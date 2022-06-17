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Новини Політика України
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Початок переговорів про вступ до ЄС буде можливим після того, як Молдова та Україна виконають усі умови, - єврокомісар Варгеї

Новини Цензор.НЕТ Політика України

варгеї

Початок переговорів про вступ до ЄС буде можливим після того, як Молдова та Україна виконають усі умови, а також після оцінки дотримання всіх критеріїв, повідомив єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Олівер Варгеї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми ухвалюємо перше рішення з усього процесу приєднання. Це означає, що ми пропонуємо статус кандидата. Початок переговорів про приєднання - це далі. Сьогодні йдеться не про це рішення. Після того як умови буде виконано, потім нам треба буде повернутися і подумати, чи дотримано всіх критеріїв, щоб зробити наступний крок, яким буде початок переговорів про вступ. Але це інша низка рішень, які треба буде ухвалити", - зазначив Варгеї на пресконференції в Брюсселі у п'ятницю.

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Топ коментарі
+16
Яка б'юрократія? Європейська? 😊 Шановний, у ЄС не можна опозиційні канали з ефіру викидати, рік часу не затверджувати обраного на відкитому конкурсі чировника антикорупційного органу, тримати кишеньковий суд для прийняття рішень, вигідних владі і ще багато чого, що робить влада в Україні. 😊 Тому це не про б'юрократію, а про права людини і єяропейські цінності.
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17.06.2022 15:01
+16
Уважаемые Украинцы! Это значит что такие как коломойша и ему подобные должны исчезнуть как класс. Пока они в Украине, никакого ЕС не видать. И это только первый пункт, еще столько предстоит сделать по искоренению коррупции и казнокрадству.
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17.06.2022 15:08
+12
Vam dali status kandidata , a dali domashnaja rabota , a kak inache . I pervoje delo , atchistka ot zeljonnoi pleseni !
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17.06.2022 15:00
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Vam dali status kandidata , a dali domashnaja rabota , a kak inache . I pervoje delo , atchistka ot zeljonnoi pleseni !
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17.06.2022 15:00 Відповісти
Однако, не надо забывать, что Оливер Варгеи - венгерский агент кремля.
Братушка Орбана.
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17.06.2022 16:16 Відповісти
Яка б'юрократія? Європейська? 😊 Шановний, у ЄС не можна опозиційні канали з ефіру викидати, рік часу не затверджувати обраного на відкитому конкурсі чировника антикорупційного органу, тримати кишеньковий суд для прийняття рішень, вигідних владі і ще багато чого, що робить влада в Україні. 😊 Тому це не про б'юрократію, а про права людини і єяропейські цінності.
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17.06.2022 15:01 Відповісти
Все,що треба знати. Україну і її народ на десятиріччя залишили в кандидатському болоті , (двері ЄС відкрили,але хрин дозволяють зайти в ЄС) оскільки корумпована влада, саме в ньому буде себе добре почувати.
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17.06.2022 15:13 Відповісти
А ти не обирай корупціонерів, і буде тобі щастя. А то ти хочеш перейти до одинадцятого класу, не вивчивши таблицю множення.
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17.06.2022 15:38 Відповісти
В 11-му класі треба знати таблицю розмноження, бо дуже легко залетіти.
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17.06.2022 16:18 Відповісти
А ти добийся змін у виборчому законодавстві, щоб корупціонери не могли приймати участь у виборах. А то звикли всі на першокласників пеняти, яким вічно доводиться обирати краще гівно з гіршого поміж одинадцятикласників
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17.06.2022 17:39 Відповісти
Убедили. Пост удалил
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17.06.2022 15:18 Відповісти
Вы хотите прийти в ЕС, с продажными судами где деньги и связи решают любые вопросы, с своячеством и кумовством на высоких должностях где принимают решения по финансовым потокам и прочими атрибутами януковича? Тогда вам не сюда, вы ошиблись адресом.
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17.06.2022 15:12 Відповісти
Ага. Берлускони ,Меркель и Шрьодер тихонько захихикали ,вспоминая былые денечки. Ведь это не о них...
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17.06.2022 15:19 Відповісти
О них. Только обращаю внимание, внутри СВОЕЙ страны, под суд пойдет любой, невзирая на должности.

