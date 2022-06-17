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Переговори з Росією можливі тільки після виведення всіх її військ з України, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що переговори з Росією можуть відбутися лише за умови повного виведення її військ з території України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Джонсон заявив під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Ми продовжимо надавати військове обладнання і забезпечувати підготовку військ, яка може бути необхідна, щоб ви – український народ, Збройні Сили України – мали змогу робити те, що, я вважаю, українці прагнуть робити – вигнати агресора з України. І це й буде моментом для переговорів про майбутнє", – зазначив Джонсон.

Він додав, що саме після звільнення української території Британія та інші партнери будуть затверджувати безпекові запевнення і гарантії для України.

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"І ми будемо працювати разом із вами й нашими партнерами для відбудови вашої прекрасної країни на благо українців і – можу сказати – на благо всієї світової економіки", – підсумував британський прем’єр.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю прибув до України з несподіваним візитом

За підсумками переговорів Борис Джонсон запропонував Володимиру Зеленському масштабну програму підготовки українських військових на британській території.

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Топ коментарі
+78
Спеціально же приїхав провести дезінфекцію після бравої трійки.
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17.06.2022 21:56
+54
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17.06.2022 22:03
+52
Бо Борис Джонсон - справжній бандерівець
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17.06.2022 21:59
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Спеціально же приїхав провести дезінфекцію після бравої трійки.
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17.06.2022 21:56 Відповісти
Борис Джонсон працює в спец. утсанові - СПУ - служба Порятунку України
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17.06.2022 22:01 Відповісти
Принаймні температуру перевірив...
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17.06.2022 22:01 Відповісти
Якщо прем'єр-міністр Великобританії покинув важливі політичні справи й примчав до Києва, значить тут дійсно дехто поплив і, можливо, просив попередніх гостей влаштувати таки йому зустріч із пуйлом.
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17.06.2022 22:10 Відповісти
Навіть знаємо хто поплив 😠
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18.06.2022 00:19 Відповісти
На жаль.
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18.06.2022 11:11 Відповісти
Бо Борис Джонсон - справжній бандерівець
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17.06.2022 21:59 Відповісти
схоже ти-з наріду, а не з народу
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17.06.2022 22:04 Відповісти
круто все!
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17.06.2022 21:58 Відповісти
Самый лучший друг Украины - Джонсон! Говорит все прямо и без хитрости, не то что разные микроны и шмольцы...
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17.06.2022 22:00 Відповісти
Хочеться щоб вони всі в промовах про перемогу України, чітко казали слово Крим, Повне повернення Криму!
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17.06.2022 22:00 Відповісти
Борюська - шо Бетмен...
Вельми неочікуваний і безкомпромісний пан...
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17.06.2022 22:00 Відповісти
Борис з кадилом після вчорашніх гостей вирішив пройтись.
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17.06.2022 22:01 Відповісти
😁😂
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18.06.2022 11:17 Відповісти
Єдине погано, що Добродію Борис каже те, що мав би казати Гарант Зєля...
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17.06.2022 22:02 Відповісти
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17.06.2022 22:03 Відповісти
Слова правильні, але нам треба поставки не по 18 артсистем, а по 180. Не хочете давати танки давайте нормальні бтри, не хочете давати літаки давайте дрони, у нас час вимірюється життями.
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17.06.2022 22:03 Відповісти
Стільки і в них немає, хіба що в США.
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17.06.2022 22:38 Відповісти
Щира подяка Борису і Королеві Англії за допомогу Україні.Ми встоїмо зло буде зруйноване.
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17.06.2022 22:03 Відповісти
Дякую пане Джонсон,що нагадуєте нашим "коленктивним арахаміям",що Україну ніхто здати не дасть
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17.06.2022 22:04 Відповісти
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18.06.2022 11:19 Відповісти
Из Крыма путина будет трудно выбивать , ***** туда столько техники напхало ,плюс полмиллиона понаехов росийских , хотя если разбомбят наши хлопцы крымский мост ,будет интересно посмотреть как они оттуда тикать будут.
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17.06.2022 22:05 Відповісти
А хто сказав, що ЗМУ власними силами вибиватиме касапів з Криму?
Є варіанти...
Згадайте, як позбулись статусу колонії домініону Естонія, Латвія та Литва. Так, Чечні не вдалось, і все ж....
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17.06.2022 22:10 Відповісти
Міст не можна повністю знищувати, знаючи, що можна втекти, але важно не запізнитись поки міст цілий, москалі не будуть довго думати, а будуть драпати. Психологія наука точна.
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17.06.2022 23:07 Відповісти
Як тільки в зелених ідіотів блуд починається, так дядько Борис терміново в Київ. Ну, щоб залишки мізків їм вправити. Поки-що, то йому вдається, слава Богу...
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17.06.2022 22:05 Відповісти
Да,ви праві.Це ж треба так себе поводити,що Дуда,Джонсон вмовляють Зеленського .
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18.06.2022 11:15 Відповісти
Бубочка, нарешті, затямить цю просту небагатослівну істину: "Переговори з ******/касапами про мир можливі тільки після виведення всіх її військ з України"????
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17.06.2022 22:07 Відповісти
Українці мають прагнути до створеня альянсу Україна + Польща + Великобританія + Литва + Латвія + Еспонія ! Цього боїться раССія і її шістки Шольцо - Макрони !
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17.06.2022 22:08 Відповісти
+++++++
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17.06.2022 22:40 Відповісти
Якщо створювати такий альянс, то Польщі з прибалтам потрібно виходити з ЄС, а це майже неможливо.
ІМХО.
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17.06.2022 23:02 Відповісти
👍🤝
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18.06.2022 11:22 Відповісти
Якщо прем'єр-міністр Великобританії покинув важливі політичні справи й примчав до Києва, значить тут дійсно дехто поплив і, можливо, просив попередніх гостей влаштувати таки йому зустріч із пуйлом.
https://t.me/Chornovil_official/6340
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17.06.2022 22:08 Відповісти
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17.06.2022 22:11 Відповісти
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав те, що мав сказати з самого початку війни президент України!
Переговори тільки після виведення всіх окупаційних рашистських військ з території України.
Натомість, ми весь час чуємо під час війни, що Зеленський згідний в любий час зустрітися з пуйлом, без усяких умов.
Як на мене, Джонсон більш достойний бути лідером України та верховним головнокомандувачем ніж Зеленський.
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17.06.2022 22:11 Відповісти
Бориску на царство!
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17.06.2022 22:14 Відповісти
Британська гувернантка знову поставила сцикуну мозги на місце.

