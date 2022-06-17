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Новини Політика України
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Єврокомісія (945) Порошенко (13233) членство в ЄС (932) Євросоюз (7030)

Статус кандидата на членство в ЄС стане потужною геополітичною зброєю для наближення перемоги над путінським режимом, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

порошенко

Лідер "ЄС" та п'ятий президент України Петро Порошенко вітає рішення Єврокомісії щодо України та закликав лідерів держав-членів Євросоюзу підтримати нашу заявку на засіданні Євроради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Порошенко наголосив, що українське суспільство, влада і опозиція мають об’єднатися для продовження європейських реформ та реалізації "дорожньої карти" членства в ЄС.

П'ятий президент подякував Урсулі фон дер Ляєн та всьому складу Єврокомісії за це важливе рішення.

Читайте: Початок переговорів про вступ до ЄС буде можливим після того, як Молдова та Україна виконають усі умови, - єврокомісар Варгеї

"Український народ виборює власною звитягою, самопожертвою та кров’ю своє місце в Об’єднаній Європі. Поряд з укладенням Угоди про асоціацію, поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі та запровадженням безвізового режиму з ЄС, статус кандидата на членство в Євросоюзі стане історичною подією в процесі становлення незалежної української держави", - наголосив лідер "ЄС".

Порошенко додав, що це є потужним сигналом російському агресору: "Західне важке озброєння допомагає нашим бійцям нищити ворога на полі бою, а статус кандидата стане потужною геополітичною зброєю для наближення перемоги над імперським путінським режимом".

"Я закликаю лідерів держав-членів Євросоюзу схвалити стратегічно вірне рішення Європейської Ради і визнати нарешті Україну країною-кандидатом на членство в ЄС. Потужна єдність Європейської народної партії в цьому питанні – ключової політичної сімʼї в ЄС, а також знаковий візит чотирьох лідерів до Києва дозволяє із стриманим оптимізмом розраховувати на позитивні новини з Брюсселя вже наступного тижня, 23 червня", - пояснив п'ятий президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС

Нагадаємо, у 2014 році була підписана Угода про асоціацію України з ЄС. Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно, в режимі телемосту, ратифікували цю Угоду 16 вересня 2014 року. П’ятий Президент Порошенко одразу в Раді підписав закон про ратифікацію.

А з 1 січня 2016 року набула чинності Угода про зону вільної торгівлі України з ЄС.

Також 11 червня 2017 року набув чинності безвізовий режим для громадян України в країнах ЄС. Підписання угоди про безвізовий режим України з ЄС відбулося у Страсбурзі 17 травня 2017 року.

