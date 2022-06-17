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Джонсон запропонував Зеленському програму підготовки українських військових у Великій Британії: 10 тисяч воїнів кожні 120 днів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джонсон,зеленський

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час раніше не оголошеного візиту до Києва запропонував Володимиру Зеленському програму підготовки українських військових на британській території.

Про це повідомила пресслужба британського уряду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Українські військові використовують британські ракети для захисту суверенітету вашої держави, але також – і для захисту тих самим свобод, які ми сприймаємо як належне. Саме тому я запропонував президентові Зеленському нову масштабну програму військової підготовки, яка може змінити баланс цієї війни", – зазначив Джонсон.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про візит Джонсона: "Маємо спільний погляд на те, як рухатися до перемоги України". ФОТОрепортаж

Британський прем’єр уточнив, що військові Сполученого Королівства можуть забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.

"Через два місяці після мого останнього візиту мужність, рішучість і стійкість українців міцні як ніколи, і я знаю, що незламна рішучість переживе марні амбіції Путіна", – підсумував Джонсон.

За словами глави Офісу Президента України Андрія Єрмака, сторони під час зустрічі обговорили "необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на Росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Джонсон прибув в Київ з раптовим візитом. ВIДЕО
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Топ коментарі
+89
Справжній друг України!
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17.06.2022 18:35
+60
Дякуємо! Сподіваюсь зебіл цю пропозицію не відхилив...
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17.06.2022 18:36
+48
Готуватися, навчатися в Британії на совковій зброї (якою зараз орудує ЗСУ) - ну, це щось нереальне. Значить, будуть вчити на натівській...
Значить, буде ******* зброя надходити.
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17.06.2022 18:40
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Справжній друг України!
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17.06.2022 18:35 Відповісти
Не забувайте Її Величність Королеву Єлизавету ІІ. Без її благовоління там такі заяви не проходять. Повірте вона там все рішає
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17.06.2022 19:21 Відповісти
1. Не вирішує.
2. Підтримує.
3. Взагалі - важко уявити британську монархію, яка б була проти підтримки, щодо якої є консенсус в суспільстві.

Ви просто не розумієте, як працює влада в Великобританії. Монарх там НЕ втручається безпосередньо у дії виконавчої чи законодавчої влади. Хоча формально і має право хоч розпустити одноосібно і парламент, і кабінет міністрів, хоч призначити одноосібно прем'єрміністром будь-якого громадянина Великобританії. Правда в тому, що англійці просто знесуть того монарха, тим чи іншим шляхом, який буде реально щось робити всупереч суспільству, як вони це робили не раз і не два в історії. Саме тому королева там виконує більше роль "совісті нації", ніж управляє нацією. І є запобіжником для відвертих крайнощів, а не вирішує долю кожного фунта, який витрачається урядом на будь-що.
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17.06.2022 23:44 Відповісти
Кажуть що у британської королевської родини дуже добре ставлення до України. Боже бережи королеву!
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17.06.2022 23:56 Відповісти
У 2014р на святкуванні висадки союзників у Нормандії, її величність відмовилися стояти поруч з путіним.
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17.06.2022 23:59 Відповісти
Маячню написали. Королева суто традиції у Політичному житті майже нічого не вирішує.
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18.06.2022 02:38 Відповісти
Слава Великому Джонсону-Черчилю 🙏‼️❤️💙💛👍👍👍👍🇳🇴
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17.06.2022 19:40 Відповісти
Спасибо сенсей, шо вправляешь мозг ослу
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17.06.2022 22:57 Відповісти
Дякуємо! Сподіваюсь зебіл цю пропозицію не відхилив...
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17.06.2022 18:36 Відповісти
Там єлдак все рєшає, а йому фсбешне начальство точно не дозволить.
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18.06.2022 00:22 Відповісти
Бриты👍Рашка всё👎☠ 10000 + на обратном пути техника на которой обучались☝ Ленд лиз в действии по британски Сэр👍
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18.06.2022 00:45 Відповісти
Это отлично!
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17.06.2022 18:39 Відповісти
АФИГЕННО !! єто очередной подарок , где то на днях мелькало в нете о наборе украинцев с хорошим уровнем английского именно для обучения наших воинов , кажется зарплата стояла 125 фунтов в день .
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17.06.2022 22:40 Відповісти
и это правильно. наши воины лучшие, но, они должны быть еще лучше. слава ВСУ!
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17.06.2022 18:40 Відповісти
Готуватися, навчатися в Британії на совковій зброї (якою зараз орудує ЗСУ) - ну, це щось нереальне. Значить, будуть вчити на натівській...
Значить, буде ******* зброя надходити.
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17.06.2022 18:40 Відповісти
міжнародної групи Макфола-Єрмака

