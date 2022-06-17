Пентагон оприлюднив повний список наданого Україні озброєння
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Міноборони США відзвітувало про виділення Україні озброєння, техніки і боєприпасів в межах оборонної допомоги, загальна вартість якої перевищує $6 мільярдів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сполучені Штати виділили близько $6,3 мільярда на безпеку Україні від початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі приблизно $5,6 мільярда доларів після неспровокованого вторгнення росії 24 лютого",- зазначається у повідомленні на сайті Пентагону.
Загалом оборонна допомога США для України включає:
- понад 1,4 тисячі зенітних систем Stinger;
- понад 6,5 тисячі протитанкових систем Javelin;
- понад 20 тисяч інших протиброньових систем;
- більше 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;
- 126 гаубиць калібру 155-мм, а також 260 тисяч снарядів до них;
- 108 тактичних тягачів для транспортування 155-мм гаубиць;
- 19 тактичних ремонтних автомобілів;
- високомобільні ракетні системи залпового вогню та боєприпаси до них;
- 20 вертольотів Мі-17;
- сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;
- 200 бронетранспортерів М113;
- понад 7 тисяч одиниць стрілецької зброї;
- більше 50 мільйонів патронів для стрілецької зброї;
- 75 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів;
- 121 тактичну безпілотну повітряну систему Phoenix Ghost;
- ракетні системи з лазерним наведенням;
- безпілотні повітряні системи Puma;
- безпілотні судна берегової оборони;
- 22 контрартилерійських радари;
- чотири контрмінометних радари;
- чотири радари ППО;
- дві системи берегової оборони Harpoon;
- протипіхотні міни M18A1 Claymore;
- комплекти вибухівки С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;
- тактичні системи захищеного зв'язку;
- тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів;
- комерційні послуги супутникової зйомки;
- засоби захисту від вибухонебезпечних предметів;
- засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної загроз;
- медичне забезпечення, включно з аптечками;
- устаткування для електронних перешкод;
- польову техніку й запчастини;
- фінансування навчань українських військових, обслуговування й підтримки техніки та озброєння.
У Пентагоні також підкреслили, що Сполучені Штати паралельно взаємодіють із союзниками й партнерами, щоб надати Україні додаткові оборонні можливості.
Будь ласка, зачекайте...
До речі, "High Mobility Artillery Rocket Systems and ammunition" - про кількість не йдеться, нехай буде сюрпризом
Жаль, певне що, що я про це не дізнаюсь, але ж і русня про це не дізнається!
І таки хай вони отримають "нежданчик" на полі бою.
Ліпше може бути тільки якщо вони отримають нежданчик у вигляді прильоту ATACMS!
Слава ЗСУ
все буде Україна
Зрозумійте - систем С-300, сотень артсистем 155мм різних типів, MLRS, гвитокрилів, польських танків сотнями - не передбачалось. Навіть у найеротичніших фантазіях.
І втрати особового складу ЗСУ та ТРО були б значно більші.
Планування оборони ГШ робив на основі наявного на 24.02 важкого озброєння. І був впевнений в "до осені гарантовано втримаємось". Саме тому і перемовини "просувались". А як пішло важке озброєння в товарних кількостях - ГШ, я так розумію, показав політикам, які тепер перспективи військові в ЗСУ - і всі "перемовини" повністю заглохли.
От і рахуйте - Польша надала ~250 танків Т-72, а США надали 130 гаубиць.
Тож правда пока в тому, що ВЕЛИКА ДЯКА США, але для першої армії світу та світового гегемону - надають поки що вкрай мало.
Франция 406
Испания 327
Германия 266
Великобритания 227
Финляндия 200
Разом - 1426
На сьогодня російських танків знищено 1456 (+7) од.
короче... и снова о погоде))))
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наше великолепнейшее ВСУ сбили российский экспериментальный БПЛА «Мерлин-ВР» )))
Его впервые публично продемонстрировали только в сентябре 2021 года и до сих пор официально не приняли на вооружение ВС рф.... (из говна и палок... как всегда))))
БПЛА «Мерлин-ВР» разработан в смоленском НИИ современных телекоммуникационных технологий. Его главная особенность - использование гибридного двигателя, что должно было снизить шумность дрона при сохранении высокой дальности полета.
«Учитывая то, что в сентябре прошлого года «Мерлин-ВР» был лишь продемонстрирован и отмечалось, что будет только решаться вопрос о проведении испытаний, использование этого дрона может свидетельствовать о тотальной нехватке штатных средств разведки или скорее всего о невозможности их применения из-за уязвимости и умелых (!!!) действий ВСУ. В противном случае найти причины риска экспериментальным изделием довольно сложно», - делает вывод специализированное военное издание Defense Express.
Свої і так знають ,
а чужим не обов'язково знати !
грощі на армію і озброєння у ЗСУ і вкладали це у золотий асфальт, а ви лохи поставляйте
нам зброю
а действительно? где ж оно харчуется ? )))
или не из чего?
вон какой список большой
Особенно порадовало отсутствие количества штук по ряду позиций -
сколько надо, столько и будет .....
Всего вам хорошего и хорошего настроения, путинские жмурики.
Сотні одиниць бронетехніки - там розберуться, якої і скільки ...
Безпілотники декількох видів - і для моря, і для суші ...
А скільки, які, і на скільки що летить - то вже вже московіти будуть
розказувати, радіючи, що вдалося чкурнути з того фронту ...
различные ракетные системы.