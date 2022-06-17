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Статус кандидата значно прискорить процес входження України у внутрішній ринок ЄС, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

евроинтеграция

Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ у Європейський Союз!

 Велика подяка Урсулі фон дер Ляєн за це рішення від усього українського народу. Про це повідомив у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, статус кандидата значно прискорить процес входження України у внутрішній ринок ЄС, формування спільних енергетичних та цифрового ринків, подальшої лібералізації торгівлі, зближення в митній і транспортній сферах.

"Як країна-кандидат і майбутній член Євросоюзу Україна готова робити суттєвий внесок у стратегічний розвиток і зміцнення ЄС шляхом взаємодії у рамках Європейського зеленого курсу, енергетичної безпеки, продовольчої стабільності та кращої сполученості. Статус кандидата й рух до членства в ЄС допоможе Україні в ефективній відбудові та відновленні країни відповідно до європейських практик і стандартів", - резюмує Шмигаль.

Читайте також: Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС

Автор: Ірина Дашківська
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Если это не пустые слова, то вам товарищи у руля власти "******"!! Вас там ублюдков разгонят нахер от "кормушки" вы и вякнуть не успеете!! Или мы лет 20 так и будем с вами у власти, но все в кандидатах!!!
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17.06.2022 14:24 Відповісти
З розваленою економікою, зруйнованою інфраструктурою, гуманітарною кризою і наскрізь просякнутою продажною корупційною владою - "внутрішньому ринку ЄС" Україна нах. не потрібна
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17.06.2022 14:48 Відповісти
Экономику поправят , инфраструктуру после войны восстановят лучше прежнего . А вот с восприятием коррупции - чего делать ? Писал уж как-то : пока народ не будет коррупцию считать преступлением , она будет проблемой . Не только в чиновниках дело . Они "берут" потому, что им "дают" . Как это переменить - вам лучше знать .Может быть , поколение должно смениться .
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17.06.2022 15:55 Відповісти
Вони крадуть і вимагають, а не чекають, коли їм хабарі дадуть. Усі хабарники, з якими я мав справу, били вимогачі. Коли їх починаєш викривати - вони скаржаться на непрофесіоналізм викривача. Більшість в оточенні ведуться на це, але з різних причин.
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17.06.2022 18:22 Відповісти
 
 