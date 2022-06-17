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Міносвіти спростовує фейк про нібито лист із дорученням скласти списки випускників призовного віку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа

Міністерство освіти і науки повідомляє, що в соціальних мережах (особливо у проросійських групах) поширюється фейковий лист, нібито підписаний заступницею Міністра освіти і науки Вірою Роговою, щодо доручення керівникам закладів освіти скласти списки випускників призовного віку з характеристиками оцінки військово-патріотичного виховання.

Про це повідомила пресслужба Міносвіти, інформує Цензор.НЕТ.

"Для підробки листа був використаний бланк Міністерства, номер оригінального листа та QR-код, присвоєний системою електронного документообігу. Повідомляємо, цей лист – ФЕЙК. Розповсюдження підробленого документа є підтвердженням інформаційної війни, що спрямована на створення занепокоєння в суспільстві та дискредитацію МОН. Просимо не довіряти безглуздим повідомленням ворога та фальшивим "документам". Усі офіційні документи відомства розміщуються на сайті Міністерства освіти і науки України. Також просимо представників ЗМІ не поширювати неправдиву інформацію та сприяти спростуванню фейкової інформації", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+4
А гарно сьогодні арта Макеївської Народної Республіки накрила склади з ************ Донецької Народної Республіки! В декількох місцях майже одночасно.
Детонація досі йде...
Дивно, вони ж братські народи. Якась громадянська війна в них по ходу!
Да, кацапи?
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17.06.2022 17:52
+4
Ні, не братські, а один народ - народ Донбасу. Тим паче дивно. Треба, щоб їхній "МОЗ" про шкоду паління попереджав.
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17.06.2022 18:00
+1
Сьогодні у кацапів плідний день на фейки. І цей лист, і лист Резніка Кулєбі, що ЦКСП не взмозі виконати призов, і лист Кулєби Збігнєву Рау, щоб повернули чоловиків 18-60.
Дитячі хитрощі, тай годі. Добре, що спростовують все це г*.
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17.06.2022 17:54
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складуть, i що?
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17.06.2022 17:37 Відповісти
Там є певний час між закінченням бакалаврата і поданням доків на спеца чи магістра. У КПІ все відпрацьовано - змушують у війсковому відділі підписувати обхідний і тут бац і повістка.
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17.06.2022 17:44 Відповісти
не сделают такого, это не законно.
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17.06.2022 17:48 Відповісти
Ні, все законно кажуть юристи. Закінчив бакалаврат - відстрочка закінчилась. Поки не зарахували на продовження навчання, можуть вручити повістку.
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17.06.2022 17:57 Відповісти
Таке намагались робити на початку впровадження магістратури, потім вже не чув. працюю в КПІ з 1993 року.
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17.06.2022 17:57 Відповісти
А гарно сьогодні арта Макеївської Народної Республіки накрила склади з ************ Донецької Народної Республіки! В декількох місцях майже одночасно.
Детонація досі йде...
Дивно, вони ж братські народи. Якась громадянська війна в них по ходу!
Да, кацапи?
показати весь коментар
17.06.2022 17:52 Відповісти
Ні, не братські, а один народ - народ Донбасу. Тим паче дивно. Треба, щоб їхній "МОЗ" про шкоду паління попереджав.
показати весь коментар
17.06.2022 18:00 Відповісти
Сьогодні у кацапів плідний день на фейки. І цей лист, і лист Резніка Кулєбі, що ЦКСП не взмозі виконати призов, і лист Кулєби Збігнєву Рау, щоб повернули чоловиків 18-60.
Дитячі хитрощі, тай годі. Добре, що спростовують все це г*.
показати весь коментар
17.06.2022 17:54 Відповісти
хіба москальські зомбі повірять в цей лист, і так купа тих хоче піти на війну а не беруть
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17.06.2022 18:24 Відповісти
Херня какая-то. У военкомата есть все нужные сведения. Сделают списки или нет, если военкомату потребуется призовут и без списка.
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17.06.2022 20:43 Відповісти
 
 