Та это же - какой то...позооор!

Понятно почему не дают вооружение (серьезное)! Но Борис молодец, нашел как поца угомонить.

АЛЛЕ, бобики, что для вас еще не зашквар от вашего зеленого поца?
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17.06.2022 18:42 Відповісти
Супер!
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17.06.2022 18:44 Відповісти
Отличное предложение , учитьівая уязвимость наших учебньіх центров от ракетньіх атак. Да и материально-техническая база там явно лучше .
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17.06.2022 18:44 Відповісти
після того, як "зе" мабуть накосячив з гейропейськими холуями рашиста,котрі толком для України і її народу нічого не дають(а по3,14стєть),крім гейропейського кандидатського болота і захисту "ліца рашистського куйла" ,Борис приїхав поставити "зе" власника нерухомості в Англії на місце,і з реальними планами допомоги українським ЗС.
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17.06.2022 18:46 Відповісти
От дурне верзеш! Сьогодні ми рознесли вдрузки арту орків зі свіжих французьких гаубиць.
Ты на кого тут працюєш, товарищ?
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17.06.2022 19:10 Відповісти
це росіяньский ******* з застарілими пропагандоновими папірами, від товарища майора
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17.06.2022 20:02 Відповісти
дякуємо але, коли востаннє британці мали справу із супротивником зі ствольною артою?
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17.06.2022 18:46 Відповісти
Ирак. 2003.
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17.06.2022 18:56 Відповісти
Дякую, Борисе). А в народі буде позивний ВеликоБандерівець
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17.06.2022 18:46 Відповісти
Его посвятили в Козаки - Борис Чубрина 👍❤️💙💛
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17.06.2022 19:43 Відповісти
Боря наконец может пояснит зеленохромосомному, что актуально для Украины. Хотя бы методом - палкой по горбу
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17.06.2022 18:48 Відповісти
В Челябинске заведующая детсадом выбросилась из окна 6 этажа с двоими сыновьями.

37-летняя мама и двухлетний ребенок погибли на месте, 11-летнего мальчика увезли в больницу с серьезными травмами.

Сейчас следователи выясняют мотивы данного поступка. По словам соседей, раньше конфликтов они не видели и не слышали, семья женщины вела себя тихо.
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17.06.2022 18:50 Відповісти
Это какое имеет отношение к нашей теме
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17.06.2022 18:58 Відповісти
Что значит предложил? За это хвататься надо гребаному шапито 95, и бегом, бегом, бойцов на обучение. Будут и английские танки Челленджер, и многое многое другое.
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17.06.2022 18:52 Відповісти
Як він завжди не сподівано з'являється.
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17.06.2022 18:53 Відповісти
і після одного такого несподіванного візиту мацква іде на дно)
не потрібно зупиняти приємні "несподіванки")
нехай буде закономірність у візитах Бориса)
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17.06.2022 19:04 Відповісти
Як Він завжди не сподівано і ВЧАСНО з'являється....

