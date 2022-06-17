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Пентагон оприлюднив повний список наданого Україні озброєння

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сша,зброя

Міноборони США відзвітувало про виділення Україні озброєння, техніки і боєприпасів в межах оборонної допомоги, загальна вартість якої перевищує $6 мільярдів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сполучені Штати виділили близько $6,3 мільярда на безпеку Україні від початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі приблизно $5,6 мільярда доларів після неспровокованого вторгнення росії 24 лютого",- зазначається у повідомленні на сайті Пентагону.

Загалом оборонна допомога США для України включає:

- понад 1,4 тисячі зенітних систем Stinger;

- понад 6,5 тисячі протитанкових систем Javelin;

- понад 20 тисяч інших протиброньових систем;

- більше 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;

- 126 гаубиць калібру 155-мм, а також 260 тисяч снарядів до них;

- 108 тактичних тягачів для транспортування 155-мм гаубиць;

- 19 тактичних ремонтних автомобілів;

- високомобільні ракетні системи залпового вогню та боєприпаси до них;

- 20 вертольотів Мі-17;

- сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;

- 200 бронетранспортерів М113;

- понад 7 тисяч одиниць стрілецької зброї;

- більше 50 мільйонів патронів для стрілецької зброї;

- 75 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів;

- 121 тактичну безпілотну повітряну систему Phoenix Ghost;

- ракетні системи з лазерним наведенням;

- безпілотні повітряні системи Puma;

- безпілотні судна берегової оборони;

- 22 контрартилерійських радари;

- чотири контрмінометних радари;

- чотири радари ППО;

- дві системи берегової оборони Harpoon;

- протипіхотні міни M18A1 Claymore;

- комплекти вибухівки С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;

- тактичні системи захищеного зв'язку;

- тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів;

Читайте на "Цензор.НЕТ": США передадуть Україні розвіддані для ударів системами залпового вогню

- комерційні послуги супутникової зйомки;

- засоби захисту від вибухонебезпечних предметів;

- засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної загроз;

- медичне забезпечення, включно з аптечками;

- устаткування для електронних перешкод;

- польову техніку й запчастини;

- фінансування навчань українських військових, обслуговування й підтримки техніки та озброєння.

У Пентагоні також підкреслили, що Сполучені Штати паралельно взаємодіють із союзниками й партнерами, щоб надати Україні додаткові оборонні можливості.

Читайте також: Отримана зброя не йде від України на чорний ринок. Ми щодня бачимо її ефективність, - Пентагон

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+66
Ох і красивий список!
До речі, "High Mobility Artillery Rocket Systems and ammunition" - про кількість не йдеться, нехай буде сюрпризом
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17.06.2022 19:05
+58
Если-бы на помощь штатов, за которую огромное спасибо, на сегодня нишей армии пришлось-бы отбиваться кусками асфальта.
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17.06.2022 19:08
+43
Дякуємо США! Де США - там мир і процвітання. Всі розуміють, що для перемоги московитів потрібно багато зброї і як не крути, а і Володимир Зеленський про це говорить сьогодні. Тому просте пистання - чому Президент всі гроші закатав в дороги і не робив зброї? Невже готував нас до капітуляції? Невже мужні тероборонівці Чернігівської, Сумської, Київської областей і Миколаївської області і військові, що базувалися на тих землях змінили наміри цієї людини?
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17.06.2022 19:18
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Ох і красивий список!
До речі, "High Mobility Artillery Rocket Systems and ammunition" - про кількість не йдеться, нехай буде сюрпризом
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17.06.2022 19:05 Відповісти
От повністю згоден!

Жаль, певне що, що я про це не дізнаюсь, але ж і русня про це не дізнається!

І таки хай вони отримають "нежданчик" на полі бою.

