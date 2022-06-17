Путін знову виправдовує війну з Україною і розповідає, що "всі завдання виконає"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що "всі завдання" війни з Україною "будуть вирішені".

Про це Путін заявив на ПМЕФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Усі завдання спеціальної військової операції, безумовно, будуть вирішені... Сучасний світ проходить епоху кардинальних змін. Ламаються та дають збої міжнародні інституції, гарантії безпеки девальвуються. Захід принципово відмовився виконувати взяті раніше зобов'язання. Досягти з ним якихось нових домовленостей виявилося просто неможливо. У ситуації, що склалася, на тлі зростаючих для нас ризиків і загроз рішення Росії про проведення "спеціальної військової операції" було вимушеним. Важким, безумовно, але вимушеним та необхідним", - заявив він.

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Путін вкотре виправдовує напад на Україну своїм бажанням "відстоювати безпеку" РФ і заявляє, що у нього нібито було на це право.

Своє рішення він називає "спрямованим на захист громадян РФ, жителів республік Донбасу, які протягом 8 років зазнавали геноциду з боку київського режиму та неонацистів, які отримали повне заступництво заходу".

Путін заявив своїм співгромадянам та талібам, які приїхали на форум, що Захід нібито прагнув реалізувати в Україні сценарій "антиросія" та вів активне військове освоєння української території.

Президент РФ, де за межею бідності перебуває майже 15% жителів країни, заявив, що США та Заходу начхати на розвиток економіки та благополуччя людей в Україні: "А ось для створення плацдарму НАТО на сході, спрямованого проти Росії грошей не шкодували і не шкодують" .