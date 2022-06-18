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Генштаб: ЗСУ втратили 400 танків, 700 гармат, 1300 БМП та БТР - 50% усієї бойової техніки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу,артилерія

Постачання західного озброєння покривають лише 10–15% потреб ЗСУ. У ході активних боїв Україна втрачає 30-50% військової техніки.

Про це в інтерв'ю National Defence сказали заступник міністра оборони України із закупівель Денис Шарапов та командувач логістики Сухопутних військ ЗСУ Володимир Карпенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Шарапов сказав, що, на його думку, для задоволення потреб ЗСУ необхідно залучити військово-промисловий комплекс усього світу.

"Ми отримали велику кількість систем озброєння, але, на жаль, за такого масово витрачання ресурсу вони покривають лише 10–15% наших потреб. Потрібна артилерія, потрібні артилерійські боєприпаси, БМП, бойові машини, танки. Нам дуже потрібні системи ППО та реактивна система залпового вогню", – сказав він.

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Також Україні потрібні системи високоточної зброї, бо, за словами Шарапова, саме ці системи нададуть ЗСУ перевагу перед ворогом.

Карпенко для розуміння проілюстрував інтенсивність війни.

"Вдумайтеся: одна бригада займає близько 40 км лінії оборони. Отже, для прикриття активного бойового конфлікту потрібно 40 бригад. Кожна бригада — це 100 БМП, 30 танків, 54 артсистеми — лише на одну бригаду, а у нас їх 40", – сказав він.

Командувач логістикою розповів про втрати ЗСУ у військовій техніці.

"Я поки не говоритиму про протитанкові керовані ракети або протитанкові керовані засоби. Я говорю тільки про важке озброєння. На сьогодні ми маємо приблизно 30-40%, а іноді й до 50% втрат техніки внаслідок активних боїв. Таким чином, ми втратили приблизно 50%. ...Втрачено близько 1300 БМП, 400 танків, 700 артсистем", – сказав Карпенко.

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За його словами, поточна потреба в артилерійських системах становить 700 машин, які було знищено, а Україна від Заходу отримала лише 100 машин. Крім того, є медичні потреби, Військово-повітряні сили, спецпідрозділ та інші війська, які беруть участь у війні.
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Топ коментарі
+40
Я не понял, что блеет этот Корниенко. Не в ту сторону обращаешься, болезный. Заруби себе на носу, нам все вооружение с запада ДАРЯТ. Напиши себе это на лбу, Корниенко, ДАРЯТ. И о чем ты скулишь? Явно по заданию *****. Ты лучше обратись к найвелычнишому говнокомандующему с такими вопросами.
Есть еще один петушок, ои ОПы, Подоляк. Так этот дрыщ кукарекал о 100 гаубиц, 5оо самолетов и т.д. В общем типичного *************, что-бы сеять панику и вражду к Западу. Об этих шакалах говорил Юрий Швец на своем ютубканале. сегодня утром в последнем выпуске. Начальник объедененных штабов, так кажется называется самый главный военный в США, Милли, на прямую общается с Залужным и поставляет все, что попросит Залужный, и даже больше. Так что не звизди, ЗЕбанутый замминистра.
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17.06.2022 21:17
+24
спитай зелю і дурахамію.. корниенка..
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17.06.2022 20:51
+23
что за вонь пошла за последние 5 дней? Ежедневные потери 500 человек только убитыми, натовская зрада, теперь это чмо вылезло?
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17.06.2022 21:46
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Методика, выбранная нашей властью... по убеждению западной общественности в необходимости наращивания военно-технической помощи Украине путём декламации "реальных потребностей" и "ужасных потерь" ВСУ... НЕ РАБОТАЕТ...

Ибо, она никого на Западе не впечатляет, от слова "совсем"...

Не в эту "точку" надо бить...

Им надо пояснить, в чём состоит ПОЛЬЗА. для них от такого сотрудничества... А так же, разъяснять неустанно, что для них будет ЛУЧШЕ если помогать Украине, нежели не помогать... Причём, желательно НАГЛЯДНО, с цифирками, картами, схемами и т.д....

