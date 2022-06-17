Статус кандидата на членство в ЄС стане потужною геополітичною зброєю для наближення перемоги над путінським режимом, - Порошенко

Лідер "ЄС" та п'ятий президент України Петро Порошенко вітає рішення Єврокомісії щодо України та закликав лідерів держав-членів Євросоюзу підтримати нашу заявку на засіданні Євроради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Порошенко наголосив, що українське суспільство, влада і опозиція мають об’єднатися для продовження європейських реформ та реалізації "дорожньої карти" членства в ЄС.

П'ятий президент подякував Урсулі фон дер Ляєн та всьому складу Єврокомісії за це важливе рішення.

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"Український народ виборює власною звитягою, самопожертвою та кров’ю своє місце в Об’єднаній Європі. Поряд з укладенням Угоди про асоціацію, поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі та запровадженням безвізового режиму з ЄС, статус кандидата на членство в Євросоюзі стане історичною подією в процесі становлення незалежної української держави", - наголосив лідер "ЄС".

Порошенко додав, що це є потужним сигналом російському агресору: "Західне важке озброєння допомагає нашим бійцям нищити ворога на полі бою, а статус кандидата стане потужною геополітичною зброєю для наближення перемоги над імперським путінським режимом".

"Я закликаю лідерів держав-членів Євросоюзу схвалити стратегічно вірне рішення Європейської Ради і визнати нарешті Україну країною-кандидатом на членство в ЄС. Потужна єдність Європейської народної партії в цьому питанні – ключової політичної сімʼї в ЄС, а також знаковий візит чотирьох лідерів до Києва дозволяє із стриманим оптимізмом розраховувати на позитивні новини з Брюсселя вже наступного тижня, 23 червня", - пояснив п'ятий президент.

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Нагадаємо, у 2014 році була підписана Угода про асоціацію України з ЄС. Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно, в режимі телемосту, ратифікували цю Угоду 16 вересня 2014 року. П’ятий Президент Порошенко одразу в Раді підписав закон про ратифікацію.

А з 1 січня 2016 року набула чинності Угода про зону вільної торгівлі України з ЄС.

Також 11 червня 2017 року набув чинності безвізовий режим для громадян України в країнах ЄС. Підписання угоди про безвізовий режим України з ЄС відбулося у Страсбурзі 17 травня 2017 року.

7 лютого 2019 року Верховна Рада внесла зміни до Конституції і закріпила стратегічний курс України на членство в Європейському Союзі та НАТО.

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