Ліпше може бути тільки якщо вони отримають нежданчик у вигляді прильоту ATACMS!
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17.06.2022 19:35 Відповісти
Кількість *********** для них куди більш важливий показник.
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17.06.2022 19:38 Відповісти
Україні потрібна зброя зброя і ще раз зброя
Слава ЗСУ
все буде Україна
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17.06.2022 19:06 Відповісти
Дякуємо США! Де США - там мир і процвітання. Всі розуміють, що для перемоги московитів потрібно багато зброї і як не крути, а і Володимир Зеленський про це говорить сьогодні. Тому просте пистання - чому Президент всі гроші закатав в дороги і не робив зброї? Невже готував нас до капітуляції? Невже мужні тероборонівці Чернігівської, Сумської, Київської областей і Миколаївської області і військові, що базувалися на тих землях змінили наміри цієї людини?
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17.06.2022 19:18 Відповісти
думаю-володiли б ядерною зброэю то,можливо,непотрiбна була б вся iнша.
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17.06.2022 19:21 Відповісти
Думати - то не твоє! Індія і Пакистан, обидва, володіють атомною зброєю. Це заважає їм воювати?
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17.06.2022 21:56 Відповісти
Друг познается в беде.
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17.06.2022 19:07 Відповісти
а прорашистські холуї (у зустрічах з "зе" і в кандидатському європейському болоті)
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17.06.2022 19:09 Відповісти
А координаты не хотят сообщить? Уже в третий раз кидают этот список. Зачем? Он уже устарел, нужно новое. Вы уже получили свою порцию политической поддержки от избирателей. Хотите новой? Давайте новое оружие. Мы не будем жертвовать своими жизнями за защиту именно вас (так как Путин напал на вас, у вас есть деньги и заводы, на них нацелено нападение, а мы по пути просто) за бесплатно. Платите оружие и станками для производства оружия, а также обучением. Посмотрим, будет ли у Джонсона обучение танкистов, летчиков и операторов американского ПВО. Это наиболее сложное и актуальное, нужны месяцы и сотни часов практики на эти специальности для уверенного ведения боя.
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17.06.2022 19:07 Відповісти
Если-бы на помощь штатов, за которую огромное спасибо, на сегодня нишей армии пришлось-бы отбиваться кусками асфальта.
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17.06.2022 19:08 Відповісти
и шутками 95 квартала....
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17.06.2022 19:18 Відповісти
дмитро кацапский - тобi петро дупу порвав
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17.06.2022 21:06 Відповісти
Шутки шутками а первые дни и до обороны Киева, Сум, Николаева, Харькова и Чернигова на 90% мы воевали своим оружием и умением.Сумы так вообще терроборона удержала
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18.06.2022 08:27 Відповісти
Ти так тонко натякаєш, що в мене нема жодного сумніву, що ти у вересні 2014-го озброєний до зубів стійко стояв під Іловайськом, а у лютому 2015-го під Дебальцевим. Але клятий барига не дав тобі перемогти. Ганьба йому, а тобі слава.
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17.06.2022 19:36 Відповісти
Слава Петрові , то він звільнив у 2014 дві третини Донбасу. Бог надіслав його Україні у важку годину.
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17.06.2022 19:45 Відповісти
Українцям не притаманний культ особистості.Який петро і що він там звільняв,і за що йому слава?... Слава Україні,слава нашим захисникам і смерть проклятим москалям!
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17.06.2022 20:38 Відповісти
Чомусь таким "українцям" як ти, притаманна невдячність. Дивно, чи не так?
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17.06.2022 21:59 Відповісти
Очам своїм не вірю!.Пане Марко ! Ви що сі вже в повітрі перевзулись? Чи то у вас такий сарказм? А може то оркі вас наставили на шлях істинний ракетними обстрілами Львова і області?
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17.06.2022 23:17 Відповісти
Заісно , що це сарказм . Намагаюсь зрозуміти , як тут у дописувачів ЦН з почуттям гумору. Якщо тут писати те , що думаєш про Петра , то дуже скоро потрапляєш в баню.
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18.06.2022 15:30 Відповісти
Ти мабуть не в курсі як і більшість українців, але в 14-му наші танки дійшли до Жданівки? Сепарів як вітром здуло до самого кордону. Але наші підрозділи як по команді, без бою, повернули назад. Слідом повернулись сепари. Інфа напряму від родича, який тоді жив у тих краях. Радість місцевих була недовга. До речі більшість місцевих зневажала те кримінально-наркоманське гівно. Хтось дуже впливовий зупинив очищення Донбасу від ЛДНРії і встановлення контролю над кордоном.
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18.06.2022 00:33 Відповісти
Ні. Якщо б не допомога США, то "оборонна операція" виконувалась би з значно більшим застосуванням маневру відходу та розмір території, тимчасово окупованої, був би більшим. І зараз би ми розмовляли не про бої в Сєверодонецьку, а про захист, наприклад, правобережних частин міст Запоріжжя, Дніпра та про вуличні бої в Кривому Розі та Харкові.