"Берлускони начал выполнять общественные работы, предписанные судом. 9 мая 2014"

Вот у вас, должно быть то же самое.
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17.06.2022 15:25 Відповісти
А ты кто?
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17.06.2022 15:28 Відповісти
Это вы ошиблись адресом. С вашим именем место ваше только в рашке
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17.06.2022 16:05 Відповісти
У нас 6 органов для борьбы с коррупцией которые них*я не делают. О какой бюрократии ЕС идет речь?
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17.06.2022 15:16 Відповісти
Нагадай мені, коли там голову САП обрали? А голову НАБУ? А чим закінчилось кримінальна справа проти татарова, після того як чисто свой прокурор його відмазала?
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17.06.2022 16:13 Відповісти
Нагадую, що за каденції сивочолих реформаторів, ККД від набу-сап ім'я їм легіон на ниві боротьби з корупцією - теж рівнявся 0,0%. Нагадати насірових, юр єнакієвскіх і решту діамантових прокурорішок? Все залежить від влади, яка ці органи формує.
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17.06.2022 17:48 Відповісти
Приходить якось лікарський засіб до хвороби і каже, якщо хочеш одужати, тобі треба добровільно відмовитись від хвороби, і пити лікарський засіб, я тобі ставлю умову, поки будеш хворіти, здоровим не будеш
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17.06.2022 14:57 Відповісти
Супер,підтримую. І бажаю,щоб європейці дотиснули наших з приводу судової антикорупційної реформи. Спочатку - призначення голови ВРП. Інакше всі ті корупціонери,що грабують Україну,отримають ще одну "годівничку".
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17.06.2022 14:59 Відповісти
придется жить по европейским законам
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17.06.2022 15:04 Відповісти
Уважаемые Украинцы! Это значит что такие как коломойша и ему подобные должны исчезнуть как класс. Пока они в Украине, никакого ЕС не видать. И это только первый пункт, еще столько предстоит сделать по искоренению коррупции и казнокрадству.
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17.06.2022 15:08 Відповісти
У нас таких не сажают🤣
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17.06.2022 15:18 Відповісти
Неуважаемый русский, вот уж не вам учить Украину. За собой смотрите, а к нам зась
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17.06.2022 16:07 Відповісти
не пести каломойский
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17.06.2022 16:31 Відповісти
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17.06.2022 15:12 Відповісти
По этой твари, в США тюрьма плачет. И если вы его выдадите, вам же будет лучше. Как можно просить помощи в виде оружия, и скрывать тваря которого там объявили в розыск? И это все зе, и его шапито 95.
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17.06.2022 15:16 Відповісти
Зеленский обещание "будем сажать" извратил до "посадить порошенку" 🤡
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17.06.2022 15:20 Відповісти
И это самое плохое.
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17.06.2022 15:21 Відповісти
Австрийцам тоже нужно об этом сказать.
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17.06.2022 16:46 Відповісти
Тобто буде неможливим, або бєню в США треба відправити
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17.06.2022 15:21 Відповісти
Після того як Порох прижав олігарха Коломольского, Мудрий український народ не придумав нічого краще як обрати маріонетку олігарха собі у лідери. Якась біполярочка ми про ти олігархів але олігархів ображати не можно
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17.06.2022 15:27 Відповісти
І тут зелена шобла обкакалась.Без реформ тільки боневтіку дупу лизати,бо на реформи беня і кріт добро не дадуть.Приїхали.
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17.06.2022 15:29 Відповісти
ЄС варто було б дати УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ (саме народові, а не уряду та елітам) якусь "цукерку", яку б він нізащо не хотів би втратити. Тоді б цей народ тиснув на уряд та еліти, щоб привести країну в нормальний стан.
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17.06.2022 15:45 Відповісти
Почему не указано, что Оливер Варгеи - В Е Н ГР ???!
Место рождения - Сегед, Венгрия, 1972-й год.
Вопросы есть ?
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17.06.2022 16:02 Відповісти
А я по фамилии сразу поняла, откуда он. Вот же противный народ
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17.06.2022 16:09 Відповісти


ЗеБiли, розкажiть про Вашу боротьбу з корупцiєю !

як себе почуває бородата баба каломойша? вже на цугундерi?

де керівник САП?
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17.06.2022 16:59 Відповісти
❗❗❗ Очень интересно, как отнесутся украинцы, к требованию Брюсселя, признать извращения правом человека?
Разрешить однополые браки, разрешить прайды, разрешить детям учить в школах, что извращения - это хорошо, а запрещатъ их плохо, итд.!!!!

И нас в Латвии, это уже болъшая беда, как раз завтра, 18 июня, в Риге очередный ПРАЙД *********!
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17.06.2022 18:28 Відповісти
И что с того. Хотят друг друга по заднему гонять пусть гоняют.
От запрета педиков стане меньше? Нет. Они всегда были есть и будут. Мне вообще по фигу. Больше девченок безхозных будет...
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17.06.2022 18:59 Відповісти
Совершенно верно! Турция всё это тоже не любит и в такой ЕС не хочет.
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17.06.2022 21:46 Відповісти
для Украины проблема ЕС не в педиках или однополых браках - а в том что придется ПЛАТИТЬ НАЛОГИ ....ВСЕМ
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18.06.2022 03:11 Відповісти
 
 