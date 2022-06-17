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Новини Політика України
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Україна заслужила на європейську перспективу, але багато роботи ще попереду, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Політика України

урсула,ляєн

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що Україна заслужила на європейську перспективу, але багато роботи ще має бути виконано.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Урсула фон дер Ляєн заявила у п'ятницю у Брюсселі на пресконференції після завершення оголошення висновків Комісії, в яких Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата в ЄС.

"Щодо України ми маємо один чіткий меседж: так, Україна заслужила на європейську перспективу, так, Україну повинні вітати як країну-кандидата. Це означає розуміння того, що хорошу роботу було виконано, але важлива робота ще має бути зроблена. Весь процес ґрунтується на заслугах. Прогрес повністю залежить від України та перебуває в руках України", - сказала фон дер Ляєн.

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За словами президентки Єврокомісії, питання необхідності проведення подальших реформ вона обговорювала з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, коли вона була в Києві "днів десять тому". "Я отримала дуже промовисту відповідь президента Зеленського. Він сказав: "Знаєте, навіть якби ми не попросили членства в ЄС, це реформи, які необхідні для країни, й ми їх проводитимемо в будь-якому разі, тому що це для української демократії", - переказала зміст відповіді фон дер Ляєн.

Вона також констатувала, що у Брюсселі відомо, що "не все може бути досягнуто під час війни, але багато з цих питань можуть бути вирішені".

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Топ коментарі
+7
Дяді Бєні все це не сподобається...
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17.06.2022 14:33
+4
це реформи, які необхідні для країни, й ми їх проводитимемо в будь-якому разі, тому що це для української демократії Джерело: https://censor.net/ua/n3348562

І що ж ти, "промовистий", 3 роки з цими необхідними реформами тягнув?
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17.06.2022 14:35
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Дяді Бєні все це не сподобається...
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17.06.2022 14:33 Відповісти
Не фиг хремлевские методички цитировать

Jaime_Corbett Jaime_Corbett

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Реєстрація: 28.05.2022
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17.06.2022 14:35 Відповісти
нада проста пєрєстать стрєлять?
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17.06.2022 14:36 Відповісти
Да тут до правительства еще не дошли, посмотреть хватит на меров городов!!! Нами любимый Бориска (он Филатов!!!) удумали ублюдки 1) давайте срочно названия улиц менять, выделили бабки (самое время) 2) скверики ремонтировать, новые открывать (опять бабло с Лысым и корьбаном распилили!!) 3) вчера еду по набережной и *****...ю,!!! Значет что комунальные службы делают - после дождя моют с поливалок СВЕТОФОРЫ!!!! ПРЯМО ****** НЕКУДА ДЕНЬГИ ДЕТЬ, НАДО МЫТЬ ПОСЛЕ ДОЖДЯ СВЕТОФОРЫ... И Т,Д,!!! А война нихера не закончилась!!Зато баблол уже пилим!!!
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17.06.2022 14:53 Відповісти
Это при том, что сам Лысенко где-то в Германии вроде в Берлине чиллит и видосики на фоне танка записывает, типа для ТРО закупают оружие))) Кто этот бред схавал? Это оборонный заказ и филатовская шобла не имеет к этому отношение, но пипл схавал. Неужели люди еще не поняли, что их тупо на бабло кидают и нихрена не поменяется? Проезд повышают в 2 раза, потому шо бенз подорожал и вообще начальник департамента привык хорошо жить, так что будь добр открывай кошелек)) Здесь своих граждан за скот держат и не более. При том, что филатов сам был готов сдаться русским еще в начале февраля. Эти люди натуральные злодеи, в любой европейской стране за эти миллиарды, что они натырили уже бы шкуру спустили. Ниче, еще новый мост за 0.5 лярда починим)) Я уже не говорю, что на местном уровне никак не изменилось налогообложение, налоги платят как в мирняк. И знали бы люди, сколько борюсик бюджетного бабла всаживает в свои информ-помойки и сколько полезного можно было на эти деньги сделать. И если днепряне задаются вопросом, куда идут их коммунальные, то ответ простой - Дубинским)
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17.06.2022 16:08 Відповісти
Дякую , Урсула ‼️‼️‼️
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17.06.2022 14:33 Відповісти
це реформи, які необхідні для країни, й ми їх проводитимемо в будь-якому разі, тому що це для української демократії Джерело: https://censor.net/ua/n3348562

І що ж ти, "промовистий", 3 роки з цими необхідними реформами тягнув?
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17.06.2022 14:35 Відповісти
Где это ч*о сделало хоть Одну реформу??
Посадило на потоки родных и близких?
Превратил общение нанятых чиновников с избирателями в циничную ложь и издевки!!!
Трухин ты где?- Надо пообещать населению реформы.
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17.06.2022 14:38 Відповісти
З такими вимогами, пані- можете нас одразу із своїх "перспектив" викреслювати, зелені не спромоглися за пів-року призначити вже обраного прокурора САП., то шо казать, як воно конешно...
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17.06.2022 14:38 Відповісти
Та у Вови ж обіцянка-цяцянка!
Як ось ця, від 02.09.2019, одна з багатьох:
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны. Источник: https://censor.net/ru/n3145910
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17.06.2022 16:10 Відповісти
"Україна заслужила на статус кандидата, багато зроблено (70-80%) за останні 8 років, але є ще робота попереду" - саме такий меседж був від єврокомісії під час прес-конференції.

Цензор, а так я ви написали - то це те, що єврокомісія сказала про Грузію.
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17.06.2022 14:46 Відповісти
А подивіться, як у вишиванці вона немов перевтілилась - аж ніби світиться вся!

Просто красунею стала, не те що в діловому костюмі!
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17.06.2022 18:30 Відповісти
 
 