і дає прочухана адептам руSSкого міра...
і викриває всю гнилість шольців, макронів, орбанів, шрьодерів....
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17.06.2022 22:12 Відповісти
и как то очень к стати учит уму -разуму !! особенно сразу по следам визита микроношольцевскойдраги !!!
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17.06.2022 22:45 Відповісти
Чем вас не устраивает визит глав ведущих европейских стран. И да,, димка медведев с ****** тоже недовольны!
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18.06.2022 02:17 Відповісти
Уявляю дирку у пердакі Скабєєвой та Соловья від таких новин. Разрив буде не реальний
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17.06.2022 18:54 Відповісти
та там просак порве на німецький хрест
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17.06.2022 19:42 Відповісти
Что тут думать. Надо соглашаться. Ещё вариант предложить Борису , что бы Украина вошла в состав королевства Ее Величества. Референдум я думаю проблемой не будет.
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17.06.2022 18:56 Відповісти
Для этого даже референдум не нужен. Украина может присоединится к Британской Империи, в которой (большей частью формально) уже состоят Канада и Австралия.
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17.06.2022 19:09 Відповісти
Птрібен.Потрібно відмовитися від президента, у Канаді та Австралії немає,бо є монарх.
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17.06.2022 20:21 Відповісти
Я согласен 👍🏼👍🏼👍🏼

Там есть немножко истории , так как эти страны ( как Австралия , Канада , Индия ) из больших и множество маленьких ,
были колонией Великобритании!
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17.06.2022 19:15 Відповісти
Англомовні вони і справді колишні колонії, тому Україна, на жаль, дуже чужерідна для Британської співдружності, а не імперії.
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18.06.2022 00:28 Відповісти
оце крутий підхід Джонсонюка,

а не тих слабаків що давайте подзвонимо х!йлу і попросимо про переговори, а ми вам зброю не дамо
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17.06.2022 18:57 Відповісти
Переулок ведущий к моему дому не имеет названия, назову-ка его переулок "Бориса Джонсонюка"
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17.06.2022 18:59 Відповісти
John McCain (Джон МакКейн) і
Boris Johnson (Борис Дженсонюк) це справжні друзі України.
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17.06.2022 18:59 Відповісти
Боже, храни Британию, Джонсона и королеву!
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17.06.2022 19:00 Відповісти
Боже, храни Британію, УКРАЇНУ, ЗСУ, Джонсона і королеву!
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17.06.2022 22:16 Відповісти
RESPECT!
ПОВАГА!
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17.06.2022 19:00 Відповісти
Приїзд Джонсонюка до Києва , підняв настрій всім свідомим украінцям
і нашим військовим , які розуміють , що нова зброя поступатиме на поле бою для наших хлопців 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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17.06.2022 19:10 Відповісти
А программа подготовки взрослая. Надо немедленно соглашаться, а там эти 10 000 будут уже заезжать в Украину укомплектованными бригадами с полным вооружением от ПВО и РСЗО до аптечек.
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17.06.2022 19:17 Відповісти
схоже на те, що так і має бути.
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17.06.2022 23:21 Відповісти
лучше бы хоть 1 самолет передали

