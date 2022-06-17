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Статус кандидата на членство в ЄС стане величезним поштовхом для подальших перетворень в Україні, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

кулеба

Набуття Україною статусу кандидата в члени Європейського Сюзу стане доказом європейського лідерства та поштовхом для перетворень в країні.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Європейська історія здійснюється. Ми вітаємо позитивний висновок Європейської комісії про те, що Україна має отримати статус кандидата у члени ЄС на саміті ЄС наступного тижня. Це стане яскравим доказом європейського лідерства та величезним поштовхом для подальших перетворень України", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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17.06.2022 14:04 Відповісти
Бешеный принтер начнет печатать то что нужно, а не то что хочется?
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17.06.2022 14:04 Відповісти
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17.06.2022 14:09 Відповісти
Так шморгаль прокомментировал. Кулеба тоже. Ждём заявление елдака 😁
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17.06.2022 14:11 Відповісти
І шо зелень тут перетворить? Вже проїбали перетворили південь.
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17.06.2022 14:13 Відповісти
Пертвоювальщики, ви краще голову САП оберіть, і призначте голову НАБУ, бо від ваших відосіків вже нудить
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17.06.2022 14:18 Відповісти
Это есть в перечне необходимых требований. Посмотрим как теперь Зеля будет морозиться и жопой вилять.
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17.06.2022 14:34 Відповісти
Боюсь, что при Зеле мы этого не увидим. Все его друзья-малоросы, коррупционеры, наглые быдланы, откровенные предатели и просто имбецилы, все эти Татаровы, Ермаки, Арахамии, Тищенки, Волки и прочий сброд, останутся на своих местах, а все необходимые реформы, которые им будут угрожать, просто будут игнорироваться. Зато грозно щечки надувать, любуясь собой, и козырять кровью военных и мирного населения Зеля будет в усиленном режиме, тут без сомнений.
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17.06.2022 14:32 Відповісти
Ніякого "поштовху" від цього сраного нікому не потрібного імпотентного єс не станеться. Найбільшим поштовхом стане визволення окупованих територій від кацапської навали і продажної сволоти та установлення там справжньої УКРАЇНСЬКОЇ влади.
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17.06.2022 14:43 Відповісти
 
 