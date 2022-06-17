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Путін знову виправдовує війну з Україною і розповідає, що "всі завдання виконає"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що "всі завдання" війни з Україною "будуть вирішені".

Про це Путін заявив на ПМЕФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Усі завдання спеціальної військової операції, безумовно, будуть вирішені... Сучасний світ проходить епоху кардинальних змін. Ламаються та дають збої міжнародні інституції, гарантії безпеки девальвуються. Захід принципово відмовився виконувати взяті раніше зобов'язання. Досягти з ним якихось нових домовленостей виявилося просто неможливо. У ситуації, що склалася, на тлі зростаючих для нас ризиків і загроз рішення Росії про проведення "спеціальної військової операції" було вимушеним. Важким, безумовно, але вимушеним та необхідним", - заявив він.

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Путін вкотре виправдовує напад на Україну своїм бажанням "відстоювати безпеку" РФ і заявляє, що у нього нібито було на це право.

Своє рішення він називає "спрямованим на захист громадян РФ, жителів республік Донбасу, які протягом 8 років зазнавали геноциду з боку київського режиму та неонацистів, які отримали повне заступництво заходу".

Путін заявив своїм співгромадянам та талібам, які приїхали на форум, що Захід нібито прагнув реалізувати в Україні сценарій "антиросія" та вів активне військове освоєння української території.

Президент РФ, де за межею бідності перебуває майже 15% жителів країни, заявив, що США та Заходу начхати на розвиток економіки та благополуччя людей в Україні: "А ось для створення плацдарму НАТО на сході, спрямованого проти Росії грошей не шкодували і не шкодують" .
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Топ коментарі
+55
я очень буду рад , если у нас будет плацдарм НАТО
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17.06.2022 18:48
+48
Убился бы головой об стену!
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17.06.2022 18:47
+43
...в кожній області України військова база НАТО)
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17.06.2022 18:54
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Убился бы головой об стену!
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17.06.2022 18:47 Відповісти
ДА ЭТО ДВОЙНИК ****** ОРИГИНАЛ УЖЕ УМЕР МОЗГ ТОЧНО ТЕЛО ТИПА ЕЩЕ ЖИВОЕ НА СИСТЕМАХ В *********** РЕШАЮТ КТО БУДЕТ СЦАРЕМ ОЙ БОСЮЬ ОНИ ТАМ ДРУГ ДРУГА ПОСТРЕЛЯЮТ В *********** С ПОСАДОЙ СЦАРЯ ИЛИ РАЗБЕГУТСЯ НА МНОЖЕСТВО КОРОЛЕВСТ...
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17.06.2022 18:53 Відповісти
любой гопник по своей природе есть сцыкливое существо)
и путлер не исключение
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17.06.2022 18:55 Відповісти
Ламаються та дають збої міжнародні інституції, гарантії безпеки девальвуються. Захід принципово відмовився виконувати взяті раніше зобов'язання. То ***** про будапештський меморандум.
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17.06.2022 19:04 Відповісти
Що не так з виконанням меморандуму зі сторони Заходу?
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17.06.2022 19:16 Відповісти
і що постраждали майже 1000 дітей з яких 322 дитини загинули, і це ще не кінець йому байдуже.
як раз сцикливі, нікчемні недолюди є самими агресивними та кровожадними.
саме сцикливі, чмошні уроди і є втіленням диявола в людському вигляді.
він вбив майже півмільйона чеченців, багато грузин, молдован.
втрити в цій війні вже сягають 100000 тільки нам про це не кажуть.
він підривав будинки в параші, волгодонск москва
він зробив теракт в НОРДОСТ....
і це все, за для свого рейтингу
але для тупого, темного, рабського народу, ***** найкраще в світі.
і поки не почне вата дохнути з голоду
поки не почнуться в параші голодні бунти та перевороти, нічого не зміниться
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17.06.2022 20:41 Відповісти
🇷🇺🚽🇷🇺🚽👹🤮🤮🤮🤮🚽🚽🚽***** - мразь утилизируемая РАШИФИКАЦИЯ НЕИЗБЕЖНА‼️
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17.06.2022 19:29 Відповісти
я очень буду рад , если у нас будет плацдарм НАТО
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17.06.2022 18:48 Відповісти
...в кожній області України військова база НАТО)
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17.06.2022 18:54 Відповісти
лучше две
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17.06.2022 19:10 Відповісти
Вступить Україна в НАТО і буде . І навіть більше ніж по дві бази.
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17.06.2022 21:50 Відповісти
виправдовується...
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17.06.2022 18:48 Відповісти
Заплакал , шакал ! Не получится у тебя ничего !
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17.06.2022 18:49 Відповісти
якесь воно закомплексоване і ущербне... Навигадує шось і сам боїться
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17.06.2022 18:50 Відповісти
Придурок
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17.06.2022 18:52 Відповісти
"..Я толька за... я нікагда нє протів... У вас нє будєт мєлочі... покушать купіть..?"

