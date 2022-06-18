Генштаб: ЗСУ втратили 400 танків, 700 гармат, 1300 БМП та БТР - 50% усієї бойової техніки
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Постачання західного озброєння покривають лише 10–15% потреб ЗСУ. У ході активних боїв Україна втрачає 30-50% військової техніки.
Про це в інтерв'ю National Defence сказали заступник міністра оборони України із закупівель Денис Шарапов та командувач логістики Сухопутних військ ЗСУ Володимир Карпенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Шарапов сказав, що, на його думку, для задоволення потреб ЗСУ необхідно залучити військово-промисловий комплекс усього світу.
"Ми отримали велику кількість систем озброєння, але, на жаль, за такого масово витрачання ресурсу вони покривають лише 10–15% наших потреб. Потрібна артилерія, потрібні артилерійські боєприпаси, БМП, бойові машини, танки. Нам дуже потрібні системи ППО та реактивна система залпового вогню", – сказав він.
Також Україні потрібні системи високоточної зброї, бо, за словами Шарапова, саме ці системи нададуть ЗСУ перевагу перед ворогом.
Карпенко для розуміння проілюстрував інтенсивність війни.
"Вдумайтеся: одна бригада займає близько 40 км лінії оборони. Отже, для прикриття активного бойового конфлікту потрібно 40 бригад. Кожна бригада — це 100 БМП, 30 танків, 54 артсистеми — лише на одну бригаду, а у нас їх 40", – сказав він.
Командувач логістикою розповів про втрати ЗСУ у військовій техніці.
"Я поки не говоритиму про протитанкові керовані ракети або протитанкові керовані засоби. Я говорю тільки про важке озброєння. На сьогодні ми маємо приблизно 30-40%, а іноді й до 50% втрат техніки внаслідок активних боїв. Таким чином, ми втратили приблизно 50%. ...Втрачено близько 1300 БМП, 400 танків, 700 артсистем", – сказав Карпенко.
За його словами, поточна потреба в артилерійських системах становить 700 машин, які було знищено, а Україна від Заходу отримала лише 100 машин. Крім того, є медичні потреби, Військово-повітряні сили, спецпідрозділ та інші війська, які беруть участь у війні.
Будь ласка, зачекайте...
Ибо, она никого на Западе не впечатляет, от слова "совсем"...
Не в эту "точку" надо бить...
Им надо пояснить, в чём состоит ПОЛЬЗА. для них от такого сотрудничества... А так же, разъяснять неустанно, что для них будет ЛУЧШЕ если помогать Украине, нежели не помогать... Причём, желательно НАГЛЯДНО, с цифирками, картами, схемами и т.д....
Менталитет "пересічного" западного гражданина устроен именно так...
На Британію Гітлер випустив біля 10 тисяч ракет Фау .З руйнівними характеристиками тотожними "калібрам".Британські міста зносили бомбардуваннями ,як Ковентрі.І всеодно Британія тільки збільшувала випуск свого озброєння.Літаків ,танків..Ще й "совку " відправляли Будучи в морській блокаді між іншим..
А ми тільки все ниємо ...І ніхріна не робимо ,як завжди.
Красную армию Гитлер разбил за 3 месяца боев.. с плен попали 5 млн краснопузых
https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.php?country1=ukraine&country2=russia
Хочеш не хочеш, але задумуєшся, для чого робляться ці вихиляси ЗЕлупленими. Чи не для того, щоб затіяти та оправдати новий "мінськ" з ****** та його європоцівськими дружками?
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Регистрация:12.06.2022
Новодел , не надейся , фронт не посипеться. И где это ловят военкоматы? У тебя в дыныре или в нарасеюшке?
