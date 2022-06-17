Ворог зосереджує зусилля на продовженні наступу у напрямку Слов’янська і встановленням повного контролю над Сєверодонецьком, - Генштаб ЗСУ
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Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом на 18:00 17.06.2022.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Триває 114 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
На Волинському та Поліському напрямках без змін. Проводяться заходи бойової підготовки з особовим складом інженерних підрозділів збройних сил республіки Білорусь. На Сіверському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру поблизу Мезенівки та Глухова Сумської області. Крім того, авіація противника завдала авіаударів по двох населених пунктах Сумської області.
На Слобожанському напрямку ворог здійснює дистанційне мінування місцевості. Проводив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.
На Харківському напрямку противник намагається не допустити виходу підрозділів Сил оборони до державного кордону України та в тил російського угруповання військ, яке діє на Слов’янському напрямку. З метою виявлення слабких місць в обороні наших військ в районах Дементіївки, Рубіжного та П’ятихаток ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили і завдали втрат. Противник відійшов. Неподалік Кочубіївки окупанти намагалися вести розвідку боєм. Наші захисники не дали їм жодного шансу на успіх і ворог з втратами відступив. Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Циркуни, Верхній Салтів, Піщане, Руська Лозова та Криничне.
На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу у напрямку міста Слов’янськ, бої тривають. Поблизу Краснопілля намагався вести розвідку боєм, успіху не мав, відступив. Ворог здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Пашкове, Грушуваха, Курулька, Велика Комишуваха. Підрозділи Сил оборони України змусили противника залишити населений пункт Дмитрівка Ізюмського району Харківської області.
На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів. Обстрілював позиції наших підрозділів із артилерії.
На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Окрім того, завдали авіаударів по позиціях наших підрозділів неподалік Сиротиного та Борівського. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєверодонецьк. В районах Сиротиного та Метьолкіного наші воїни успішно відбили штурм. Противник з втратами відійшов на раніше займані позиції.
На Бахмутському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Покровське, Зайцеве та Степне. Поблизу Гірського українські захисники вибірковим вогнем припинили спробу ворожої розвідки боєм. Також противник знову безуспішно вів штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Кодема. Зазнав втрат і відійшов. Після перегрупування, за підтримки артилерії, окупанти здійснили спробу штурмових дій неподалік Ниркового. Українські воїни вогнем змусили їх відмовитись від цієї ідеї. Зараз ворог підраховує свої втрати.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Новоселівка, Красногорівка, Зелене Поле та Кам’янське. Завдав авіаударів по Нью-Йорку, Авдіївці та Побєді.
На Південнобузькому напрямку противник, з метою виявлення змін в положенні наших військ та корегування вогню артилерії, вів повітряну розвідку БпЛА. З метою стримування наших підрозділів здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії і мінометів в районах населених пунктів Тополине, Князівка, Лупареве, Посад-Покровське та Новогригорівка.
Окупанти продовжують порушувати права та свободи громадян України на тимчасово захопленій території, знищувати та вивозити на територію РФ майно захоплених промислових підприємств, проводити заходи адміністративно-поліцейського режиму. Ворог не розуміє і боїться тотального спротиву українців.
Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться у інформації Генштабу.
Будь ласка, зачекайте...
Командующий логистикой рассказал о потерях ВСУ в военной технике.
"Мы получили большое количество систем вооружения, но, к сожалению, при таком массово расходуемом ресурсе они покрывают только 10-15% наших потребностей.
"Я пока не буду говорить о противотанковых управляемых ракетах или противотанковых управляемых средствах. Я говорю только о тяжелом вооружении. На сегодняшний день мы имеем примерно 30-40, а иногда и до 50% потерь техники в результате активных боев. Таким образом, мы потеряли примерно 50%. …Потеряно около 1300 БМП, 400 танков, 700 артсистем", - сказал Карпенко.
По его словам, текущая потребность в артиллерийских системах составляет 700 машин, которые были уничтожены, а Украина от Запада получила только 100 машин. Кроме того есть медицинские нужды, военно-воздушные силы, спецназ и другие рода войск, которые участвуют в войне.
