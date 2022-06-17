Початок переговорів про вступ до ЄС буде можливим після того, як Молдова та Україна виконають усі умови, - єврокомісар Варгеї
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Початок переговорів про вступ до ЄС буде можливим після того, як Молдова та Україна виконають усі умови, а також після оцінки дотримання всіх критеріїв, повідомив єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Олівер Варгеї.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні ми ухвалюємо перше рішення з усього процесу приєднання. Це означає, що ми пропонуємо статус кандидата. Початок переговорів про приєднання - це далі. Сьогодні йдеться не про це рішення. Після того як умови буде виконано, потім нам треба буде повернутися і подумати, чи дотримано всіх критеріїв, щоб зробити наступний крок, яким буде початок переговорів про вступ. Але це інша низка рішень, які треба буде ухвалити", - зазначив Варгеї на пресконференції в Брюсселі у п'ятницю.
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Братушка Орбана.
"Берлускони начал выполнять общественные работы, предписанные судом. 9 мая 2014"
Вот у вас, должно быть то же самое.
Место рождения - Сегед, Венгрия, 1972-й год.
Вопросы есть ?
ЗеБiли, розкажiть про Вашу боротьбу з корупцiєю !
як себе почуває бородата баба каломойша? вже на цугундерi?
де керівник САП?
Разрешить однополые браки, разрешить прайды, разрешить детям учить в школах, что извращения - это хорошо, а запрещатъ их плохо, итд.!!!!
И нас в Латвии, это уже болъшая беда, как раз завтра, 18 июня, в Риге очередный ПРАЙД *********!
От запрета педиков стане меньше? Нет. Они всегда были есть и будут. Мне вообще по фигу. Больше девченок безхозных будет...