Журналисты "Настоящего времени" спросили у типичного россиянина, стала ли его жизнь лучше при Путине https://t.me/charter97_org/75943
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17.06.2022 18:52 Відповісти
Путін знову виправдовує війну з Україною і розповідає, що "всі завдання виконає" і навічно "поселиться" в мавзолеї
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17.06.2022 18:53 Відповісти
мабуть себе намагається переконати
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17.06.2022 18:53 Відповісти
и опять о погоде !!!! ))))
///
Горить та детонує військова база російських військ в окупованому Донецьку.

https://t.me/informnapalm/9555

Окремо звітують про влучення снаряда в будинок "чиновниці ДНР".
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17.06.2022 18:53 Відповісти
Бідний дамбас, всьо бамбят і бамбят)
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17.06.2022 18:58 Відповісти
а это только начало - нехер прибедняться !!! )))
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17.06.2022 19:04 Відповісти
8 лет мечтали
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17.06.2022 20:32 Відповісти
Это Гена Цид!
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17.06.2022 23:13 Відповісти
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17.06.2022 18:54 Відповісти
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17.06.2022 18:54 Відповісти
злодiй
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17.06.2022 18:56 Відповісти
птн-пнх ✌️🇺🇦👍
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17.06.2022 18:58 Відповісти
Ху@ ло видає бажане за дійсне і навіть не підозрює , що вже все просрав ( вибачте за мій французьки) в Украіні і програв !

Країни НАТО успішно оточують рашу , але не для того , щоби напасти
на кацапстан , а для того , щоб захиститися від дикої орди , голодранців і зазомбованих орків !

Путлєр - ху ло
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17.06.2022 18:59 Відповісти
Оно же тело в коме... Рабссияне нанизайте уже это престарелое тельце на палку и размахивайте им во все стороны чтобы весь мир гнилью тлеющего тела вождя отравить, надеясь искупить этим свои кровожадные мечты.
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17.06.2022 19:01 Відповісти
Рабсияне ссутся, не мешай им...
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17.06.2022 19:10 Відповісти
Раббсияне не ссутся. Они просто друг друга убивают у себя на родине по пьяни. У алкашни нет предела храбрости, но есть закономерный предел смертности от своей рукожопости. И этим сильна рабссеюшка, дебилами от алкоголизма и инцеста. У них на хлебалах все это написано. Начиная с понтов командира крейсера "Москва".
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17.06.2022 19:33 Відповісти
Нет тварь, ты еще за побитых на Майдане студентов ответишь!
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17.06.2022 19:01 Відповісти
птн-хйо ! ✌️🇺🇦👍
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17.06.2022 19:01 Відповісти
Ботоксний Фантомас розбушувався.
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17.06.2022 19:01 Відповісти
птн-пидс ! ✌️🇺🇦👍
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17.06.2022 19:03 Відповісти
Якщо хочете побачити як виглядає мертвий чорт,сходіть у мавзолей леніна,якщо хочете побачити живого чорта,подивіться на *****,московія це абсолютне зло.
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17.06.2022 19:04 Відповісти
Чогось воно мовчить про право цілої нації русів, яка породила моськовію, на власну державу, а от якийсь народ бамбаса, зрадників і колаборантів, прийшло "захищати". "Денаціоналізація", це геноцид і знищення українців, їхньої тисячолітньої історії, культури, мови, звичаїв, чим моськовія, безуспішно, займалася 350 років. Тут питання стоїть руба: Або вони нас знищать, або ми себе відстоїмо. Третього немає.
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17.06.2022 19:04 Відповісти
Он такой же ********, как 99% современных кацапOFF...

Настоящее лицо России....изуродованное ботоксом и комплексами собственного неславянского происхождения...

Маленького роста, утконосый, почти узкоглазый... СЛАВЯНЕ ТАКИМИ НЕ БЫВАЮТ!!!!
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17.06.2022 19:04 Відповісти
***
кощей был зол
и маленького роста
когда игла в яйце
счастливым быть не просто ))))
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17.06.2022 19:06 Відповісти
Говорят ..что все эти малые народы (ерзя, ижорцы, карелы, чуваши)...когда молодые, различия почти не заметны со славянским типажем...

