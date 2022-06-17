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Польща (5170) фейк (649)

У Польщі викрили новий російський фейк, який мав розсварити українців і поляків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

фейк

У російських соцмережах поширюється фейковий лист нібито від очільника МЗС України про "виловлювання" українців-призовників, який покликаний створити ворожнечу між Польщею та Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив представник польських спецслужб Станіслав Жарин.

За його словами, у російських соцмережах поширюється текст про те, що Польща нібито допоможе виявити українців призовного віку, які проживають у Польщі, і буде насильно відправляти їх в Україну.

"Фальшивий лист глави МЗС України до МЗС Польщі було виготовлено у рамках дезінформаційної діяльності. У листі міститься прохання, розголос якого має спровокувати неприязнь українців до польської держави. Підроблений документ передбачає, що Польща шукатиме українців і відправлятиме їх додому", - розповів Жарин, опублікувавши фейковий лист.

Жарин попередив: це чергова дезінформаційна акція, розрахована на дестабілізацію відносин між поляками та українцями.

Жарин підкреслив, що від початку вторгнення в Україну Росія намагається створити ворожнечу між Польщею та Україною, особливо між українцями в Польщі та поляками.

Читайте також: Міносвіти спростовує фейк про нібито лист із дорученням скласти списки випускників призовного віку
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Топ коментарі
+30
Пусть кошевого выловят лучше
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17.06.2022 19:24
+11
Щоб майструвати вдалі фейки, треба облишити носіння лаптів, гру на балалайці та вживання настою бояри.
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17.06.2022 19:27
+11
💙💛У селищі на Хмельниччині назвали вулицю на честь Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного https://t.me/operativnoZSU/28954
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17.06.2022 19:30
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Пусть кошевого выловят лучше
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17.06.2022 19:24 Відповісти
погоди, если станет президентом, то тоже оденет зеленую футболку
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17.06.2022 20:08 Відповісти
Щоб майструвати вдалі фейки, треба облишити носіння лаптів, гру на балалайці та вживання настою бояри.
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17.06.2022 19:27 Відповісти
для лаптеногих - лаптеного-бояришникові фейки!
проковтнуть і далі будуть жерти ткактус!
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17.06.2022 20:01 Відповісти
якi варвари! Лаптi - це екологiчно i зараз у трендi, балалайка - це роciйське укулеле, а екстракт бояри - це ж у них як аяуаска.
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18.06.2022 03:56 Відповісти
Ни хрена у кацапов не получится, что называется "дрыгание мертвого ногой"
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17.06.2022 19:27 Відповісти
В этом нет ничего плохо, если бы власть работала нормально. А именно мобилизовала не только на фронт, но и в тыл. На заводы со сверхнагрузкой на короткую (6 часов) рабочую смену, 4 смены в сутках. Клепать патроны, винтовки, снаряды, минометы, РСЗО в том числе. По самым-самым старым чертежам, дешевое и мощное. Ведь у нас есть все, да и доставка этих станков тоже возможна, буквально 2-3 эшелона в неделю надо зарубежных ресурсов, остальное у нас есть. Бетон есть, бункер обустроить можно. Нужны только миллионы мужчин и женщин, кто за бесплатно (за обед) будет работать 6 часов в день. У нас хватает столько безработных или тех, кто не приносит существенной прибыли налогами. Ну а пока не берут, потому что нет даже автомата лишнего, то действительно фейк.
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17.06.2022 19:30 Відповісти
Даже если бы это было правдой, то действительно, много работы, которую можно делать в тылу. Естественно не все имеют военную подготовку, но помогать стране обязан каждый.
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17.06.2022 19:36 Відповісти
заводы - отличная мишень для ракет, как показала практика. Максимум - гаражное кустарное производство...
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17.06.2022 19:37 Відповісти
логістика! і завод стає розпорошенним!
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17.06.2022 20:04 Відповісти
Для того аби організувати виробництво рушниць, достатньо класного обладнання, фахівців і невеликий склад. Городити ХТЗ чи Южмаш непотрібно.
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17.06.2022 20:33 Відповісти
Для цього необхідно, щоб Україна перебувала у стані війни.
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17.06.2022 19:48 Відповісти
💙💛У селищі на Хмельниччині назвали вулицю на честь Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного https://t.me/operativnoZSU/28954
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17.06.2022 19:30 Відповісти
https://zaxid.net/u_tserkov_upts_mp_v_hmelnitskomu_zaberut_zemelni_dilyanki_
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17.06.2022 20:14 Відповісти
в армию идти не одна тысяча долларов нужна
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17.06.2022 19:37 Відповісти
В Молдове как тоже поднялась волна в сми что беженцы из Украины себя неподобающе ведут. Началось расследование и оказалось что эти фейки разгоняют проДодоновские силы, друзья Путина.
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17.06.2022 19:54 Відповісти
Дебілів вистачає, на жаль, і без пропагандонів.
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17.06.2022 20:30 Відповісти
ватная параша сама фейк с 1917 и 1991 года копператив озерній..
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17.06.2022 20:37 Відповісти
Пора вже трудову повинність вводити, докуя розвелось ожирілих безробітних на лексусах. Заводи мож і під землею будувати в Карпатах, використовувати совдеповські бункери - бетон не вкрали. Не знаю чи правда, але було спроектовано кілька підземних сховищ з казармами і машиномісцями на цілу бригаду, " но асвещенний асвальт более панятно"
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17.06.2022 20:38 Відповісти
..не марнуйте час на фейки. Беріть кацапа,який знаходиця в єс,ЗА СРАКУ,ВСИХ В РІДНУ ГОВЕНЬ.
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17.06.2022 21:03 Відповісти
Давно пора самим тиражировать фейки, чтобы перессорить бурятов, башкиров,дагов,чеченцев, якутов - всех со всеми. Идеологический отдел СБУ хлеб хозяйский жрёт, а мышей не ловит. Все эти нацмены просто обязаны резать, избивать и насиловать друг дружку, а на фронте первая пуля должна быть в спину сослуживцу-иноверцу. Соцсети вам в помощь ! Фейки, враки и оскорбления способны творить чудеса. Благо дело, взаимных обид и претензий накопилось за 100 лет советской власти, да и до неё хватало.
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17.06.2022 22:16 Відповісти
 
 