7 лютого 2019 року Верховна Рада внесла зміни до Конституції і закріпила стратегічний курс України на членство в Європейському Союзі та НАТО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко закликав німецький уряд надати Україні більше зброї: Це найкоротший шлях до миру. Ми готові виграти цю війну. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Шо таке? Модери не дають заробляти? Топіть по мєтодічкє стало сложно? Крєпітєсь, хорошего настроєнія вам.
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17.06.2022 15:20
+12
Рашотролли и подляшавки!!! ФААААССС! Только убедительнее, без шаблонов и слова "барыга". Получится у вас?
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17.06.2022 15:26
+12
Раніш піарився купуючи, за власний кошт,кисневі концентратори(удвічі дешевше таких самих,тільки закуплених МОЗом!),а тепер купуючи амуніцію для ЗСУ,яку розмародерили з резерву за три роки зезидентства.
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17.06.2022 15:39
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Шо таке? Модери не дають заробляти? Топіть по мєтодічкє стало сложно? Крєпітєсь, хорошего настроєнія вам.
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17.06.2022 15:20 Відповісти
А ти згадай як вам солодко було навесні та влітку 19-го
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17.06.2022 15:36 Відповісти
Ахахах, опудало подоляцьке, що зараєструвалося на сайті тиждень тому, розказує казочки про 2019-й рік.
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17.06.2022 15:57 Відповісти
Цілком зрозуміла модерація. Про Пороха, - або нічого, або, тільки, хороше. Зара мене забанять(третій раз за неповний місяць), але запитаю, - Де "Сивочолий"? Виїхав на самміт НАТО, що завершився 2 тижні тому. Повернувся?
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17.06.2022 17:51 Відповісти
Сивочолий волонтерит, таскает все необходимое на фронт и в ТРО, боневтику же не до того--ему бы только бюджет пилить и пиарится)))
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17.06.2022 18:37 Відповісти
глянь його відоси з "піаром") одне з останніх 18 нових, підкреслюю позашляховиків для одного підрозділу. І такого він багато "напіарив".
До речі цей "піар" - висновок з програних виборів. Тоді його звинувачували в мародерстві, що само по собі безглуздо коли ти вкладаєш кошти в ПВО навкруги столиці на півмільярда) Тоді він не піарив, зараз зробив висновок і піарить) він же політик) може до когось дійде що мародерство не дорівнює волонтерство. До тебе ще не дійшло, бо не слідкуєш. Не слідкуєш і критикуєш) то хто ти?) Ба-Ла-Бол!)
п.с. як на мене зараз всі політики мають займатися дипломатією і волонтерством. Нажаль більшість після війни буде на кожну камеру орати "я точно знаю как надо било воєвать і пабеждать"
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17.06.2022 19:49 Відповісти
Ну чому ж не слідкую? Досить уважно слідкую. Бачив автомобілі. 12шт. Загальною вартістю близько 350тис.€. Левову частку сумми склали пожертви небайдужих до фонду Петра. Решту дійсно виклав із власної кишені. Чи добра справа? Без сумніву- так. Чи є 100-150тис.€ «останньою сорочкою» для людини у якої лише готівки задекларовано більше ніж на 30млн$? Без сумніву- ні. Чи мав власний зиск? Вочевидь- так. Адже отримав доволі якісну пиар-акцію. Будь який спеціаліст у цій галузі скаже, що якісний піар коштує чималих грошей. Тому не виключено, що Петро навіть трохи заощадив.
То де ж тут ба-ла-боль-ство?)) Я не сверджував, що Петро нічого не робить, я стверджував, що все робить обов'язково закладаючи у справу віконце для власного зиску. Така натура у людини. Нічого не поробиш.
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17.06.2022 21:36 Відповісти
не якусь частину а рівно 50%. і це було ще до повномасштабної війни. Політичний зиск? аякже! я ж кажу що він же політик, який доречі взмозі робити висновки з помилок, що рідкість для нашого політикуму.
І краще б так всі піарились. Бо частина втекла а частина потім роскаже які вони там патріоти і як теж щось робили, тільки ніхто не взнає що. А насправді нічого.
Тому такий піар треба підтримувати, бо як мінімум це в + всім нам
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17.06.2022 23:14 Відповісти
До тебе в особистий кабінет надходять повідомлення про відповіді? У мене чомусь ні, лише вподобайки.
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17.06.2022 21:43 Відповісти
так всым лише вподобайки
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17.06.2022 23:10 Відповісти
Мені цікаво спостерігати як тебе колбасить