Вот теперь думайте, как мы пойдем в контнаступление, как отвоюем Крым и Донецк с Луганском. С такими темпами мы ничего не отвоюем и придется договариваться.
Арти дали вже більше 200 штук. Буде більше, але фішка в тому, що в Європі готової зброї майже нема. Французи передають нам п'яту частину своєї арти. А десь половина функціонуючого заліза вже нп кордоні з Рашкостаном у країнах Балтії та Польщі. А з США ще кораблі з ленд-лізом не пливуть.
З бронемашинами гірше. Їх теж затрофеїли пару сотень, але ремонти та переобладнання у Польщі, Словаччині та Чехії займе час.
З другого боку, Пентагон звітує що 200 бронемашин М113 доїхали, а фоток рашистів з підбитими Бредлі ще нема. Так що є надія що формується резерв для того самого контр-наступу...
Теперь, подробнее... о Харькове и окрестностях.
В Харьковской операционной зоне, уже очевидно, что командование войск противника стремится решить угрозу своим тыловым коммуникациям в районе Волчанска и Великого Бурлука самым решительным и кардинальным способом - перерезанием дороги Харьков - Старый Салтов и выходом (возвращением) на ближние подступы к Харькову...
Многие склонны рассматривать эти активные наступательные действия противника севернее и северо-восточнее Харькова, как некие "контр-наступательные", мол хотят отодвинуть от линии государственной границы подразделения Сил обороны Украины, ранее вышедшие в паре мест к границе. Это не совсем так... настоящие, реальные цели на этом участке у противника намного решительнее и более глубокие, нежели простое "оттеснение" наших подразделений от кордона.
Сейчас поясню свой вывод...
На первый взгляд, на данном направлении (район Козачья Лопань - Нескучное - Старица) непосредственно в первой линии оперируют несколько БТГр противника (до 5-и), которые по большому счёту вряд ли способны на глубокий прорыв. Ещё, приблизительно до 2-3 БТГр находятся на этом же направлении во втором эшелоне или же прикрывают фланги. И кажется, что вся эта компания, вряд ли способна на какие-то особые свершения в направлении на Харьков...
Это, прежде всего БТГр из состава 200-й омсбр 14-го АК, 25-й омсбр и 138-й омсбр, а так же "сводная" тактическая группа из подразделений 18-й мсд. Их поддерживают, скажем так, несколько спорных в плане боеспособности подразделений ротно-батальонного уровня из состава 107-го и 113-го "полков мобилизационного резерва" одного из Донбасских "корпусов" ("1-го АК")...
На сегодняшгний день, эта группировка ведёт упорные бои по рубежу Терновая - Рубежное, пытаясь прорваться на Байрак и Верхний Салтов, с целью дальнейшего своего продвижения в район Перемога - Шестаково - урочище "Великое". Смысл этих усилий противника тоже вполне понятен - перерезанием дороги Харьков - Старый Салтов в районе Шестаково - Фёдоровка заставить подразделения Сил обороны Украины отойти из района Старого Салтова (и следовательно перестать угрожать своим продвижением на Волчанск или в сторону Великого Бурлука), а в идеале - создать предпосылки и для отступления украинских войск из района Печенеги... последующим прорывом, например, куда-то в район Рогани...
Как для группировки из 5-7-и БТГр кажется что задача эта, скажем так "на вырост". И у нас, в этом отношении, есть с чем сравнивать... Под Изюмом командование войск противника сосредоточило и развернуло куда как более мощную группировку (до 15-17 БТГр) и продолжает её наращивать. Но там, войска противника таких "глубоких" задач, как Волчанская группировка, перед собой явно не ставят... пока.
Откуда же у меня взялись такие опасения, спросите вы...?
Отвечу... из нескольких факторов..
1. Уже сейчас действия всей этой группировки противника поддерживаются достаточно мощной артиллерийской группой, основу которой составляют дивизионы и батареи 244-й артиллерийской бригады... а так же специально выделенной именно для этой группировки группой армейской авиации (АА) - до 8-10 ударных вертолётов огневой поддержки (типа Ми-24П\35), а так же по крайней мере 1 сводной штурмовой эскадрильи (до 6-8 единиц штурмовиков типа Су-25). Причём, противник уже оборудовал в районе Козачья Лопань и Стрилеча полевые аэродромы "подскока" для вертолётов АА.
