Статус кандидата на членство в ЄС стане величезним поштовхом для подальших перетворень в Україні, - Кулеба

Набуття Україною статусу кандидата в члени Європейського Сюзу стане доказом європейського лідерства та поштовхом для перетворень в країні.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Європейська історія здійснюється. Ми вітаємо позитивний висновок Європейської комісії про те, що Україна має отримати статус кандидата у члени ЄС на саміті ЄС наступного тижня. Це стане яскравим доказом європейського лідерства та величезним поштовхом для подальших перетворень України", - йдеться в повідомленні.

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