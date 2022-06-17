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Грузія (1419) Єврокомісія (945) Молдова (1294) членство в ЄС (930) Євросоюз (7022) фон дер Ляєн Урсула (523)

Єврокомісія рекомендує надати Молдові статус кандидата в члени ЄС, Грузія має виконати додаткові умови, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ляєн

Європейська комісія рекомендує надати статус кандидата на членство в ЄС Молдові. При цьому щодо Грузії поки немає такого рішення.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми також рекомендуємо надати Молдові статус кандидата, розуміючи, що країна проводитиме реформи. Молдова перебуває на справжньому прореформаторському, антикорупційному та європейському шляху. Попереду ще довгий шлях. Але ми віримо, що у нього є потенціал, щоб відповідати критеріям", - сказала фон дер Ляєн.

При цьому президент Єврокомісії зазначили, що Грузія ще має виконати додаткові умови для набуття статусу кандидата.

"Тепер Грузія повинна політично об’єднатися, щоб скласти чіткий шлях до структурних реформ і ЄС. Тому ми рекомендуємо Грузії надати європейську перспективу, але повернутися і оцінити, наскільки вона відповідає низці умов, перш ніж надати їй статус кандидата", - резюмувала вона.

Читайте також: Єврокомісія підтримає кандидатство для України й Молдови, Грузії відмовлять, - нідерландські ЗМІ

Автор: Ірина Дашківська
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А як з тим, що на территоріі Молдови знаходяться війська РФ.?
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17.06.2022 14:08 Відповісти
Так на території Укрпїни вони теж знаходяться. 😊 Ви переплутали ЄС з НАТО.
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17.06.2022 14:36 Відповісти
Грузія хоч і була жертвою рф, але за ці роки там при владі знову прорашистські політики
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17.06.2022 14:13 Відповісти
Так,"додаткові умови" це послати на... в слід за російським кораблем кого слід,так як у Молдові додона і вуаля є кандидат..
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17.06.2022 14:30 Відповісти
У Грузії так званий Стокгольмський синдром - прив'язаність і залежність жертви від насильника.
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17.06.2022 14:40 Відповісти
А на територии Украины что войск РФ что нет ???? И вообще Молдова получила безвиз раньше Украины и Грузии И у нас вообще 50% население имеют Румынские паспорта
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17.06.2022 14:19 Відповісти
Ещо 50% добавте и вуаля вы в ЕС.
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17.06.2022 14:43 Відповісти
Грузия это Украина времен Януковича.При власти там пророссийское олигархическое кодло.
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17.06.2022 14:40 Відповісти
Не нам судить грузинов уж так точно. Сами в своё время навыбирали, теперь отхаркиваем кровью(( У них тот же путь наверное.
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17.06.2022 16:38 Відповісти
Andrew 874d6d4f

"Не нам судить грузинов"
А чому ні, вони що, не підлягають критиці, особливо якщо вона базується на фактах?

"Сами в своё время навыбирали"
Може Andrew 874d6d4f і "навыбирали", а особисто я - ні, ні за Кравчука, ні за кучму, ні за яника, ні за зебілів не голосував.
Не треба узагальнювати, росписуватись за ВСІХ, та розмазувати відповідальність.
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17.06.2022 19:54 Відповісти
 
 