Зрозумійте - систем С-300, сотень артсистем 155мм різних типів, MLRS, гвитокрилів, польських танків сотнями - не передбачалось. Навіть у найеротичніших фантазіях.

І втрати особового складу ЗСУ та ТРО були б значно більші.

Планування оборони ГШ робив на основі наявного на 24.02 важкого озброєння. І був впевнений в "до осені гарантовано втримаємось". Саме тому і перемовини "просувались". А як пішло важке озброєння в товарних кількостях - ГШ, я так розумію, показав політикам, які тепер перспективи військові в ЗСУ - і всі "перемовини" повністю заглохли.
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17.06.2022 23:02 Відповісти
Не надо ляля Первые дни и до обороны Киева, Сум, Николаева, Харькова и Чернигова на 90% мы воевали своим оружием и умением.Сумы так вообще терроборона удержала
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18.06.2022 08:24 Відповісти
Cупер.Тільки для чого публікувати цей список?Психологічно натиснути на ворога?Натиснути можна на адеквата,а на дИбілів ні.
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17.06.2022 19:09 Відповісти
вони неадеквати, коли йдеться про життя когось, коли йдеться про їх особисту дупу вони дуже адекватні і хочуть жити.
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17.06.2022 20:10 Відповісти
сколько же надо всего, чтобы выкосить ****** орду
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17.06.2022 19:09 Відповісти
Сила волі. Нам не занімати.
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17.06.2022 19:12 Відповісти
Це вже щось.
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17.06.2022 19:11 Відповісти
Вроде как и дохера всего. Но этого дохера с лихвой хватило бы чтобы дать ******** касапам в 2014ом. Сайчас это наверное на пару месяцев войны, с такой интенсивностью. Тяжко конечно будет. Ну британцы с другими странами конечно подбрасывают. Хочеться верить( Но без этого вообще швах бы был. Надо признать...
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17.06.2022 19:11 Відповісти
В якому місці там дохера? Одна Польща дала 200+ танків. А тут третій місяць США повідомляє про 126 гаубиць - частина з яких вже в ремонті.
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17.06.2022 19:16 Відповісти
Дохера в сравнении с ничего или с тем что у нас было на ходу на начало войны. Я уверен что большинство стран европы даже такого количества вооружения не имеют. Я понимаю почему они пуйла сцутся. Но для войны с *********** естественно этого мало. Тем более для победы.
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17.06.2022 19:22 Відповісти
Ну всего более 300 арт систем передали со всего мира. Летом должны зайти Сюзанны, М109 и L119 порядка 50-60 шт. от Британии, 12 Pz 2000, Арчеры и прочая экзотика. Всего около 100 стволов. Возможно еще что-то без доп информации удастся прикупить.
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17.06.2022 20:32 Відповісти
сюзанни, по-моєму, вже показували на полі бою
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17.06.2022 20:37 Відповісти
А ти вкурсі скільки коштує ОДНА гаубиця, і скільки за неї платимо ми?
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17.06.2022 22:01 Відповісти
В курсі. М777A1 коштує біля 4 мільйонів баксів. Якраз стільки, скільки коштує модернізований Т-72.

От і рахуйте - Польша надала ~250 танків Т-72, а США надали 130 гаубиць.