Менталитет "пересічного" западного гражданина устроен именно так...
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17.06.2022 22:44 Відповісти
Ну вот простой пример. Дайте нам кредит и мы тут у вас на заводике например в Польше будем востанавливать поврежденную/ снятую с хранения технику. Чем не рабочая схема? Вам рабочие места, налоги, заводу прибыль - нам востановленная техника.
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17.06.2022 23:31 Відповісти
от тому Порошенко так і будує свої промови. а зелена шобла тупа і дебільна.
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18.06.2022 09:31 Відповісти
Как методика не работает ? Она работает на анти-имидж страны. БО говорит об интеллектуальной убогости её авторов. И этот эпизод полностью ложится и в игнорирование предупреждений.... и в вагнергейт... и в наезды в паникерстве за полчаса до войны... и в закрытие собственных военных программ на фоне воплей "вы обязаны (?) дать нам ракеты и закрыть небо".... и в ворчание "могли бы и побыстрее помогать" Всё это капли в чашу сомнений помощников в адекватности спасаемого.... И никто не знает: какая капля станет последней... Зато понятно,что будет потом....
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19.06.2022 13:26 Відповісти
чет как то это неправильно, ******* так подробно о потерях во время войны, кацапам это знать не нужно, нахрена всё это рассказывать здесь?
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17.06.2022 23:04 Відповісти
Походу консерва вибухнула! І чим ближче перемога України, тим більше буде отаких пораженчєскіх висерів! Тож стежимо уважно хто і що буде говорити і запам'ятовуємо рашистських агентів!
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18.06.2022 08:22 Відповісти
Розклав все по полицях.......i нахрена рашцi ще якiсь шпигуни розвiдники.....
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18.06.2022 08:56 Відповісти
А своє виробництво хтось думає налагоджувати?
На Британію Гітлер випустив біля 10 тисяч ракет Фау .З руйнівними характеристиками тотожними "калібрам".Британські міста зносили бомбардуваннями ,як Ковентрі.І всеодно Британія тільки збільшувала випуск свого озброєння.Літаків ,танків..Ще й "совку " відправляли Будучи в морській блокаді між іншим..
А ми тільки все ниємо ...І ніхріна не робимо ,як завжди.
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18.06.2022 10:44 Відповісти
Вам не доложили. Идет виробництво. Но у нас и в лучшие годы не было мощностей по выпуску артсистем, кроме минометов и танковых пушек. А выпуск танка - это 10 месяцев с нуля.
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18.06.2022 23:47 Відповісти
Влада останні 2,5 вдосконалювала виключно навички спустошувати бюджет країни, на фронті це попиту не має., а на мирній території освоюють "розпилювання" гуманітарок.
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18.06.2022 14:39 Відповісти
Это типа Марк Солонин про лето 1941 года...
Красную армию Гитлер разбил за 3 месяца боев.. с плен попали 5 млн краснопузых
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18.06.2022 15:04 Відповісти
Абсолютна брехня. В Україні ще в 2013 на бойовому чергуванні було 700 танків, зараз їх в строю десь близько 2000. Стосовно гармат те ж саме. Зброя то нам потрібна, але не робіть з себе дурнів, типу західна розвідка не знає що у нас і скільки.
https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.php?country1=ukraine&country2=russia

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18.06.2022 15:04 Відповісти
Якщо б те, що говорять про втрати в техніці ці двоє йолопів, та втрати особового складу, про які говорить АраХАМ, були правдою, то і Київ був уже окупований, і Одеса з Бесарабією. Це як мінімум. Але ж в реалі все не так.
Хочеш не хочеш, але задумуєшся, для чого робляться ці вихиляси ЗЕлупленими. Чи не для того, щоб затіяти та оправдати новий "мінськ" з ****** та його європоцівськими дружками?
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18.06.2022 15:38 Відповісти
Игорь Dozer

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Регистрация:12.06.2022

Новодел , не надейся , фронт не посипеться. И где это ловят военкоматы? У тебя в дыныре или в нарасеюшке?
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18.06.2022 17:49 Відповісти
Американцы после каждой операции проводят "разбор полётов" в подразделении, анализируя действия солдат и командиров, и не с целью кого-то наказать, а с целью избежать повторения ошибок, кто у нас интересовался при каких обстоятельствах была потеряна эта техника? Принцип старый, война всё спишет, а в неудачах виноваты исключительно союзники и нехватка всего. Может быть пора присмотреться как используется то что есть и то что уже дали союзники?
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18.06.2022 15:51 Відповісти
Кто нибуть видел склады *********** и техники ?
Как это хранилось
Все министры обороны распродавали вооружение
Потом заметная следы--- подрывали склады
Ведь это учёт на гос уровне /он храниться в архивах/
При всех перипетиях все оставляют а архивы вывозят
Видели кадры стоянок хранения военной техники
Все министры должны сидеть в одной общей камере
И бывшие президенты тоже
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18.06.2022 16:12 Відповісти
При сталине этот Шарапов не прожил бы и часа.
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18.06.2022 16:14 Відповісти
Любиш Сталіна? Мабуть дідусь в НКВС служив?
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18.06.2022 17:17 Відповісти
Сталина не люблю, а еще больше ненавижу болванов и предателей. К первым относишься ты, ко вторым - шарапов и карпенко, а также полезный идиот автор статьи.
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18.06.2022 22:57 Відповісти
Гаразд предателей назначать. Из прокурорских?
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18.06.2022 23:49 Відповісти
@Койот Восточноукраинский

А ви з яких будете? З подляковських? Ну що, вам уже подляк доложив про розгорнуте виробництво украінськоі зброі?

