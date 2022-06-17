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Весь світ шокувала крадіжка українського металу: Всесвітня асоціація виробників сталі Worldsteel припинила співробітництво із російськими металургами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

метал,маріуполь

Всесвітня асоціація виробників сталі Worldsteel призупинила членство російських асоціацій та компаній у цій організації.

Таке рішення було ухвалене внаслідок введених ЄС санкцій через збройну агресію Росії проти України, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри те, що Worldsteel не є політичною організацією і має у своєму складі представників усіх без винятку металургійних країн світу, нещодавні зміни у законодавстві Європейського союзу щодо санкцій проти Росії внаслідок військової агресії останньої в Україні, що набирають чинності з 16 червня 2022 року, не дозволяють продовжувати будь-які відносини з російською стороною щодо обміну інформацією та участі у спільних заходах", - повідомляється у листі керівництва Worldsteel до членів асоціації.

Голова ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков привітав це рішення - адже, за його словами, російські сталевари фактично спонсорували знищення "Азовсталі" та ММК ім. Ілліча бомбардувальниками і "градами", а також продовжують фінансувати масові вбивства мирних українців та інші злочини окупантів на нашій землі.

"Знаю, що багатьох наших колег зі всього світу шокували і відеокадри, на яких російські загарбники зухвало крадуть і вивозять у невідомому напрямку український металопрокат із захоплених портів Маріуполя. Металопрокат, що був виготовлений на тих же, розтрощених російською зброєю заводах", - наголосив Каленков.

"Укрметалургпром" від початку війни неодноразово звертався до Всесвітньої асоціації із закликом розірвати відносини із металургами країни-агресора. Наше об'єднання українських підприємств ГМК призупиняло участь в Worldsteel, допоки там перебувають росіяни", - нагадав він.

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Як відомо, до Ростова вирушило вже третє судно, навантажене вкраденим у Маріуполі металом. Про всі свої крадіжки Росія розповідає у федеральних новинах. У свою чергу Азовсталь та ММК ім. Ілліча звернулися до Офісу Генерального прокурора із проханням відкрити кримінальне провадження проти російських окупантів, які крадуть металопродукцію з Маріуполя. Підприємства також надали докази, що свідчать про те, що російські військові та підконтрольні їм терористичні угруповання вивозять із порту продукцію. Такий грабіж є порушенням ст.185 та 186 Кримінального кодексу.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+26
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17.06.2022 13:15
+12
Парад 2021 якщо з пам'яттю погано

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17.06.2022 13:26
+11
Надеюсь, что краденый металл дорого им обойдется. "Выиграли" на рубль, проиграли на доллар (США).
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17.06.2022 13:22
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Внапольза, нє ???
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17.06.2022 13:08 Відповісти
Бєспрєдєльщік 90-х Ахметов сплачував податки таки в український бюджет.
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17.06.2022 14:40 Відповісти
ты чего кацап епанный совсем *****?
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17.06.2022 16:48 Відповісти
А раніше вони ще тіпа сумнівались в тому хто такі кацапи?...
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17.06.2022 13:08 Відповісти
и даже Индию шокувала ?
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17.06.2022 13:12 Відповісти
Ее в первую очередь.особенно цена
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26.06.2022 00:42 Відповісти
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17.06.2022 13:15 Відповісти
Парад 2021 якщо з пам'яттю погано

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17.06.2022 13:26 Відповісти
Спробував би він в чергове так ганьбитись на 30-річчя незалежності....
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17.06.2022 14:19 Відповісти
еге ж, крутився як ЗЄльоний вуж на сковорідці
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17.06.2022 14:25 Відповісти
Не заважайте працівникам піар-відділку Рошена топити проти конкурента їх олігарха.
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17.06.2022 15:23 Відповісти
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17.06.2022 16:12 Відповісти
ну ты и кондом
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17.06.2022 16:49 Відповісти
вкид гівна на вентилятор, "стіна яценюка" та розмінований Чонгар, провал ДОЗ та "майские шашлички" ось де реальні проблеми
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17.06.2022 16:07 Відповісти
Тихіше!, Я колись щось написав тут про стіну, самі знаєте кого, так одразу в бан.
А ще отримав бан за посилання на статтю БУТУСОВА!!!!!, про фото наріка самі знаєте з ким на отриманні дечого в Константинополі.
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17.06.2022 17:05 Відповісти
Москаль умеет показать свою сущность.
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17.06.2022 13:20 Відповісти
Надеюсь, что краденый металл дорого им обойдется. "Выиграли" на рубль, проиграли на доллар (США).
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17.06.2022 13:22 Відповісти
им то просто. чуть что, они про вагоны будут говорить. эскпроприация была с обеих сторон.

поэтому в суды никто и не подает.
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17.06.2022 13:24 Відповісти
иди *****, с обеих сторон и боком тоже
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17.06.2022 13:58 Відповісти
перевел гуглом с их сайта:

"

В целях соблюдения последнего раунда санкций ЕС против России, вступающих в силу в четверг, 16 июня , наши российские члены согласились добровольно отказаться от нашей деятельности, пока санкции остаются в силе.

Это означает, что россияне не смогут получить доступ к экстрасети worldsteel, системам бенчмаркинга и другим платформам.

В дополнение к этому они не будут получать уведомления по электронной почте с нашей стороны и не будут приглашены для участия ни в онлайн-, ни в личных встречах.

Мы подчеркиваем, что worldsteel конституционно политически нейтрален и что это действие предпринято из-за нашей необходимости соблюдать законодательство ЕС.

Мы не исключали и не отстраняли наших русских членов, скорее, мы пришли к взаимоприемлемому соглашению, в котором они добровольно и временно становятся «пассивными членами».

Весь доступ к нашим платформам будет восстановлен, когда это будет разрешено законодательством ЕС.

"
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17.06.2022 13:22 Відповісти
И снова, иди нах*й.
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17.06.2022 14:01 Відповісти
Красиво послали кацапов курсом руZZкого корабля
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17.06.2022 14:27 Відповісти
Может ахметке надо было на свои деньги пушки делать с таким мощным промышленным потенциалом какой был у него. Сейчас было продал государству. И патриот и заработал.И город и завод целый был бы....
Ах да о чём я; гуди ахметка ,гуди.
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17.06.2022 13:23 Відповісти
Це не Оборонпром.
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17.06.2022 14:02 Відповісти
А может Зеле надо было делом заниматься,а не **** шаурму околачивать
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26.06.2022 00:44 Відповісти
А кто скупа це залізо?
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17.06.2022 14:12 Відповісти
А крадіжка зерна не шокувала?
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17.06.2022 14:50 Відповісти
Так и заявлена в назві статті - крадіжка металлу, не відстежуеться в заяві металургів
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17.06.2022 16:32 Відповісти
хто такие кефиріы,,,,,,,???
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17.06.2022 19:59 Відповісти
 
 