну ж справу роблять і все во імя рузге.
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17.06.2022 13:43 Відповісти
задуть свинособаку монтажной пеной !
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17.06.2022 13:54 Відповісти
могли и Ольхой лупануть
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17.06.2022 14:10 Відповісти
могли. Но всё равно это знак - хаймарсы на подходе.
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17.06.2022 14:54 Відповісти
И еще под Киевом ВСЕ (аж 80шт.!) расстреляли.
ДБР дело открыло,за воровство,но допрашивать на передовй участников не спешат.
В Тернополе бумаги собирают,и требуют себе +30.000 гр/месяц фронтовых.
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17.06.2022 14:56 Відповісти
Там от линии фронта больше 100 км... почти 150 от безопасного места? Разве хватило бы?
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17.06.2022 17:59 Відповісти
Банда кримінальників прийняла свій "кримінальний кодекс" і завела справу проти тих, хто намагається їх знищити. Смішно.
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17.06.2022 15:54 Відповісти
ДУЖЕ добра новина! Не вдивуюся, що кацапи більшість *********** для градів та інших рсзв для зони Донбасу саме там і берегли... Адже Хрустальний глибоко в лнр і далеченько таки від лінії фронту! Сподіваюсь, це допоможе нам виграти кілька днів чи тиждень на підтягування резервів та нової західної зброї, що вже їде
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17.06.2022 17:57 Відповісти
Чому у цього населенного пункта одна назва тупіша за іншу? А так звісно чудова новина!
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17.06.2022 18:07 Відповісти
Тому що ЗЕ
а не по*****
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18.06.2022 05:25 Відповісти
 
 