Статус кандидата значно прискорить процес входження України у внутрішній ринок ЄС, - Шмигаль

Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ у Європейський Союз!

Велика подяка Урсулі фон дер Ляєн за це рішення від усього українського народу. Про це повідомив у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, статус кандидата значно прискорить процес входження України у внутрішній ринок ЄС, формування спільних енергетичних та цифрового ринків, подальшої лібералізації торгівлі, зближення в митній і транспортній сферах.

"Як країна-кандидат і майбутній член Євросоюзу Україна готова робити суттєвий внесок у стратегічний розвиток і зміцнення ЄС шляхом взаємодії у рамках Європейського зеленого курсу, енергетичної безпеки, продовольчої стабільності та кращої сполученості. Статус кандидата й рух до членства в ЄС допоможе Україні в ефективній відбудові та відновленні країни відповідно до європейських практик і стандартів", - резюмує Шмигаль.

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