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17.06.2022 15:58 Відповісти
Не фантазуй!
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17.06.2022 16:11 Відповісти
Ти так смішно розпускаєш нюні
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17.06.2022 16:20 Відповісти
Це проплачений ботяра і йому сьогодні порохоботи в капці нас@ рали і
настрій погіршився
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17.06.2022 16:34 Відповісти
Тебе , мікроцифала забули запитати
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17.06.2022 17:32 Відповісти
А где ты бот был первый месяц войны,без зарплаты все сдрыснули с форума и ни один в армию не попал.
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17.06.2022 20:45 Відповісти
Why are you laughing all the time like a degenerate that Friday got drunk fun
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17.06.2022 20:54 Відповісти
**** если бы вы зеленые твари вместо порошенко выбрали кого-то типа Вацлева Гавела или Леха Валенсу или Президента Литвы - но вы уроды выбрали позорище из кривого рога
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18.06.2022 02:10 Відповісти
а куди дійсно ділись ті тисячі глорів найвеличнішого?) непроплачено чи люди попрозрівали і тепер "внєпалітіки"?) цікава твоя думка)
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17.06.2022 15:57 Відповісти
ну і бредятину ти наваляв Александров
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17.06.2022 16:35 Відповісти
Помиляєшся , тому що я Украінобот , але вам кацапським холуям
цього зрозуміти не дано і нічого тут не вдієш 😠
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17.06.2022 16:57 Відповісти
та ладно) в 19-му тут в спам відразу відправляли за критику найвеличнішого) не може бути що всіх зацькували порохоботи зі спаму)
Петро звичайно комусь може заходити чи ні і це нормально) ненормально це те що тоді куди плюнь фанат Зеленського, а через 3 роки хер ти найдеш хоть кого з них) а ще гірше те що після війни на перших же виборах знову буде те саме що в 19) бо ситуація буде приблизно такою ж) масована пропоганда за "чесного і молодого переможця" з кожного тостера і цькування його найближчого конкурента (не знаю хто ним буде) силами земарафонських телепомийок). Тож не опускай рук, на вибори патріотичний Ігор Валерійович і його бізнес-партнери та колеги по цеху організують тобі знову тут тисячі "небайдужих однодумців")
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17.06.2022 16:40 Відповісти
Ти "порохофоб"? Это сродни диагнозу олигофрения)))
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17.06.2022 18:40 Відповісти
Есперанса скажи дорогой(ая),А что порох такая большая цяця, что его нужно возносить как бога ну был он 5 президентом и проблемы были и обещал много помнится , ну и что теперь молиться на него и иконизировать , когда война полным ходом , пусть к Кузьмуку в тероборону записывается они старые приятели
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18.06.2022 01:56 Відповісти
да по сравнению с Вавой оманским - Порох бог..
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18.06.2022 02:15 Відповісти
слухай якщо тобі не подобається цей політик це ж твоя справа
"я бігла за вами 3км щоб сказати як ви мені не цікаві")
пропонуй інших кандидатів, накидуй фактів їх патріотичності і таке далі)
а то заходити щоб піднасрати порохоботам то не від великого розуму)
в любому випадку не дивлячись на політичні симпатії ми всі українці)
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17.06.2022 19:43 Відповісти
затям, баталії зараз на фронтах. а тут тільки політичні срачі. які наразі в такий час безглузді абсолютно.
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17.06.2022 16:42 Відповісти
почем за такой набор букв платят? Сам-то понял что написал?
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17.06.2022 16:01 Відповісти
треба переклад на зеленську?)
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17.06.2022 16:03 Відповісти
если бы вы зеленые твари вместо порошенко выбрали кого-то типа Вацлева Гавела или Леха Валенсу или Президента Литвы - но вы уроды выбрали позорище из кривого рога
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18.06.2022 02:11 Відповісти
Зброєю? Танунафіг. Дай Зєлє скляний "Владімір Владіміровіч", то він і його розібʼє і руки поріже. Нема таких перемог, які б не міг просрати Верховний Головнокомандувач...
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17.06.2022 15:18 Відповісти
Кожен видатний лідер ********** повинен мати свого персонального телефоніста на ім'я Еммануель.

