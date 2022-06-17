Путін знову виправдовує війну з Україною і розповідає, що "всі завдання виконає"
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що "всі завдання" війни з Україною "будуть вирішені".
Про це Путін заявив на ПМЕФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Усі завдання спеціальної військової операції, безумовно, будуть вирішені... Сучасний світ проходить епоху кардинальних змін. Ламаються та дають збої міжнародні інституції, гарантії безпеки девальвуються. Захід принципово відмовився виконувати взяті раніше зобов'язання. Досягти з ним якихось нових домовленостей виявилося просто неможливо. У ситуації, що склалася, на тлі зростаючих для нас ризиків і загроз рішення Росії про проведення "спеціальної військової операції" було вимушеним. Важким, безумовно, але вимушеним та необхідним", - заявив він.
Путін вкотре виправдовує напад на Україну своїм бажанням "відстоювати безпеку" РФ і заявляє, що у нього нібито було на це право.
Своє рішення він називає "спрямованим на захист громадян РФ, жителів республік Донбасу, які протягом 8 років зазнавали геноциду з боку київського режиму та неонацистів, які отримали повне заступництво заходу".
Путін заявив своїм співгромадянам та талібам, які приїхали на форум, що Захід нібито прагнув реалізувати в Україні сценарій "антиросія" та вів активне військове освоєння української території.
Президент РФ, де за межею бідності перебуває майже 15% жителів країни, заявив, що США та Заходу начхати на розвиток економіки та благополуччя людей в Україні: "А ось для створення плацдарму НАТО на сході, спрямованого проти Росії грошей не шкодували і не шкодують" .
Будь ласка, зачекайте...
и путлер не исключение
як раз сцикливі, нікчемні недолюди є самими агресивними та кровожадними.
саме сцикливі, чмошні уроди і є втіленням диявола в людському вигляді.
він вбив майже півмільйона чеченців, багато грузин, молдован.
втрити в цій війні вже сягають 100000 тільки нам про це не кажуть.
він підривав будинки в параші, волгодонск москва
він зробив теракт в НОРДОСТ....
і це все, за для свого рейтингу
але для тупого, темного, рабського народу, ***** найкраще в світі.
і поки не почне вата дохнути з голоду
поки не почнуться в параші голодні бунти та перевороти, нічого не зміниться
Журналисты "Настоящего времени" спросили у типичного россиянина, стала ли его жизнь лучше при Путине https://t.me/charter97_org/75943
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Горить та детонує військова база російських військ в окупованому Донецьку.
https://t.me/informnapalm/9555
Окремо звітують про влучення снаряда в будинок "чиновниці ДНР".
Країни НАТО успішно оточують рашу , але не для того , щоби напасти
на кацапстан , а для того , щоб захиститися від дикої орди , голодранців і зазомбованих орків !
Путлєр - ху ло
Настоящее лицо России....изуродованное ботоксом и комплексами собственного неславянского происхождения...
Маленького роста, утконосый, почти узкоглазый... СЛАВЯНЕ ТАКИМИ НЕ БЫВАЮТ!!!!
кощей был зол
и маленького роста
когда игла в яйце
счастливым быть не просто ))))
Но в процессе старения, у них все больше проявляются типичные черты лица,особенности строения тела, которые присущи их расе и народам.... В большинстве своем, они начинают походить на ЗАБУХАННОГО СЛАВЯНИНА, С РАСПУХШИМ ЛИЦОМ...
Пример Матвинко(дев.Тютина) - этническая ерзянка, тот же Путин....
Кстати...тот же феномен и у евреев ... Когда молодые, не всегда можно угадать, что это еврей...Но СТАРОГО ЕВРЕЯ вы всегда распознает....
Напевно, чує, чим може його підтримка рФ закінчитись для його країни. https://t.me/operativnoZSU/28951
Да вата?
И это только начало вашей новой счастливой жизни под защитой путина!
- Хочєш, я расскажу тєбє сказку?.. Кх... Хочєш, я расскажу тєбє сказку?.. Кх... Хочєш...
- Хочу!!! Хочу!!! Хочу!!!
Досяг мети - були т.зв. "ЛНР/ДНР" зараз ця територія має одну назву - "ЖНР" (жіноча народна республіка".
Цей нелюд так допоміг людям, які начебто на його думку 8 років страждали, просто переодягнувши їх у військову форму та перетворив у фарш силами ЗСУ. Так допоміг, що в ціх недореспубліках не залишилося чоловіків та майже немає людей.
Це просто психічно схиблений покидьок!
Но пиз-ит красиво, и уверенно - красота для плебса
Тож він це все і ламає.