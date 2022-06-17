Пентагон оприлюднив повний список наданого Україні озброєння

Міноборони США відзвітувало про виділення Україні озброєння, техніки і боєприпасів в межах оборонної допомоги, загальна вартість якої перевищує $6 мільярдів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сполучені Штати виділили близько $6,3 мільярда на безпеку Україні від початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі приблизно $5,6 мільярда доларів після неспровокованого вторгнення росії 24 лютого",- зазначається у повідомленні на сайті Пентагону.

Загалом оборонна допомога США для України включає:

- понад 1,4 тисячі зенітних систем Stinger;

- понад 6,5 тисячі протитанкових систем Javelin;

- понад 20 тисяч інших протиброньових систем;

- більше 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;

- 126 гаубиць калібру 155-мм, а також 260 тисяч снарядів до них;

- 108 тактичних тягачів для транспортування 155-мм гаубиць;

- 19 тактичних ремонтних автомобілів;

- високомобільні ракетні системи залпового вогню та боєприпаси до них;

- 20 вертольотів Мі-17;

- сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;

- 200 бронетранспортерів М113;

- понад 7 тисяч одиниць стрілецької зброї;

- більше 50 мільйонів патронів для стрілецької зброї;

- 75 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів;

- 121 тактичну безпілотну повітряну систему Phoenix Ghost;

- ракетні системи з лазерним наведенням;

- безпілотні повітряні системи Puma;

- безпілотні судна берегової оборони;

- 22 контрартилерійських радари;

- чотири контрмінометних радари;

- чотири радари ППО;

- дві системи берегової оборони Harpoon;

- протипіхотні міни M18A1 Claymore;

- комплекти вибухівки С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;

- тактичні системи захищеного зв'язку;

- тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів;

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- комерційні послуги супутникової зйомки;

- засоби захисту від вибухонебезпечних предметів;

- засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної загроз;

- медичне забезпечення, включно з аптечками;

- устаткування для електронних перешкод;

- польову техніку й запчастини;

- фінансування навчань українських військових, обслуговування й підтримки техніки та озброєння.

У Пентагоні також підкреслили, що Сполучені Штати паралельно взаємодіють із союзниками й партнерами, щоб надати Україні додаткові оборонні можливості.

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