Про це на власній сторінці у Facebook пише журналіст Остап Дроздов, інформує UAINFO.org.

Макрон пояснив, що так багато дзвінків у Москву - це було нерідко на прохання Києва донести певні меседжі та інформацію нашому ворогові. А ми тут усі, бачте, розпереживалися, чого це парижанин так часто наярює в Кремль, паскудник такий, запроданець, русофіл і далі за текстом. А виявляється, частина цих дзвінків була на прохання України.

Логічно буде поцікавитися: якщо весь цей час ми односторонньо знущалися з Макрона за його телефонічний роман із ботоксним старичком - то чи не шляхетно було б перепросити французького президента за необгрунтовані цькування? Або ще краще - подякувати за те, що він ціною свого авторитету й публічної репутації виконував захцянки третьої сторони?

Або ще краще - запитати не у французів, а у наших: які меседжі ми намагалися донести через телефоніста на ім'я Еммануель? Як ці «донесення інформації» корелюються з теперішньою позою затятих і гордих діячів, які ні на які домовленості не підуть ні за яких обставин і, взагалі, всі нас до чогось схиляють, але ми стійко стоїмо на сторожі укр.інтересу… Коли Макрон на прохання Києва надзвонював путіну - це теж зараховується до стійкої й непорушної позиції?