Но в процессе старения, у них все больше проявляются типичные черты лица,особенности строения тела, которые присущи их расе и народам.... В большинстве своем, они начинают походить на ЗАБУХАННОГО СЛАВЯНИНА, С РАСПУХШИМ ЛИЦОМ...
Пример Матвинко(дев.Тютина) - этническая ерзянка, тот же Путин....

Кстати...тот же феномен и у евреев ... Когда молодые, не всегда можно угадать, что это еврей...Но СТАРОГО ЕВРЕЯ вы всегда распознает....
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17.06.2022 19:37 Відповісти
Президент Казахстану Токаєв прямо перед путіним заявив, що не визнає будь-які самопроголошені республіки, зокрема, Південну Осетію і квазі-держави "ДНР" та "ЛНР".

Напевно, чує, чим може його підтримка рФ закінчитись для його країни. https://t.me/operativnoZSU/28951
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17.06.2022 19:06 Відповісти
Не надо верить словам азиатов. Для них обмануть иностранца - это достойный уважения от своего народа поступок. Сами могут в любой момент поставлять вплоть до военной техники и в том числе и туда, если это будет лично им выгодно. Надо сделать так, чтобы это не было выгодно. Чётко дать понять Казахстану, что мы следим за всем, что если у нас будет БПЛА или неразорвавшейся ракета, где хоть один чип с маркировкой окажется проданным из Европы в Казахстан (а дальше понятно куда), то ваша песенка спета, получите полный пакет санкций за компанию. И тогда эти слова будут правдой, так как нет выгоды.
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17.06.2022 19:39 Відповісти
Ну сдохни же уже... давайте что ли молебни и крестный ходы по всему миру собирать, чтобы ОНО сдохло...
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17.06.2022 19:06 Відповісти
Артилерію краще збирати. Ефект швидчий, ніж хресні ходи...
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17.06.2022 19:08 Відповісти
ху#ло в своем болоте проводи опрации а тут тебе пи#да...
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17.06.2022 19:07 Відповісти
Особенно сегодня хорошо удалось защитить жителей Донбасса - несколько попаданий в Донецке по артскладам!
Да вата?
И это только начало вашей новой счастливой жизни под защитой путина!
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17.06.2022 19:07 Відповісти
Згадується старий анекдот про зламаний патіфон:
- Хочєш, я расскажу тєбє сказку?.. Кх... Хочєш, я расскажу тєбє сказку?.. Кх... Хочєш...
- Хочу!!! Хочу!!! Хочу!!!
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17.06.2022 19:07 Відповісти
Хай ***** ******** перед смертью - уже недолго и ему и параше осталось!!!
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17.06.2022 19:10 Відповісти
Садо-маньяки планов не меняют. Они тащатся от унижения других, потому с ними общаться нельзя. Тем более, путло и его свора - террористы. Их следует только уничтожать. Иначе человечеству кранты...
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17.06.2022 19:10 Відповісти
Я не знаю, что Вы принимаете от головы, но вам это явно не помогает.
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17.06.2022 19:14 Відповісти
Конченное *****! Сжечь в смоле
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17.06.2022 19:16 Відповісти
Хйло Здохло Здохло Хйло
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17.06.2022 19:20 Відповісти
Двойник под фонограмму?
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17.06.2022 19:23 Відповісти
путлер ****** был,есть и останется им.
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17.06.2022 19:25 Відповісти
Сесесер, коли обісрався в війні з Фінляндією, теж заявив, що виконав поставлені задачі. Ніби не було іншого щастя, як захопити одне містечко в Фінлядії, і положити за це 200 тисяч своїх солдат.
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17.06.2022 19:27 Відповісти
останній квест завдання, поховання росії, дуже чекаю коли це станеться
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17.06.2022 19:29 Відповісти
Только больное на голову будет нести такой бред переворачивая факты с ног на голову
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17.06.2022 19:30 Відповісти
Рашка и Талибан принесли на дамбас и Мариуполь процветание и благополучие? Да сколько ета тварь будет еще топтать нашу Землю. Я понимаю что Господу Богу ***** в Раю не нужно. Но черти когда уже его заберут к себе в Ад?
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17.06.2022 19:33 Відповісти
Дело свое сделал. Почитайте кацапские каналы. Там около 150 новостей только про Путина и картинки, какой он свежий и мощный. Все с восклицательными знаками. Содержание не имеет смысла, там через 10 минут еще по 5 новых новостей вылазит и первые уже не помнишь. Они же не дураки всю его речь аккумулировать в один сплошной бред. Дозировано занимают повестку.