Вони ж «готовились», правда?

Ну так поділіться інфою, шановний, не жаднічайте.🧔
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19.06.2022 00:54 Відповісти
А вдруг наоборот - мародёрил бы вагонными нормами как Жуков?
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18.06.2022 18:15 Відповісти
похоже они ещё не знают о компромате на всех от Борюси. Ну и завывайте
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18.06.2022 16:53 Відповісти
МО в своєму репертуарі: озвучені цифри втрат не мають ніц спільного з реальністю, бо ЗСУ станом на 24 лютого не мало навіть близько такої кількості озброєнь
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18.06.2022 17:04 Відповісти
ЩОдне викликає подив, кількість втраченої арти? Це з урахування зносу, бо у нас було багато стволів на межі, чи реально знищені? Решта показників вкладається в оборонну стратегію
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18.06.2022 18:36 Відповісти
Чього це не мало? Мало втричі більше. Не все було в боєздатному стані. Але то інше.
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18.06.2022 23:50 Відповісти
Этих двух идиотов в окопы!.. бл@ть
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18.06.2022 17:24 Відповісти
Первый Министр обороны Украины генерал-майор Морозов Константин Петрович достойнейший человек. Он начал формировать Украинские Вооруженные Силы с нуля на основе того, что осталось после развала СССР. Активность Морозова не понравилась Ельцину и он потребовал от хитрожопого Кравчука отстранить Морозова , что Кравчук и сделал. А следующие президенты уже назначали на эту должность своих приближенных. Так Константин Петрович и остался невостребованным из-за своей порядочности и патриотизма. О других миинистрах ничего хорошего написать не могу -нет у них заслуг перед Отечеством.
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18.06.2022 17:56 Відповісти
Интересно, это же если с экипажами / расчётами этих танков / БТР / орудий посчитать . . .
Хотя не всегда гибнут операторы (техника могла быть повреждена, а экипаж - выжить; могло накрыть технику в местах стоянки и т. д.), но всё же . . .
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18.06.2022 18:33 Відповісти
Есть безвозвратные потери,есть потери ввиду побитого танка или ещё какой нибудь еденицы, которую эвакуировали, и отремонтировали, и которая опять приняла участие в боях,один танк какой нибудь за войну может раза три подбиватся, ремонтироватся, и опять в строй, так что потери, это все субъективно.
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18.06.2022 20:16 Відповісти
Конечно, открыто рассказать о серьёзных потерях ресурса воюющей армии - это не такое тяжёлое преступление, как когда Бутусов дырки в мосте показал....
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18.06.2022 18:42 Відповісти
Почали зливати інфу.
Зпочатку про броню і шоломи.
Тепер вже про втрати.
Заходять здалеку, щоб показати, що їх попередники їм ніфіга не залишили.
Зе і Ко без захисту ходять по Миколаєву.
Тут справа або до перемовин рухається, або до відвертої зради.
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18.06.2022 19:11 Відповісти
Может оно и так,судя по усиленной инфе от власти о людских и материальных потерях ВСУ и невозможности в полной мере все возобновить
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18.06.2022 20:19 Відповісти
Готовлять Україну до "перемоги" лінії 24 лютого.
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18.06.2022 20:41 Відповісти
ну ви загнули про лінію 24 лютого !

а ***** чим звітуватись перед лохоратом буде?
не віддасть добровільно він жодного клаптика
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18.06.2022 20:49 Відповісти
Готовят лохторат до аннексии Херсонщины и Донбасчины
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18.06.2022 20:56 Відповісти
1.В Украине любят чесать языком ЗАВХОЗЫ.
2.Он еще не уволен из ЗСУ?
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18.06.2022 20:31 Відповісти
Шарапов бачу вчився на розвідника, але тільки вчився, у розвідці не працював,
був приватним підприємством і працював у "Укроборонсервісі", а хто такий цей
хрєн Карпенко взагалі невідомо, в інтернеті про нього інформації НІЯКОЙ.
Чи не люди це дЄрмака з "той сторони" ?
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18.06.2022 20:39 Відповісти
За його словами, поточна потреба в артилерійських системах становить 700 машин, які було знищено, а Україна від Заходу отримала лише 100 машин. Крім того, є медичні потреби, Військово-повітряні сили, спецпідрозділ та інші війська, які беруть участь у війні. Джерело: https://censor.net/ua/n3348646


ТАК ДЕБІЛ І ВОРОГ ВТРАЧАЄ І ГОЛОВНЕ ТУТ ХТО РАНІШЕ ВИДОХНЕТЬСЯ І ЗДОХНЕ.
У кацапів вже танки нормальні закінчуються - старі Т 62 знімають зі зберігання.
Військові воюючей сторони таких розмов не ведуть. За таке розтріл по законам
військового часу.
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18.06.2022 20:46 Відповісти
ЗЄля дуже хоче переговорів і "мирняка" з орками:

