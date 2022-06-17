Чехія оформила українським біженцям вже понад 377 тис. віз тимчасового захисту

За даними МВС Чехії, 16 червня було оформлено 581 візу тимчасового захисту, видану Чехією для громадян України, які залишили свою країну після вторгнення Росії. Загальна кількість віз, виданих від початку війни, перевищила 377 тисяч.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Czech Radio.

Оскільки деякі біженці їдуть із республіки до третіх країн або повертаються на батьківщину, складно визначити точну їхню кількість на території Чехії. За даними МВС Чехії, у країні може перебувати від 280 до 300 тисяч українських біженців.

Віза тимчасового захисту, яку отримують українці, дає право перебувати на території Чеської Республіки впродовж року, користуватися системою охорони здоров'я, освіти та працевлаштовуватись без оформлення додаткових дозволів.

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Також повідомляється, що 14 червня нижня палата парламенту схвалила поправку до lex Ukrajina, що регулює становище біженців. Після пів року проживання в країні на підставі візи тимчасового захисту біженці матимуть право на отримання дотації у розмірі прожиткового мінімуму: 4250 крон на місяць для дорослого та 3050 крон на дитину. Поправку ще має розглянути Сенат та підписати президент.

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