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17.06.2022 19:34 Відповісти
Этот двойник *****,лучше всех ВЫГЛЯДИТ)))
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17.06.2022 19:42 Відповісти
Только могила вылечит этого урода. Даже когда армии параши уже не будет в Украине - будет разбита , или выгнана, путлер скажет все по плану, цели выполнены....
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17.06.2022 19:47 Відповісти
Ну а что этому паршивому крысёнышу ещё пищать своему плебсу-типа что "спецоперация была ошибкой и цели выполнены не будут"? Крыса до последнего будет им вдалбливать то,что они хотят от неё слышать,нам на это обращать внимание совсем не нужно.
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17.06.2022 19:50 Відповісти
*** ему а не УКРАИНА!
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17.06.2022 19:53 Відповісти
Убогий задрот.
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17.06.2022 19:56 Відповісти
Плешивый военный преступник в своем спиче даже новый устав ООН придумал.
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17.06.2022 19:58 Відповісти
Правда, чучело не подумало, что по его "уставу ООН", если НАТО признает Украину, то тоже может спокойно прийти на помощь Украине в военных действиях непосредственно, как росия.
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17.06.2022 20:02 Відповісти
...яке кончене.Як весь світ, почуває себе терпілами по відношенню до *****.Звиняйти за мою англійську.
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17.06.2022 20:22 Відповісти
Я дуже хочу щоб він закінчив як Каддафі
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17.06.2022 20:32 Відповісти
Знает, что будут его смотреть, слушать и читать. Поэтому даже свою речь превратил во вражескую пропаганду. Хитрый враг использует всё во вред Украине. Поэтому нашим СМИ вообще нужно игнорировать этот пропагандистский бред деда.
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17.06.2022 20:32 Відповісти
путін -- <****** військовий злодій. Крапка.
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17.06.2022 20:33 Відповісти
Пациента не попускает. Да и не попустит уже. Только могила исправит.
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17.06.2022 20:33 Відповісти
Це ж якими треба бути неповноцінними,немічними,тупими сцикунами,щоб вибрати отаку соплю своїм "лідером" і десятками років молитись на нього. Кацапи,ви дійсно особливі стадні довбойоби!
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17.06.2022 20:48 Відповісти
Виконає лише одне, накладе в баночку
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17.06.2022 20:48 Відповісти
Своє рішення він називає "спрямованим на захист громадян РФ, жителів республік Донбасу, які протягом 8 років зазнавали геноциду з боку київського режиму та неонацистів, які отримали повне заступництво заходу"...
Досяг мети - були т.зв. "ЛНР/ДНР" зараз ця територія має одну назву - "ЖНР" (жіноча народна республіка".
Цей нелюд так допоміг людям, які начебто на його думку 8 років страждали, просто переодягнувши їх у військову форму та перетворив у фарш силами ЗСУ. Так допоміг, що в ціх недореспубліках не залишилося чоловіків та майже немає людей.
Це просто психічно схиблений покидьок!
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17.06.2022 20:49 Відповісти
Это он все талибам рассказывал? ) ****** достижение за 20 с гаком лет. Тут даже слов не подобрать. Знали бы рогатые чем вся эта бодяга закончится, Ельцин бы сам эту моль пристрелил бы ещё в девяностые)
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17.06.2022 21:20 Відповісти
Ни одну их задач Путин не выполнит. Он всегда обещает и всегда не выполняет -)))

Но пиз-ит красиво, и уверенно - красота для плебса
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17.06.2022 21:38 Відповісти
Зачем вы транслируете вонь паРашного *****? Его мнение уже никому в Украине не интересно, нам интересно только - сдохло оно или смердит по прежнему?
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17.06.2022 21:48 Відповісти
Я хочу его спросить: ,,А где же вы были 8 лет, почему только сейчас очухались?"
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17.06.2022 21:48 Відповісти
Если это всё - застрелиться в бункере, то вперед, выполняй, недофюрер.
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17.06.2022 22:40 Відповісти
"******** світ проходить епоху кардинальних змін. Ламаються та дають збої міжнародні інституції, гарантії безпеки девальвуються."

Тож він це все і ламає.
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17.06.2022 23:32 Відповісти
А завдання йому диктують голоси в його голові.Параноя стадія загострення
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18.06.2022 01:12 Відповісти
 
 