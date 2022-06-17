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Чехія оформила українським біженцям вже понад 377 тис. віз тимчасового захисту

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

парад,прага,вишиванка

За даними МВС Чехії, 16 червня було оформлено 581 візу тимчасового захисту, видану Чехією для громадян України, які залишили свою країну після вторгнення Росії. Загальна кількість віз, виданих від початку війни, перевищила 377 тисяч.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Czech Radio.

Оскільки деякі біженці їдуть із республіки до третіх країн або повертаються на батьківщину, складно визначити точну їхню кількість на території Чехії. За даними МВС Чехії, у країні може перебувати від 280 до 300 тисяч українських біженців.

Віза тимчасового захисту, яку отримують українці, дає право перебувати на території Чеської Республіки впродовж року, користуватися системою охорони здоров'я, освіти та працевлаштовуватись без оформлення додаткових дозволів.

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Також повідомляється, що 14 червня нижня палата парламенту схвалила поправку до lex Ukrajina, що регулює становище біженців. Після пів року проживання в країні на підставі візи тимчасового захисту біженці матимуть право на отримання дотації у розмірі прожиткового мінімуму: 4250 крон на місяць для дорослого та 3050 крон на дитину. Поправку ще має розглянути Сенат та підписати президент.

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Дякуємо Чехії, але ж треба їм допомогти грошима, як це буде? Економіка ж Чехії не безмежна?
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17.06.2022 21:27 Відповісти
Так вони ще в плюсі залишаться. Українці роботящі, а в Чехії щей демографічна проблема є. А тут приїхали жінки і діти. Так що за Чехією не переживай, вони за наш рахунок свої проблеми вирішують.
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17.06.2022 21:31 Відповісти
Аскоро чеські і польські кобіти почнуть масово їхати в Україну за чоловіками, бо всі їхні місцеві кабєлі вже зайняті українками.
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17.06.2022 22:05 Відповісти
200 евро на человека + жилье + вступ на рынок труда + мед страховка, но начал процветать туризм среди цыган, 1 цыганка и 20 детей обычно. Ну и данные национальности в количестве 900 человек решили жить на центральном железнодорожном вокзале, занимаясь всякими непотребствами. Так что Прага уже никого не принимает, да и туризм за деньгами прикрывают.
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17.06.2022 21:44 Відповісти
Якби кордон відкрили в Україні, то був би мільйон.
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17.06.2022 21:32 Відповісти
Накуралесілі, наголосували за десятки років, подібних до себе депутатів слимаків, страітелей хрюкаючого мірька в Україні і с...Їбались "зубожілі" гельменоїди в гейропу......ПС. Вигрібати ссаними ганчірками таких біженців в родные пенаты. Створили в державі вигрібну клоаку ось і сьорбайте нечистоти які створили батьки чи може і самі "постраждал" від жідабандеровской хунты.....
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17.06.2022 22:03 Відповісти
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17.06.2022 21:41 Відповісти
 
 