Тож правда пока в тому, що ВЕЛИКА ДЯКА США, але для першої армії світу та світового гегемону - надають поки що вкрай мало.
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17.06.2022 23:21 Відповісти
Ви не повірите, але Українці за три з половиною місяці знищили більше танків, ніж разом у наявності у Франції, Іспанії, Германії, Великобританії, і Фінляндії!

Франция 406
Испания 327
Германия 266
Великобритания 227
Финляндия 200

Разом - 1426

На сьогодня російських танків знищено 1456 (+7) од.
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17.06.2022 19:38 Відповісти
ой...ну и как же втулить вотэто сюдой? )))))
короче... и снова о погоде))))
///
наше великолепнейшее ВСУ сбили российский экспериментальный БПЛА «Мерлин-ВР» )))

Его впервые публично продемонстрировали только в сентябре 2021 года и до сих пор официально не приняли на вооружение ВС рф.... (из говна и палок... как всегда))))


БПЛА «Мерлин-ВР» разработан в смоленском НИИ современных телекоммуникационных технологий. Его главная особенность - использование гибридного двигателя, что должно было снизить шумность дрона при сохранении высокой дальности полета.

«Учитывая то, что в сентябре прошлого года «Мерлин-ВР» был лишь продемонстрирован и отмечалось, что будет только решаться вопрос о проведении испытаний, использование этого дрона может свидетельствовать о тотальной нехватке штатных средств разведки или скорее всего о невозможности их применения из-за уязвимости и умелых (!!!) действий ВСУ. В противном случае найти причины риска экспериментальным изделием довольно сложно», - делает вывод специализированное военное издание Defense Express.
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17.06.2022 19:13 Відповісти
безпілотні судна берегової оборони - Это что ещё ? Кто знает?
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17.06.2022 19:13 Відповісти
Никто, наверное. Может быть как мелкий катамаран чисто с камерой наблюдения, так и ракетоносец с пулеметами огромный. Непонятно, зачем это, пока глубинными бомбами не уничтожили радары в ЧМ подводные, то плавать там опасно даже беспилотникам. Даже если брать только советские технологии, то у них контроль там мощный есть, считая все возможные радары. Каждый корабль замечать будут.
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17.06.2022 19:18 Відповісти
на крейсері Москва вже помітили )
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17.06.2022 19:54 Відповісти
Fleet-class unmanned surface vessel
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17.06.2022 19:55 Відповісти
это роботы-тральщики
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17.06.2022 20:33 Відповісти
Заставили давать отчет открытым текстом. Докритиковались. Теперь русозвери буду считать сколько и чего у низ хватит. Хотя это не полный список+ другие страны - партнеры.
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17.06.2022 19:14 Відповісти
вони тепер будуть сцяться. проти хаймарсів у них немає зброї.
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17.06.2022 20:39 Відповісти
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17.06.2022 19:17 Відповісти
Дякуємо вільним людям США за допомогу у здобутті свободи Україні!
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17.06.2022 19:22 Відповісти
Для чого оприлюднили цей список?

Свої і так знають ,
а чужим не обов'язково знати !