АбраХамія про тисячні щоденні втрати особового складу,
а тепер ще один із одкревеніями по втратах по техніці

тільки ЗЄлєчка не здогадується, що перший день миру із зданим Півднем та Сходом та азовцями в полоні стане його останнім днем на волі !
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18.06.2022 20:47 Відповісти
"ЗСУ втратили 400 танків, 700 гармат, 1300 БМП та БТР - 50%" По отчетам мы затрофеили больше техники. 300-400 касапских танка только + 200 с гаком польских. По идее у нас даже больше чем до войны. Если конечно верить озвученным цифрам.
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18.06.2022 20:50 Відповісти
ЦЕ ЛЮДИ дЄРМАКА - ЇМ МОЖНА
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18.06.2022 21:33 Відповісти
зелюди, якщо точніше.
Вони, бачили на власні очі "торс" зеракла та залишок крайньої плоті ...
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18.06.2022 22:21 Відповісти
заступник міністра оборони України із закупівель Денис Шарапов Джерело:
https://censor.net/ua/n3348646

УВАЖНО ДИВИМСЯ І РОБИМО ВИСНОВКИ, особливо після вчорашнього приїзда Джонсона в Київ -
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18.06.2022 21:31 Відповісти
А скільки було втрачено танків, гармат і т.п. коли їх розпродавали Кучма, Тимошенко, чесний полковник та інші, називаючи їх цинічно надлишковим майном. Це не зрада?
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18.06.2022 22:55 Відповісти
Распродавали то еще полбеды, ничего не покупали нового в замен. А денюжки высасывали по ярду в год.
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18.06.2022 23:52 Відповісти
При Януковощі тільки одних БТРів 300 шт продали Казахстану, ще була авіація і гелікоптери.
Про гармати і снаряди вже мовчу. Кацапи не дурні - при Пороху знищили 3 артсклади за
допомогою своїх ДРГ. Всі склади охороняла Нацгвардія, Рюкзакевіч не поніс відповідальності ніякої, а тепер снаряди і ракети обмеженої кількості, плюс Моніка ці два роки нічого не закупала.
Ситуація як то кажуть близька дупенська, одна надія на Господа Бога.
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19.06.2022 00:57 Відповісти
Мені сподобався оцей висер: «для задоволення потреб ЗСУ необхідно залучити військово-промисловий комплекс усього світу».

Достойне продовження лініі «найвеличнішого кормчого» - Байден, чому ми ще не в НАТО?

Ні, але чому дивуватися? Якщо в нас кругом зелені дебіли, розставлені дермаками і подляками, то чому мінОборони повинно стати виключенням? Тепер усі державні органи це суцільний 95-й квартал.
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19.06.2022 01:03 Відповісти
Генерал Кривонос навів цікаву арифметику.

От запросили ми в Заходу 1000 новочасних артсистем. На кожну потрібно мати мінімум 5 вояків обслуги, а то й 6. Плюс, враховуючи ротацію на відпочинок, треба підготувати ще стільки же.

Це означає, що вимагаючи 1000 гаубиць, ви повинні навчити 10000 спеціалістів. Це 2 місяці навчань, причому це для тих, хто вже має артилерійський досвід.

Реально це зараз? Я особисто маю сумнів.
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19.06.2022 01:11 Відповісти
В заголовке Генштаб-в тексте интерьвью Заместитель Министра Обороны. Он шо, и там и там служит?
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19.06.2022 07:45 Відповісти
1. Только дебилы могут думать, что во время войны кто-то будет озвучивать реальные цифры (потерь, резервов, потребностей и т.п.).
2. Умные люди умеют читать. И они прочитали в этой новости главное: " ... в інтерв'ю National Defence сказали...".
3. Эти данные озвучены для западной аудитории, для наглядности того, что на войне мы теряем техники в 5 раз больше, чем нам поставляют.
4. Для всех паникеров рекомендую смотреть на динамику линии фронта (причем, не только на Донбассе). Если бы все было так, как озвучено в "интервью", то враг был бы уже под Днепром.
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19.06.2022 07:53 Відповісти
Зачем публиковать свои потери? Эти данные должны быть засекречены до конца войны, ведь это дает противнику важную информацию для анализа, козыри для их пропагандистов и ботов.
Также это может оказать деморализующее воздействие на население.
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19.06.2022 09:01 Відповісти
Кабінет Міністрів призначив заступником міністра оборони Дениса Шарапова, який досі був першим заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а раніше - заступником гендиректора "Укрспецекспорту". Його називають близьким до керівника ОП Андрія Єрмака
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19.06.2022 09:02 Відповісти
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