Без зайвих зловтішань я хочу сердечно подякувати Президентові Франції за те, що він годинами мусів вислуховувати брєдні параноїка, та ще й передавати йому всякі меседжі.

І взагалі: відверто заколебали всі ці недолугі й масні жартики на тему «шепотіння на вушко», чи «француз, італієць і німець у поїзді» і т.д. Якби ми бодай колись зробили для чужої країни, яка за тридев'ять земель, бодай дещицю з того, що європейські й світові лідери роблять для країни розкрадачів бюджету й своїх національних багатств, - то, може, би й доречними були наші всякі євроскептичні манси, від яких взагалі-то тхне русометодичками.
Пора би трошки поумірити свою жовчність щодо тих, без кого довелося би проти орди протистояти переоснащеною дорожною технікою.
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17.06.2022 17:01 Відповісти
Европейских политиков пытаемся объединить, а своих (хотя бы на время войны) не можем.
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17.06.2022 15:22 Відповісти
наші політики всі або є олігархами самі або під впливом олігархів, нічого дивного, країна олігархічна, і як їх об"єднати, вони об"єднуються тільки коли треба прибити громадянське суспільство, бо воно однаково для всіх олігархів небезпечно.
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17.06.2022 18:17 Відповісти
Рашотролли и подляшавки!!! ФААААССС! Только убедительнее, без шаблонов и слова "барыга". Получится у вас?
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17.06.2022 15:26 Відповісти
"Только убедительнее, без шаблонов и слова "барыга". "

убив брата, вкрав 80 мільярдів баксів.
Так нормально?
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17.06.2022 15:29 Відповісти
Раніш піарився купуючи, за власний кошт,кисневі концентратори(удвічі дешевше таких самих,тільки закуплених МОЗом!),а тепер купуючи амуніцію для ЗСУ,яку розмародерили з резерву за три роки зезидентства.
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17.06.2022 15:39 Відповісти
Не, не катит уже, триста мульярдов и еше одну рошенку в супермаркете. Да, ту самую маленькую шоколадную безделушку, которую как раз собирался купить зеля, а коварный Порох перед носом забрал последнюю...
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17.06.2022 16:05 Відповісти
Ты так набиваешь ему цену вроде он кому-то интересен
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17.06.2022 15:37 Відповісти
Да давно не интересен,но общаться с ним обязывает должность президента. Но это недолго,менее 2 лет.
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17.06.2022 15:41 Відповісти
Він цікавий людям з мізками. Тому у Пороха, постійно, беруть інтерв'ю ведучі світові ЗМІ, наприклад.
Месноє населениЄ жере зелений перегній бабломойсько- мертвячуківських журнашлюх на зЕ-марафоні.
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17.06.2022 16:01 Відповісти
нема де правди діти, Порошенко розумніший, краще вихований, досвідчений і так далі і власно тому таке розчарування, він не виправдав очікувань, боротьба з олігархією - ні, реформа суда - ні, якісь негласні домовленності - так, вертикаль влади - так. Від Зеленського-то хиба тільки дурний міг щось очікувати, а від Порошенка чекали справжніх реформ, а не авакова і решта.
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17.06.2022 18:15 Відповісти
вам кацапам только ботокс интересен который вытекает из ушей членограя
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18.06.2022 02:17 Відповісти
червона калина

Реєстрація:15.06.2022

Подляк поповнює штат?
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17.06.2022 16:56 Відповісти
Ви праві , це 100% лизун подоляцькоі ду@ пит
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17.06.2022 17:01 Відповісти
Порошенко наголосив, що українське суспільство, влада і опозиція мають об'єднатися для продовження європейських реформ та реалізації "дорожньої карти" членства в ЄС. Джерело: https://censor.net/ua/n3348577


золоті слова

аби ще хтось їх Зеленському переклав на зрозумілу йому мову
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17.06.2022 15:48 Відповісти
А зачем хоть кому-то из миллионеров-воровских у власти это все надо? Их вполне устраивает нищета в стране и отсутствие хорошей возможности заработать. Разве есть среди них хоть один, кто не мог легко бы поехать на отдых на виллу где-то в европейском курорте? Нету. Притом им прямой интерес в том, чтобы народ жил как можно беднее. Проще нанять домработниц и проституток, проще сынка устроить в элитный вуз или фирму, проще выделятся своей роскошью перед другими, им невыгодно появление честного бизнеса, где врач или инженер может под 100000 евро в год заработать.

