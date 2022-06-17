Джонсон запропонував Зеленському програму підготовки українських військових у Великій Британії: 10 тисяч воїнів кожні 120 днів
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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час раніше не оголошеного візиту до Києва запропонував Володимиру Зеленському програму підготовки українських військових на британській території.
Про це повідомила пресслужба британського уряду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Українські військові використовують британські ракети для захисту суверенітету вашої держави, але також – і для захисту тих самим свобод, які ми сприймаємо як належне. Саме тому я запропонував президентові Зеленському нову масштабну програму військової підготовки, яка може змінити баланс цієї війни", – зазначив Джонсон.
Британський прем’єр уточнив, що військові Сполученого Королівства можуть забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.
"Через два місяці після мого останнього візиту мужність, рішучість і стійкість українців міцні як ніколи, і я знаю, що незламна рішучість переживе марні амбіції Путіна", – підсумував Джонсон.
За словами глави Офісу Президента України Андрія Єрмака, сторони під час зустрічі обговорили "необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на Росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі".
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2. Підтримує.
3. Взагалі - важко уявити британську монархію, яка б була проти підтримки, щодо якої є консенсус в суспільстві.
Ви просто не розумієте, як працює влада в Великобританії. Монарх там НЕ втручається безпосередньо у дії виконавчої чи законодавчої влади. Хоча формально і має право хоч розпустити одноосібно і парламент, і кабінет міністрів, хоч призначити одноосібно прем'єрміністром будь-якого громадянина Великобританії. Правда в тому, що англійці просто знесуть того монарха, тим чи іншим шляхом, який буде реально щось робити всупереч суспільству, як вони це робили не раз і не два в історії. Саме тому королева там виконує більше роль "совісті нації", ніж управляє нацією. І є запобіжником для відвертих крайнощів, а не вирішує долю кожного фунта, який витрачається урядом на будь-що.
Значить, буде ******* зброя надходити.
Та это же - какой то...позооор!
Понятно почему не дают вооружение (серьезное)! Но Борис молодец, нашел как поца угомонить.
АЛЛЕ, бобики, что для вас еще не зашквар от вашего зеленого поца?
Ты на кого тут працюєш, товарищ?
37-летняя мама и двухлетний ребенок погибли на месте, 11-летнего мальчика увезли в больницу с серьезными травмами.
Сейчас следователи выясняют мотивы данного поступка. По словам соседей, раньше конфликтов они не видели и не слышали, семья женщины вела себя тихо.
не потрібно зупиняти приємні "несподіванки")
нехай буде закономірність у візитах Бориса)
і дає прочухана адептам руSSкого міра...
і викриває всю гнилість шольців, макронів, орбанів, шрьодерів....
Там есть немножко истории , так как эти страны ( как Австралия , Канада , Индия ) из больших и множество маленьких ,
были колонией Великобритании!
а не тих слабаків що давайте подзвонимо х!йлу і попросимо про переговори, а ми вам зброю не дамо
Boris Johnson (Борис Дженсонюк) це справжні друзі України.
ПОВАГА!
і нашим військовим , які розуміють , що нова зброя поступатиме на поле бою для наших хлопців 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
Из принципа
У війні обидві сторони виснажуються.
державні таємниці і домовленості. Як то кажуть гарний ГРУшник, це мертвий ГРУшник.
Ну і київське "Динамо" треба заслати в Манчестер - нехай повчаться навфутбола грати
2. Смысл предложения не вполне понятен - для подготовки по специальностям не просматривается такого количества НАТОвского вооружения. Может речь идёт о общевойсковой подготовке, типа учебки на территории Польши?