Как это хранилось
Все министры обороны распродавали вооружение
Потом заметная следы--- подрывали склады
Ведь это учёт на гос уровне /он храниться в архивах/
При всех перипетиях все оставляют а архивы вывозят
Видели кадры стоянок хранения военной техники
Все министры должны сидеть в одной общей камере
И бывшие президенты тоже
А ви з яких будете? З подляковських? Ну що, вам уже подляк доложив про розгорнуте виробництво украінськоі зброі?
Вони ж «готовились», правда?
Ну так поділіться інфою, шановний, не жаднічайте.🧔
Хотя не всегда гибнут операторы (техника могла быть повреждена, а экипаж - выжить; могло накрыть технику в местах стоянки и т. д.), но всё же . . .
Зпочатку про броню і шоломи.
Тепер вже про втрати.
Заходять здалеку, щоб показати, що їх попередники їм ніфіга не залишили.
Зе і Ко без захисту ходять по Миколаєву.
Тут справа або до перемовин рухається, або до відвертої зради.
а ***** чим звітуватись перед лохоратом буде?
не віддасть добровільно він жодного клаптика
2.Он еще не уволен из ЗСУ?
був приватним підприємством і працював у "Укроборонсервісі", а хто такий цей
хрєн Карпенко взагалі невідомо, в інтернеті про нього інформації НІЯКОЙ.
Чи не люди це дЄрмака з "той сторони" ?
ТАК ДЕБІЛ І ВОРОГ ВТРАЧАЄ І ГОЛОВНЕ ТУТ ХТО РАНІШЕ ВИДОХНЕТЬСЯ І ЗДОХНЕ.
У кацапів вже танки нормальні закінчуються - старі Т 62 знімають зі зберігання.
Військові воюючей сторони таких розмов не ведуть. За таке розтріл по законам
військового часу.
АбраХамія про тисячні щоденні втрати особового складу,
а тепер ще один із одкревеніями по втратах по техніці
тільки ЗЄлєчка не здогадується, що перший день миру із зданим Півднем та Сходом та азовцями в полоні стане його останнім днем на волі !
Вони, бачили на власні очі "торс" зеракла та залишок крайньої плоті ...
https://censor.net/ua/n3348646
УВАЖНО ДИВИМСЯ І РОБИМО ВИСНОВКИ, особливо після вчорашнього приїзда Джонсона в Київ -
Про гармати і снаряди вже мовчу. Кацапи не дурні - при Пороху знищили 3 артсклади за
допомогою своїх ДРГ. Всі склади охороняла Нацгвардія, Рюкзакевіч не поніс відповідальності ніякої, а тепер снаряди і ракети обмеженої кількості, плюс Моніка ці два роки нічого не закупала.
Ситуація як то кажуть близька дупенська, одна надія на Господа Бога.
Достойне продовження лініі «найвеличнішого кормчого» - Байден, чому ми ще не в НАТО?
Ні, але чому дивуватися? Якщо в нас кругом зелені дебіли, розставлені дермаками і подляками, то чому мінОборони повинно стати виключенням? Тепер усі державні органи це суцільний 95-й квартал.
От запросили ми в Заходу 1000 новочасних артсистем. На кожну потрібно мати мінімум 5 вояків обслуги, а то й 6. Плюс, враховуючи ротацію на відпочинок, треба підготувати ще стільки же.
Це означає, що вимагаючи 1000 гаубиць, ви повинні навчити 10000 спеціалістів. Це 2 місяці навчань, причому це для тих, хто вже має артилерійський досвід.
Реально це зараз? Я особисто маю сумнів.
2. Умные люди умеют читать. И они прочитали в этой новости главное: " ... в інтерв'ю National Defence сказали...".
3. Эти данные озвучены для западной аудитории, для наглядности того, что на войне мы теряем техники в 5 раз больше, чем нам поставляют.
4. Для всех паникеров рекомендую смотреть на динамику линии фронта (причем, не только на Донбассе). Если бы все было так, как озвучено в "интервью", то враг был бы уже под Днепром.
Также это может оказать деморализующее воздействие на население.