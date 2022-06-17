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В окупантів немає ким воювати: "Почему сука не выведут нас? У нас от роты 10-15 человек осталось", - перехоплення ГУР. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Двоє окупантів у перехопленій ГУР Міноборони розмові розповідають, що від їхніх підрозділів майже нічого не залишилось. Тому вимагають від своїх командирів повернути їх додому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР.

"Справи взагалі сумні тут. Інженери, які приїхали – 6 людей, їх одразу тут в піхоту віддали. І вони сьогодні пішли розмовляти, всі у відмову. Вони готові сісти, перервати контракт. Їм все пох… (індиферентно). Від нас тут залишилось кілька людей, вони також всі завтра-післязавтра поїдуть. У військову поліцію, прокуратуру, вони всі звільняються", - розповідає рашист.

Далі розповідає, як до них в підрозділ прийшов на розмову замполіт бригади:

"Всі ви в піхоту йдете. Ми тут всі зал… (вперлись) дружньо "та пішли ви нах…" (геть). Флесов психанув, ледь цьому замполіту бригади є… (обличчя) не розбив. Той від нього тікав. Просто вирішили всіх нас в піхоту. Немає людей. В ротах залишилось по 10-15 людей. Безвихідна ситуація. У них в штабі данні висять – укомплектованість нашої бригади 87%. Нас тут навіть 10% не набереться. Навіть якщо ви зараз командирами взводів приїдете, вам ні з ким працювати. Немає ні саперів, ні екіпажів. Немає керівників. Ми вже морально так вбиті… Мені вчора так мультануло, я думаю, зараз ці замполіти хоч раз ще прийдуть, я їх тут тварюк розстріляю. Нерви здають. У мене в голові не тримається: чому не виведуть нас? Від БТГр нічого не залишилось. По 10-15 людей. Від нашої роти тут на передку 7-8 людей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти про лікування після поранення: "Не лечат них#я, вообще всем до п#зды ", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+18
Весь світ нам допомагає!
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17.06.2022 22:00
+18
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17.06.2022 22:39
+15
... було б так, ми вже б звільнили захоплені теріторії, не вірю.
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17.06.2022 21:55
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17.06.2022 21:53 Відповісти
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17.06.2022 22:57 Відповісти
Росєйскайи бабьі не встигают народжувати!! Чи росєянскиє бухарі не здатні самок осеменить,а Ахмеди не впороються!)))
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17.06.2022 21:53 Відповісти
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17.06.2022 22:39 Відповісти
Смішно, цинічно, реалістично.
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17.06.2022 23:57 Відповісти
Як вже задовбали ці аудіопісюки! Краще б на піаніно грали ніж цю дурню кожен день в медіа вкидати.
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17.06.2022 21:54 Відповісти
Країна "відосів", "плівок деркача-медведчука" і "перехоплень".
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17.06.2022 21:54 Відповісти
... було б так, ми вже б звільнили захоплені теріторії, не вірю.
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17.06.2022 21:55 Відповісти
Цілком реально. Був перехват, як рашист жалівся, що 8 чоловік село захоплюють, бо більше людей не має. Артилерія наші позиції зрівнює з землею, нікого в живих не лишається, тому такі вражаюча втрати ( суперечливі, але близьких до реальних) озвучує наша влада. Я впевнений, що перехвати реальні, і я розумію, що такі катастрофічні втрати далеко не у всіх рашистських підрозділах.
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18.06.2022 00:03 Відповісти
Так что , все оккупированные территории уже освободили , выгнали деморализованные остатки за поребрик ? Вот какая польза от этих правдивых историй ?
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17.06.2022 21:56 Відповісти
Не хочу разгонять зраду, но есть вероятность что на записи кошевой и пикалов. Информационная война это тоже война. Да и на марафоне контента не хватает. Там тоже это крутят. Но это всего лишь предположение... Сам заметил что судя по пленкам там уже всех победили. Так кто воюет тогда за орков?
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17.06.2022 22:06 Відповісти
Если им некем воевать, то кто тогда Северодонецк штурмует? Кто в Херсоне, Мелитополе, Токмаке, Новой Каховке находится?
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17.06.2022 21:57 Відповісти
Їх там мало. Але у них перевага в небі, артилерії і техніці. Тому ЗСУ не можуть успішно контратакувати. Є ділянки, де їх взагалі не має, майже.
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18.06.2022 00:08 Відповісти
Судячи з усього це перехоплення з Херсонщині де в окопах резервісти й лугандонці, на сході зовсім інша ситуація, нажаль.
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17.06.2022 21:58 Відповісти
Резерві ти не воюють, поки що лише контрактники
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18.06.2022 00:09 Відповісти
Весь світ нам допомагає!
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17.06.2022 22:00 Відповісти
Респект учителю. Если б у наших учителей была зп 4к долларов как обещал зеля на выборах они бы тоже помогали в у денюжкой. А так не имеем денег, а имеем войну...
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17.06.2022 22:15 Відповісти
Я щось не уявляю собі жодного притомного вчителя, який би проголосував би за цю нездару.
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17.06.2022 22:56 Відповісти
Студія 95-ий квартал, "Велика локшинізація"!!))
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17.06.2022 22:01 Відповісти
То-то баканов пропал где-то. Сидят с будановым самодеятельностью занимаются)
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17.06.2022 22:25 Відповісти
Сценарії крапають,в,поті чола!!!))
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17.06.2022 22:36 Відповісти
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17.06.2022 22:54 Відповісти
орки точно стали щось підозрювати, мабуть трохи мізків із звичинами все таки лишилось
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18.06.2022 00:18 Відповісти
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18.06.2022 14:29 Відповісти
 
 