Лукашенко стверджує, що Захід нібито намагається втягнути Білорусь у війну з Україною: "Для мене головне не влізти по вуха в український конфлікт"
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Захопивший владу в Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що Захід нібито намагається втягнути Білорусь у війну в Україні.
Про це повідомляє державне агентство Білорусі БелТА, передає Цензор.НЕТ.
Лукашенко стверджує, що Білорусь не збирається воювати в Україні, але Захід її втягує у війну.
"Ніколи Путін мене не просив: давай, зайди, там когось замочи в Україні та інше. А ось вони (Захід. – ред..) нас штовхають у цей конфлікт, щоб розібратися і з Росією, і з Білоруссю та збудувати фронт - лінію від Пітера до Ростова. Щоб не було цього білоруського балкона, як називають його. У 2020 році не вдалося. Продовжують це робити іншими методами", - зазначив білоруський диктатор.
Він наголосив, що Білорусі треба не втягуватися "в цей конфлікт і не створити "войнушку"".
"Нам треба захистити цей шматок землі (Білорусь. - Ред). Поки, дякувати Богу, вдається. Для мене головне, щоб не влізти туди по вуха, в цей український конфлікт, а зробити так, щоб він швидше закінчився", - сказав він.
Лукашенко запевнив, що Білорусь не має наміру воювати в Україні.
"Вчора мені ставили це питання, вже негласно: ви зайдете в Україну - ваша армія? Я говорю: ми не збираємося нікуди заходити, поки ви не перейшли червону лінію. Як тільки ви перейдете наш кордон або націлюватимете на Мозирський нафтопереробний завод (у них така шалена думка була) ми миттєво відповімо, тому ви нас не чіпайте, ми до вас не збираємося йти" - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
станеш бабушкой !
Лукашенко рассказал, что боится удара по Мозырскому НПЗ - https://flagstock.info/by/naviny/lukashenko-rasskazal-kuda-mozhet-byt-nanesen-otvetnyj-udar-po-belarusi.html
Мобилизация по объявлениям?
Нет, российский наркошоп
В последние дни в сетях появились фотографии из Гомеля и Минска, где предлагается работа для военнообязанных. Флагшток связался по предложенному адресу, оказалось, что неизвестные ищут мужчин с водительским удостоверением для перевозки «посылок» с «веществами» по Беларуси и по маршруту РФ-РБ.
В переписке неизвестный работодатель похвалился упоминанием представляемой структуры в фильме БТ "Тайны следствия v 10,0: прикрытие самого крупного наркомаркета в Беларуси". При этом, «работодатель» назвал главный госканал «федеральным». Это в свою очередь указывает на то, что в Беларуси действует российская сеть доставки запрещенных наркотических веществ. https://t.me/flagshtok/8929
рабссрусском мире...
Просто забудь о других проблемах и думай о швабре...
та колони 65 км техніки на Київ -
ПС.
Мапу взяв з собов?
Можеш показати?
путинському конфлікті !
Всё припомнят - и откуда орки заходили, и откуда парашинские самолёты прилетали, и откуда ракеты летели.
Потерпи, немного осталось. Украинцы ничего не забудут - будут так ******* сраную бульбу, что аж шуба будет заворачиваться!
Твоя АРМІЯ для України,це на тиждень-два
Тому , твої військові і ти сам розумієш, що в Україні залишитеся НАЗАВЖДИ!!!!