Українська Точка-У знищила головний арсенал 2-го армійського корпусу ЗС РФ в окупованому Хрустальному (колишній Красний Луч): Російський військовий підтвердив влучання

Українські захисники знищили склад боєприпасів рашистів в окупованому Хрустальному.

Про це у Telegram пише терорист Ігор Гіркін, цитуючи російського військового Андрія Морозова, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні укропи таки влучили. Офіційною версією вважається "Точка-У", хоча деякі свідки події повідомляють мало не про захід пари українських Су-25, які зуміли обіграти у хованки наше ППО приблизно так само, як його обігравали вертольоти, які літали на Маріуполь. Але це вже відповідним органам з'ясовувати, як і те, чи не була це диверсія, синхронізована за часом із прильотом "Точки" чи когось ще", - зазначив він.

За словами Морозова, "горить і детонує наступ на горловину Лисичанського котла".

"Горять та детонують склади артбригади 2 АК НМ ЛНР, яка в період Мінських угод базувалася у Лучі і з складів яких йшло забезпечення нашої артилерії снарядами. Про що противник був чудово поінформований. Тими самими 152-мм снарядами і ракетами до РСЗВ, від яких зараз залежить, чи виживуть залишки нашої більш-менш досвідченої піхоти і чи захлопнуть котел або сточаться об цю горловину, і далі укри, підтягнувши резерви, почнуть вибивати резервістів, повертаючи горловині котла колишні контури", - додав окупант.

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