Енергетики на Донбасі повернули світло для 5 тис. родин, які понад тиждень були без електрики, - ДТЕК

Енергетики повернули світло для 11 тисяч будинків у 15 населених пунктах в Донецькій області. Зокрема вдалося повернути світло понад 5 тисячам мешканців Покровського району, що через масовані обстріли понад тиждень були без світла.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

"Левова частка відновлень – у Покровському районі. Зокрема на дуже складному через постійні та масовані обстріли Мар’їнському напрямку. Там енергетикам вдалося заживити понад 5 тисяч родин, що понад тиждень були знеструмлені через безперервні бойові дії", - повідомили в компанії.

Наразі без світла залишаються 317 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки – Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський.

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Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

Нагадаємо, минулого тижня аварійно-ремонтним бригадам компанії ДТЕК Ріната Ахметова вдалося повністю чи частково відновити електропостачання для 440 тис. родин у майже 300 населених пунктах Донеччини.

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