Не будут они объединяться. Никогда. На мову перекладать может только народ, который потребует от Зеленского спросить с них всех до единого, откуда у них такие бабки появились. Потребует с оружием в руках и пролитой кровью исключительно из-за этих подонков.
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17.06.2022 17:17 Відповісти
украинцы не нищие, у каждого машина, дача, квартира
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17.06.2022 17:45 Відповісти
це якийсь комуністичний брєд)
олігархат звісно біда) але не можна взяти і забрати все бо отримаєш сотні тисяч безробітних) це ж очевидно)
олігархів треба ставити в рамки антимонопольного законодавства і все) доречі при Зеленському антимонопольний комітет самоусунувся від виконання обов'язків, бо очолила його сусідка по єтажу сім'ї Зеленських, до їх переїзду в Конче Заспу на державну резиденцію)
При Порошенко там не було все ідеально, але деякі моменти всеж робилися. Тому Коломойський втік, Ахметов трохи пожив в Лондоні і не відсвічував, Піньчик особливо не ліз і загалом всі вони (великий бізнес) ставши трохи в рамки законів за час президенства Пороха досить сильно втратили у прибутках. Саме тому всі їх телеканали мочили його як навізжені. І саме тому після перемоги Зеленського за 2 роки потроїли свої статки знову)
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17.06.2022 19:56 Відповісти
Сивочолий Гетьман ******** слово ПОТУЖНИЙ, але на виборах це йому не допомгло.
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17.06.2022 16:00 Відповісти
Зате допомогло дебілам, які хотіли приколотися. Ну як, прикололись?
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17.06.2022 16:03 Відповісти
Я не голосував ні за того ні за того, бо обоє пройдисвіти. Далі що?
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17.06.2022 18:13 Відповісти
А далі війна... благодаря зебилам и противсихам! Вас в 19 году об этом предупреждали!!!!!
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17.06.2022 18:43 Відповісти
ты брехло кацапское
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18.06.2022 02:19 Відповісти
Наразі слово ,, потужний " ******** ваше зелене , коксозалежне чмо вставляти ,
а ви і не помітили через розові окуляри 😠
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17.06.2022 16:50 Відповісти
Не можу зрозуміти: куди діваються коментантатори-правдоруби з новин про порошенко, коли у стрічці новин з'являється черговий зашквар Zекоманди. Чи може ці любителі правди на зарплаті у пропагандона подоляка?
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17.06.2022 16:03 Відповісти
ти шо як так можна думати?) звідки в подляків гроші, вони бідніші за церковну миш, тому що ЧЕСНІ)
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17.06.2022 16:06 Відповісти
что бы Порошенко сказал, или не сказал, все равно всякая прокремлевская мразота будет не довольна.
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17.06.2022 16:34 Відповісти
бо це ідеологічнй ворог прокремлівської мразоти) і не тільки він, а вся його партія. Бо як можна ватанам любити Вятровича наприклад чи Геращенко. Я вже мовчу про таких як Забродський
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17.06.2022 16:45 Відповісти
геращенка ватани *******, і він відповідає взаємністю, громадянство України ватанам тим що по-багатше пробиває всіма силами.
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17.06.2022 18:08 Відповісти
давай имена, кому Геращенко сделала российское гражданство. или пойдешь вслед за российским кораблем.
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17.06.2022 18:28 Відповісти
извиняюсь, *украинское гражданство
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17.06.2022 18:34 Відповісти
ти не плутай, я сказав про Ірину Геращенко а не Антошку) ок?) Ірина співголова партії ЄС, Антоша не має жодного відношення до них
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17.06.2022 19:30 Відповісти
100% ваша правда 👍🏼👍🏼👍🏼
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17.06.2022 16:47 Відповісти
ну й знову, кожен хто критикує Порошенка - прокремлівська сволота? критика - це нормально, якщо країна демократична. А критикувати є за що. Чи може, будемо зараз собачими будками мірятися?
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17.06.2022 18:06 Відповісти
критика в демократическом государстве - это нормально. но, когда идут необоснованные придирки и наезд, без аргументов и доказательств, то это уже не критика, это - поливание грязью. кто не гнушается такими методами, думаю, напоминать не надо.
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17.06.2022 18:21 Відповісти
КУритика?
А ты у курсе, чем критика отличается от бреда?
Ну например - обвинения Пороха в государственной измене - это критика или бред?
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17.06.2022 19:14 Відповісти
нет вы кремлевские падлы должны сначала критиковать тех кто наносит больший урон Украине - а это 100% не Порошенко
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18.06.2022 02:21 Відповісти
Путіну ця зброя пофігу
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17.06.2022 16:49 Відповісти
Помиляєтесь!
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17.06.2022 16:59 Відповісти
Дякуємо мудрому Гетьману Порошенко. 5-му Президенту України за його особистий дипломатичний вклад. який сприяв активізації узгодження лідерів держав-членів Європейського Союзу питання щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Участь Порошенка та його потужні виступи у Роттердамі на Європейському Фінансовому Конгресі та Саміті Європейської народної партії стали заключним акордом його надзвичайно плідної багаторічної роботи під час свого президентства щодо можливості вступу України до Євросоюзу та блоку НАТО. що прописано в Конституції України.
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17.06.2022 16:58 Відповісти
Владу нинішню треба міняти, на нарешті (вперше за 30 років) українську, патріотичну і сповнену ненависті до рашистів. Ну і план Маршалла-2.0 впроваджувати
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17.06.2022 17:29 Відповісти
якщо українська патріотична і сповнена ненависті до рашистів, тоді жодному олігарху не світило би дорватися до влади.
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17.06.2022 18:04 Відповісти
Борис Джонсонюк заїхав до Києва, нараз вправляє мізки Зе після вчорашніх посиденьок з Шольцем-Макроном
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17.06.2022 17:38 Відповісти
Та , не ! Джонсон с Зеленским заранее согласовали действия по нейтрализации плана Москвьі через "старую Европу" . Сейчас наметят дальнейшие действия .
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17.06.2022 18:28 Відповісти
Політичний центр Європи в Брюселі а от географічний центр на территорії України пупок визначено у Львові (біля площі Ринок) тому робимо все щоб Європа була цілістною з Україною.
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17.06.2022 17:55 Відповісти
аби це все не було заради "нашого друга Туска", який весь цей час є другом Меркель, яка весь цей час є другом путіна.
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17.06.2022 18:03 Відповісти
❗❗❗ Очень интересно, как отнесутся украинцы, к требованию Брюсселя, признать извращения правом человека?
Разрешить однополые браки, разрешить прайды, разрешить детям учить в школах, что извращения - это хорошо, а запрещатъ их плохо, итд.!!!!

И нас в Латвии, это уже болъшая беда, как раз завтра, 18 июня, в Риге очередный ПРАЙД *********!
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17.06.2022 18:27 Відповісти
Ну Польша как-то этот вопрос решила с ЕС и мы решим, если президент будет умный, а не лох какой-то...
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17.06.2022 18:46 Відповісти
как сказал один человек - все зависит от того, что у тебя в голове. мы же с пониманием относимся к людям с психическими расстройствами. почему же к этим должны относится как то особенно? говорите, "прайд" у них? ну, считайте, что это зоопарк на выезде.
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17.06.2022 18:56 Відповісти
Точно!
Жертву ********** - водно сразу!
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17.06.2022 19:16 Відповісти
А що скаже з цього питання голова іншої фракції ВР КІРА РУДИК!?
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17.06.2022 19:39 Відповісти
Пане Петре, я пам'ятаю, коли всього лише наші кораблі були атаковані в Азовському морі, був введений військовий стан... Якби Ви були президентом зараз - ніхто б не готувався до шашличків, а з лютого 2022 року всі були б готові на 101%, а не чистили б мангал до дня перемоги...🤨
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17.06.2022 22:18 Відповісти
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18.06.2022 00:49 Відповісти
 
 