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17.06.2022 19:23 Відповісти
Так то для тих чужих, що в ОПі. Щоб поменьше звізділи... Аде вже всіх, блін, дістали, ті шмарклі зелені
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17.06.2022 21:56 Відповісти
Дякуємо.
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17.06.2022 19:23 Відповісти
"високомобільні ракетні системи залпового вогню та ********** до них" - хорошо бы знать сколько, но можно подождать новостей об отбитом Донецке.
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17.06.2022 19:24 Відповісти
вам количество знать не положено. будете по факту прилетов подсчитывать и числу сожженных руцких свиней.
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17.06.2022 21:21 Відповісти
Чудова зброя від друзів - США
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17.06.2022 19:25 Відповісти
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17.06.2022 19:26 Відповісти
Це Вовочка до 24 лютого казав - дайте нам побільше зброї що ми і надалі офуєно крали
грощі на армію і озброєння у ЗСУ і вкладали це у золотий асфальт, а ви лохи поставляйте
нам зброю
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17.06.2022 19:31 Відповісти
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17.06.2022 19:34 Відповісти
це не ті 75 тис бронижилетів якими зам міністра оборони хвалилася?
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17.06.2022 19:32 Відповісти
Добре , але хоч без претензій-мало .
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17.06.2022 19:35 Відповісти
а где гнида сейчас?
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17.06.2022 19:36 Відповісти
що за передаст в тій передастії? дуже дрібний скрін.
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17.06.2022 19:56 Відповісти
то сивошка....
а действительно? где ж оно харчуется ? )))
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17.06.2022 20:16 Відповісти
на свиноферме...а недавно біл видос как его чмірили в марте на улице..
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17.06.2022 20:35 Відповісти
почему никто не пристрелит?
или не из чего?
вон какой список большой
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17.06.2022 20:45 Відповісти
Не пригадую в Орікса підбитих М113. Це добре, значить формують оперативний резерв для контр-наступу.
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17.06.2022 19:39 Відповісти
Ну что, комментаторы, которые писали про старика Джо? Хоть один скажет, что был не прав и разгонял панику? Смелее пацики!!!
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17.06.2022 19:40 Відповісти
Щира подяка братьскому американскому народу.Не той брат,що з ножем увірвався до хати,згвалтував дружину,вбив дітей і спалив хату.А той,хто допоміг у скруті.
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17.06.2022 19:42 Відповісти
Англия предлагает обучение ВСУ. 10 000 чел каждые полгода. шапито должно быстро составить списки бойцов и бегом, бегом, учиться. Будут и танки Челенджер и многое многое другое.
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17.06.2022 19:59 Відповісти
лучше бы после войны говорили об этом
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17.06.2022 20:03 Відповісти
Дяде Сэму - респект та подяка!
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17.06.2022 20:07 Відповісти
Більше зброї - хорошої і різної!
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17.06.2022 20:15 Відповісти
Велика дяка!!!
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17.06.2022 20:25 Відповісти
God bless America 🇺🇲
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17.06.2022 20:27 Відповісти
***** ватнім коцапам...но м113 нет брони шьет наверно калаш..ми 17 єто же советский вертолет чине
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17.06.2022 20:33 Відповісти
Не шьет его калаш. Даже бронебойной пулей в лоб. Только в боковые проекции со 100-350 м.
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17.06.2022 20:38 Відповісти
Косишь под украинца, новорожденный комментатор? Поставь хоть украинскую раскладку.
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17.06.2022 20:57 Відповісти
Прямо масло по душе....
Особенно порадовало отсутствие количества штук по ряду позиций -
сколько надо, столько и будет .....
Всего вам хорошего и хорошего настроения, путинские жмурики.
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17.06.2022 20:40 Відповісти
тут не все вказано, ми щиро вдячні народу Америки за підтримку
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17.06.2022 20:46 Відповісти
А це сюрприз від дядечка Байдена.
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17.06.2022 20:53 Відповісти
Вказано головне: що "ракетні", і що "системи", ...
Сотні одиниць бронетехніки - там розберуться, якої і скільки ...
Безпілотники декількох видів - і для моря, і для суші ...
А скільки, які, і на скільки що летить - то вже вже московіти будуть
розказувати, радіючи, що вдалося чкурнути з того фронту ...
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17.06.2022 21:09 Відповісти
Боже, бережи Америку!
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17.06.2022 21:17 Відповісти
жаль нет в списке танков и самолетов. без них контрнаступление как проводить? b
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17.06.2022 21:17 Відповісти
В списке есть бронетехника разных типов, разные боевые дроны,
различные ракетные системы.
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17.06.2022 22:51 Відповісти
Ось тепер, сподіваюсь, пан Залужний зможе перевірити й порівняти що НАДІЙШЛО ДО ЗСУ з цього списку. Сподіваюсь що не виявится що десь, щось "застрягло на складах".
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18.06.2022 01:45 Відповісти
А так как любое оружие НАТО - это как минимум 3-5 тех же орковских гаубицы или рсзо, то прикиньте реальное количиство в эквиваленте
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18.06.2022 08:31 Відповісти
 
 