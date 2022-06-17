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Компроміс із Росією може здаватися спокусливим комусь на Заході, але він дозволить Путіну перекроїти правила глобального порядку, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путин,путін

Компроміс із Росією, який декому здається спокусливим, означатиме дозвіл Путіну знищити більшу частину української нації і спонукатиме здійснювати напади в інших країнах світу.

Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в авторській статті для американського видання Foreign Affairs "Якою буде перемога України: бачення Києва", передає Цензор.НЕТ.

Глава української дипломатії констатував, що в умовах, коли повномасштабна загарбницька війна Росії в Україні триває четвертий місяць поспіль, заклики до небезпечних угод стають голоснішими.

Він також назвав цілком природним те, що люди та уряди втрачають інтерес до війн, коли вони затягуються, і навів низку таких прикладів.

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"Для того, щоб подолати втому від війни та не піддатися на оманливі пропозиції, Захід має зрозуміти, як саме виглядатиме перемога України, та надати нам відповідну підтримку для її досягнення. Для нас ця війна є війною за виживання, і ми готові боротися. Отримавши належне озброєння, наші сили зможуть розтягнути та виснажити путінські війська, довести їх до межі перелому", - вважає Кулеба.

Він додав, що аби досягти успіху, США та їхні європейські союзники мають швидко поставити нашій країні відповідну кількість сучасного важкого озброєння, зберегти та посилити санкції проти Росії, а також ігнорувати заклики до дипломатичного врегулювання, які б допомагали Путіну, не змушуючи його самого до серйозних поступок.

"Компроміс із Росією може здаватися спокусливим комусь за кордоном. Особливо враховуючи те, що ціна війни зростає. Але підкоритися агресії Путіна означатиме дозволити йому знищити більшу частину нашої нації, спонукатиме Росію здійснювати напади в інших країнах світу, дозволить Путіну перекроїти правила глобального порядку", - застеріг очільник МЗС.

На його думку, якщо Україні вдасться відкинути російські війська достатньо далеко, путін може бути примушений вести реальні переговори.

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"Але для досягнення цього потрібно, щоб Захід проявив терплячу відданість єдиному результату: повній та беззастережній перемозі України", - зазначив Кулеба.

Автор: Анна Судак
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Нужно западным консервам ставить вопрос по другому. Кто из них готов ради компромиса отдать кусок своей страны соизмеримой по площади с окупированной частью Украины кремлевскому диктатору?
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17.06.2022 15:09 Відповісти
Компроміс лише на кордонах 1991 року,відносно відшкодування збитків і крапка!!)))
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17.06.2022 15:12 Відповісти
А где же мистер "договоримся посередине"? Уже в нирване после отъезда иностранных гостей?
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17.06.2022 15:19 Відповісти
Вчить текст вечірнього звернення Генітальнішего геополітика Всесвіта!!!))
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17.06.2022 15:30 Відповісти
Там де немає війни, там де країни не пережили все те що пережила Україна тільки в минулому столітті - ті думають, що путлєр задовольниться компромісом. Нажаль, мало хто із них зрозумів, що путлєр не задовільниться нічим. Тобто, ще не так - він задовільниться тільки тоді коли зруйнує всю Європу. Але тоді вже буде пізно Європі захищатись - бо на її території буде панувати кацапстанія - і всі вони будуть рабами.
І знову, тільки як пройдуть століття, Європа зможе підняти голову.
І всім тим хто хоче щоби українці задовільнились компромісом хочц побажати тільки одного - віддайте кацапам ВАШІ країни. Ось тоді і поговоримо - бо інакше як то кажуть - кацапів не зрозуміти.
Бо у світі є дуже багато людей розумних і їм важко зрозуміти менталітет кацапів(тобто важко зрозуміти що у кацапів немає менталітету).
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17.06.2022 15:22 Відповісти
Компроміс за рахунок території України, звісно це в економічних і політичних інтаресах деяких країн. Що отримає Україна окрім тимчасового перемир'я, примарних гарантій та декількох мільйонів доларів, адже хто при здоровому глузді буде інвестувати в країну плани на яку путін озвучив на весь Світ?
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17.06.2022 15:30 Відповісти
А откуда вообще пришло такое понятие как *компромис*? Это типо когда полиция говорит преступнику что ты можешь остаться жить в квартире хозяев которых ты убил но дай слово что в другую комнату ты не пойдешь. За это мы тебе разрешим пользоваться общим холодильником и пропишем в домовую книгу как совместного владельца.
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17.06.2022 15:30 Відповісти
Официальная фиксация неудачи Украины приведет именно к этому - крушению мирового порядка. Любой мало-мальский сильный авторитарный режим поймет, что Запад побоится вмешиваться в серьезный замес. Диктаторы начнут повышать ставки, причем одновременно в разных регионах мира. Произойдет что-то подобное распаду совка, только в глобальном масштабе и с куда более тяжелыми последствиями. И закончится воцарением на глобальном троне тех, кто готов без колебания использовать силу. Шериф не имеет права показывать слабость
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17.06.2022 17:01 Відповісти
для кого перекроюiмо?кагебйонок у комi.Може вони приiхали св"яткувати и рашу подiлити.
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17.06.2022 18:24 Відповісти
 
 