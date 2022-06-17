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Шольц, Макрон та Драгі не "схиляли" Зеленського до перемовин із РФ, - Никифоров
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На зустрічі Президента України Володимира Зеленського з лідерами Франції, Італії, Німеччини та Румунії у четвер ішлося про те, що тільки Україна самостійно може визначати час та умови переговорів із РФ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.
"Навпаки, вчора на зустрічі йшлося про те, що лише Україна самостійно може визначати, коли й на яких умовах сідати за стіл перемовин із Росією. До того ж наші партнери висловили зацікавленість у тому, щоб Україна перебувала у найбільш вигідній переговорній позиції. Саме тому вони і надалі надаватимуть нам оборонну, економічну та політичну підтримку", - прокоментував він.
Топ коментарі
+20 wittmann1980
показати весь коментар17.06.2022 12:49
+18 Маркиз
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+8 Kitti Kitti
показати весь коментар17.06.2022 12:51
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Об этом вообще не должна идти речь. Это САМО СОБОЙ РАЗУМЕЕТСЯ. А если об этом говорят, то значит нам очки втирают, а сами мечтают смотреть в глаза пуйлу.
Про це на власній сторінці у Facebook пише журналіст Остап Дроздов, інформує UAINFO.org.
Макрон пояснив, що так багато дзвінків у Москву - це було нерідко на прохання Києва донести певні меседжі та інформацію нашому ворогові. А ми тут усі, бачте, розпереживалися, чого це парижанин так часто наярює в Кремль, паскудник такий, запроданець, русофіл і далі за текстом. А виявляється, частина цих дзвінків була на прохання України.
Логічно буде поцікавитися: якщо весь цей час ми односторонньо знущалися з Макрона за його телефонічний роман із ботоксним старичком - то чи не шляхетно було б перепросити французького президента за необгрунтовані цькування? Або ще краще - подякувати за те, що він ціною свого авторитету й публічної репутації виконував захцянки третьої сторони?
Або ще краще - запитати не у французів, а у наших: які меседжі ми намагалися донести через телефоніста на ім'я Еммануель? Як ці «донесення інформації» корелюються з теперішньою позою затятих і гордих діячів, які ні на які домовленості не підуть ні за яких обставин і, взагалі, всі нас до чогось схиляють, але ми стійко стоїмо на сторожі укр.інтересу… Коли Макрон на прохання Києва надзвонював путіну - це теж зараховується до стійкої й непорушної позиції?
Без зайвих зловтішань я хочу сердечно подякувати Президентові Франції за те, що він годинами мусів вислуховувати брєдні параноїка, та ще й передавати йому всякі меседжі.
І взагалі: відверто заколебали всі ці недолугі й масні жартики на тему «шепотіння на вушко», чи «француз, італієць і німець у поїзді» і т.д. Якби ми бодай колись зробили для чужої країни, яка за тридев'ять земель, бодай дещицю з того, що європейські й світові лідери роблять для країни розкрадачів бюджету й своїх національних багатств, - то, може, би й доречними були наші всякі євроскептичні манси, від яких взагалі-то тхне русометодичками.
Пора би трошки поумірити свою жовчність щодо тих, без кого довелося би проти орди протистояти переоснащеною дорожною технікою.
Долги наши (Часть 1)
Долги наши (Часть 2)
Долги наши (Часть 3)
Це фото треба день і ніч показувати на "телемарафлоні"- щоб через шоломи доходило!!!!
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Если усердно пишут, шо "не схиляли" - значит точно "схиляли" !
еще Папу Римского треба в Бучу привезти
БЛИН , а в Мариуполе военных преступлений кацапов больше в 1000 раз