Українська Точка-У знищила головний арсенал 2-го армійського корпусу ЗС РФ в окупованому Хрустальному (колишній Красний Луч): Російський військовий підтвердив влучання
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Українські захисники знищили склад боєприпасів рашистів в окупованому Хрустальному.
Про це у Telegram пише терорист Ігор Гіркін, цитуючи російського військового Андрія Морозова, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні укропи таки влучили. Офіційною версією вважається "Точка-У", хоча деякі свідки події повідомляють мало не про захід пари українських Су-25, які зуміли обіграти у хованки наше ППО приблизно так само, як його обігравали вертольоти, які літали на Маріуполь. Але це вже відповідним органам з'ясовувати, як і те, чи не була це диверсія, синхронізована за часом із прильотом "Точки" чи когось ще", - зазначив він.
За словами Морозова, "горить і детонує наступ на горловину Лисичанського котла".
"Горять та детонують склади артбригади 2 АК НМ ЛНР, яка в період Мінських угод базувалася у Лучі і з складів яких йшло забезпечення нашої артилерії снарядами. Про що противник був чудово поінформований. Тими самими 152-мм снарядами і ракетами до РСЗВ, від яких зараз залежить, чи виживуть залишки нашої більш-менш досвідченої піхоти і чи захлопнуть котел або сточаться об цю горловину, і далі укри, підтягнувши резерви, почнуть вибивати резервістів, повертаючи горловині котла колишні контури", - додав окупант.
Будь ласка, зачекайте...
Отак нас привчили з 2014 року. Безкінечні перемирья коли вони гатили всім чим було і гинули десятками в місяць наші бійці і мирні люди, а ми в відповідь "головне не стріляти", мінські домовленості, відведення, покарання військових за "отвєтку"...Дожились ***** і дочекались,
причому у нас в ОП зрадники повторюють цю мантру - не провокувати путіна
тиц
Угу це ще в Кварталі їх почали модернізувати.
"Минулого року, відбулися два успішних пуски ракет, які були оснащені системами аварійного припинення польоту та телеметричного контролю розробки фахівців КБ «Південне»."
От чим ви читаєте?
Практично це інша ракета,з тієїж пускової платформи,з новою електронікою,але тієюж вагою ракети.
Точність ураженя підтверджена не тільки у Лучі,а і у Каховці.
Одна гілка -- на Куп'янськ-вузловий, інша -- вглиб Луганщини.
На Запоріжжі знищено штурмовик Су-25 та вертоліт Мі-28.
Морозов такий самий терорист як і Гіркін, перестаньте називати торористів - військовими. Він член бандформування ЛНР, а не "російський військовий."
Нема ніяких ополченців, нема ні яких народних корпусів, це все армія расії, як і корпус РОА входив у Вермахт, так і ці корпуси частини расійської армії
Слава ЗСУ!
А не добробат в тапочках с берданками!
ДБР дело открыло,за воровство,но допрашивать на передовй участников не спешат.
В Тернополе бумаги собирают,и требуют себе +30.000 гр/месяц фронтовых.
а не по*****