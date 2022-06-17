Російські окупанти захоплюють будинки жителів Херсона, які виїхали з міста: хочуть заселяти Ефесбешників, - депутат облради Хлань
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Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань стверджує, що окупаційні сили хочуть використовувати майно херсонців, які залишили місто, для подальшого розселення здебільшого представників російської ФСБ.
Про це він сказав в коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"На сьогоднішній день родини Ефесбешників, а це здебільшого Ефесбешники, а не військові, розселені в центрі Херсона – в готелі "Оптіма". Зараз Ефесбешники активно працюють з головами ОСББ якраз щодо моніторингу вільних квартир, щоб можна було заселятися до квартир, бо готель готелем, а вони хочуть переїжджати до більш комфортних умов. То ж вони зараз з'ясовують, які квартири вільні, хто виїхав остаточно і наскільки давно не з'являлися люди. І починають переселятися саме в ці квартири з готелю", – заявляє Хлань.
За його словами, є випадки, коли місцеві жителі змушені повертатися до своїх домівок, незважаючи на окупацію, але тих, хто залишає окуповану Херсонщину, більше.
З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.
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❗️Жителів Херсонщини закликали евакуюватися❗️
Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко ЗАКЛИКАВ МІСЦЕВИХ МЕШКАНЦІВ виїхати з регіону. Він порадив виїжджати, зокрема, через тимчасово окупований росією Крим, визнавши, що це зараз єдиний спосіб організовано виїхати з Херсона
Самойленко пояснив: це потрібно для того, щоб Збройним силам України було легше працювати та звільняти Херсонщину від загарбників. Він нагадав про агонію військ рф перед виходом з Бучі та Ірпеня, коли вони чинили масові звірства проти мирного населення.
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Регистрация:17.06.2022
Суду все ясно.
вбити, забрати вкрасти або знищити.....
Выводы просто ооочень не хорошие. Такое ощущение что коллективный Запад втянул нас в войну рассказывая что украина падёт за неделю, мы повелись. А обломились. Теперь стоим и топчемся на месте. Или у "запада" есть такой компромат на наших руководителей, что они даже не пытаются сопротивляется. А пацанов не жалко - "бабы ещё нарожают".
Может эмоционально, простите. Просто ладно нас в 90ых перемололи, хрен с ним армия никакущая была. Но в последнее время вроде всё налаживаться стало, а тут бах и опять