Из принципа
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17.06.2022 19:29 Відповісти
В52 ???
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17.06.2022 19:44 Відповісти
Бросать необученных солдат в бой как делает мордор это заведомое истребление войска. Только обучаться и столько сколько нужно по всем нормам. Тем более у нас переход на НАТОвское вооружение, то есть практически с нуля.
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17.06.2022 19:58 Відповісти
Не все вирішує навчання. Можна і добряче навченому в повній екіпіровці та супер аптечкою загинути в окопі від градів чи авіації. Техніка вирішує результат війни. В кацапів вона херова та стара, але її багато. Тому треба чеплятись за міста, виснажуючи ворога на кожній вулиці. На жаль, воїни тут майже як камікадзе. Слава Героям покійним та живим!
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17.06.2022 21:24 Відповісти
А без міст ворог не виснажується ? Що за дурня.
У війні обидві сторони виснажуються.
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17.06.2022 21:57 Відповісти
Вы праві, саме так. Без переваги в важкому озброєнні перемогти без шалених втрат неможливо.
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18.06.2022 00:32 Відповісти
Я люблю Великобрітанію!
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17.06.2022 19:33 Відповісти
І Я ЛІВЕРПУЛЬ
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17.06.2022 19:46 Відповісти
Де ж це бачено, щоб Макфол тай без Дермака!
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17.06.2022 19:48 Відповісти
Соглашайся не глядя, такой шанс бывает раз в жизни
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17.06.2022 19:55 Відповісти
А наші зможуть зняти з фронту три бригади одночасно і відправити на навчання? Це ж не салаг туди треба посилать, а перевірених, з кого буде толк. Мабуть Залужний буде напружено думу думать як краще зробить. Ну і повернутися на фронт ці бійці мають зі зброєю, на якій їх вчили. Бо інакше навіщо?
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17.06.2022 20:03 Відповісти
А для чого навчати 4 місяці тих, хто і так вже вміє воювати ? Якраз за цей термін можна і з "салаг" підготовити бійців. А попередній досвід із совковою зброєю може бути навіть шкідливим у деяких моментах.
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18.06.2022 08:59 Відповісти
Респект Джонсону!
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17.06.2022 20:09 Відповісти
вот и вступление в НАТО само собой нарисовалось. еще быстрее чем в ЕС.
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17.06.2022 20:54 Відповісти
я думаю, що не НАТО, а нова організація по вісі UK+Польща+Україна і, можливо, країни Балтії, а там видно буде, хто ще.
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17.06.2022 23:26 Відповісти
Гарна новина для України і ЗСУ, а от єрмаку краще доручати чайні церемонії, ніж
державні таємниці і домовленості. Як то кажуть гарний ГРУшник, це мертвий ГРУшник.
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17.06.2022 21:54 Відповісти
Дякуэмо, Джонсоне!!!
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17.06.2022 22:06 Відповісти
Джонсоне, ти для нас - справжній Друг-Брат!
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17.06.2022 22:13 Відповісти
Вот это круть!
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17.06.2022 23:23 Відповісти
Круто
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17.06.2022 23:27 Відповісти
Боже, бережи Королеву!
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17.06.2022 23:28 Відповісти
Дай Боже мені помилитися, але інтуіція то річ важка. ...Ну не згодиться жаба на цю пропозицію, то суперечить завданню дєрьмака.
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18.06.2022 01:12 Відповісти
Все супер, але чотири місяці то занадто. Наші хлопці опановують техніку швидше американців, як приклад артилеристи за два тижні освоїли гаубиці, в армії США на це відводять кілька місяців. Час підготовки потрібно скоротити в залежності від ступіня складності техніки.
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18.06.2022 01:15 Відповісти
Вот бы все страны не только вооружения присылали, а прислали свои обученные и вооруженные Армии. Победа была бы быстрой.
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18.06.2022 03:00 Відповісти
Ще якби ці наші українці навчалися б в SAS - взагалі було б добре
Ну і київське "Динамо" треба заслати в Манчестер - нехай повчаться навфутбола грати
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18.06.2022 05:04 Відповісти
Ось і дозвіл на виїзд чоловікам за кордон ! Хто хотів, зможе на 4 місяці тепер поїхати в Англію.
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18.06.2022 09:01 Відповісти
Борис Джонсонюк - справжній україно-бандерівець!
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18.06.2022 09:30 Відповісти
1. Индепендант действительно так написала: "In talks with Ukrainian president Volodymyr Zelensky, the prime minister said the UK could train up to 10,000 troops every 120 days."
2. Смысл предложения не вполне понятен - для подготовки по специальностям не просматривается такого количества НАТОвского вооружения. Может речь идёт о общевойсковой подготовке, типа учебки на территории Польши?
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18.06.2022 09:43 Відповісти
 
 