2. Второй, и наверное, самый главный фактор. Юго-восточнее Октябрский (Белгородская обл. рф) сосредоточена и развёрнута, практически в полном составе 144-я гв. мсд 20-й ОА. По крайней мере, её 244-й и 488-й мсп, а так же 59-й тп + 856-й сап (это приблизительно 6-7 мотострелковых и танковых БТГр + 2 ТГр артиллерии), находятся там и практически УЖЕ "восстановлены" в плане боеготовности. Возьмите линейку и померьте расстояние от села Салтыковка (Белгородской обл.), где нынче приблизительно обретается КП этой дивизии, до украинской границы (можно, как по направлению Козачьей Лопани, а можно - в сторону Липцы) и вы придёте к выводу, что эта дивизия может быть введена в бой на Харьковском направлении в ЛЮБОЙ УДОБНЫЙ для войск противника МОМЕНТ. Причём, практически в полном составе, одним ударным "кулаком", сыграв роль даже не столько качественного усиления, а своеобразного ударного "колуна"... способного расколоть систему подготовленной обороны, а уж про неподготовленную или плохо подготовленную, я вообще молчу... И что, характерно... много времени это не займёт, расстояния тут... очень не большие, особенно для более-менее современной мотострелковой дивизи...
3. Теперь добавьте, к этой рашисткой полнокровной мсд, которая уже практически "рвётся с поводка", вот эту всю "красоту", которая сегодня ведёт упорные бои в раойне Байрака, Борщевой и Цуповки, продолжает удерживать район Козачьей Лопани и Гоптовки (и которую я описал выше) и вы поймёте, что ситуация в районе Харькова... скажем так, несколько своеобразная.
Ко всему прочему, следует иметь ввиду, что именно на этом направлении командованием войск противника развёрнуто ещё два, достаточно характерных и "говорящих" военных "организма"... 448-я рактная бригада (эксплуатирует одновременно, как ОТРК 9К720 "Искандер-М", так и ТРК 9К79-1 "Точка-У") из состава всё той же 20-й ОА, а так же в районе посёлка Шебекино 442-й окружной полевой госпиталь.
На сегодняшний день, очевидно, что командование войск противника на данном операционном направлении концентрирует главные усилия на своём левом фланге и в центре своего оперативного построения, а на правом фланге - ведя активную оборону и достаточно интенсивно минируя различными способами все перспективные пути выдвижения подразделений Сил обороны Украины...
В частности, его передовые подразделения продолжают свои упорные атаки по направлению Терновая - Байрак, а так же Рубежное - Верхний Салтов, надо полагать, имея своей ближайшей задачей выйти на рубеж Байрак - Верхний Салтов.
Кроме того, противник активно контр-атакует наши передовые подразделения, которые пытаются продвигаться в районе Большие Проходы, Кочубеевка, Цуповка...
Информация о текущих результатах этих боёв - противоречива. Однако, по видимому, учитывая тот факт, что противник начал свои атаки ещё несколько дней назад, а дорога Харьков - Старый Салтов до сих пор не перерезана... особого успеха, на участке приложения своих главныу усилий, противник пока не добился...
Резюмируем...
В представлении многих наших граждан, которые следят за событиями этой войны, Харьковская операционная зона "уехала" куда-то в подсознание. Так сказать, на перефирию интереса. После того, как пошли информационные сообщения о том, что "войска противника отодвинули от Харькова", что "наши подразделения вышли на госграницу" и вообще, скоро "порежем все коммуникации противника у Волчанска"...
Это всё зря...
ВСУ, вполне возможно, и порежут... предпосылки к тому есть
но, судя по динамике развития ситуации, не сейчас и явно не завтра...
А вообще, исходя из общей стратегической логики этой войны, значение этого оперативно-тактического направления (на Харьков) достаточно весомо и важно...
Машовец