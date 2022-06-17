Єврокомісія рекомендує надати Молдові статус кандидата в члени ЄС, Грузія має виконати додаткові умови, - фон дер Ляєн

Європейська комісія рекомендує надати статус кандидата на членство в ЄС Молдові. При цьому щодо Грузії поки немає такого рішення.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми також рекомендуємо надати Молдові статус кандидата, розуміючи, що країна проводитиме реформи. Молдова перебуває на справжньому прореформаторському, антикорупційному та європейському шляху. Попереду ще довгий шлях. Але ми віримо, що у нього є потенціал, щоб відповідати критеріям", - сказала фон дер Ляєн.

При цьому президент Єврокомісії зазначили, що Грузія ще має виконати додаткові умови для набуття статусу кандидата.

"Тепер Грузія повинна політично об’єднатися, щоб скласти чіткий шлях до структурних реформ і ЄС. Тому ми рекомендуємо Грузії надати європейську перспективу, але повернутися і оцінити, наскільки вона відповідає низці умов, перш ніж надати їй статус кандидата", - резюмувала вона.

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