Это позор какой-то!
Бути таким ЗЕсранцем, щоб за тобою постійно наглядали
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17.06.2022 22:14 Відповісти
ти ба і не сказав Борис що виводить потрібно на 23 лютого як дехто
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17.06.2022 22:14 Відповісти
Гарний тандем Байден-Джонсон! у кожного своя роль. Байдена не випадково першим написав. Що не бажано (в певний момент часу) робити одному, робить інший гравець! Таке собі розпорошення уваги
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17.06.2022 22:23 Відповісти
Це всі знають , майже всі . Псприяйте , будь ласіка , містер Джонсон , щоб Володя про це ні на мить не забував . А то у нього таке трапляється .
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17.06.2022 22:31 Відповісти
( будь ласка )
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17.06.2022 22:32 Відповісти
Дык, а чего он так ВНЕЗАПНО приехал? За континентальными прибраться.
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17.06.2022 22:51 Відповісти
Походу мы на пороге грандиозного шухера, но не в пользу для свиносабак
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17.06.2022 22:43 Відповісти
Браво Борис!!! Ато всякие сепаратисты и жополизы тут впаривают нам новые *границы украины до 24 февраля*.
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17.06.2022 22:56 Відповісти
Втретє Джонсон, як пожежник, приїздить в самі вирішальні моменти. Як тільки зелені щось мутять з перемовинами з пуйлом, Джонсон тут . І знову повільне вирулювання в сторону заглядання в очі різко міняє курс.
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17.06.2022 23:01 Відповісти
ПОЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ.
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17.06.2022 23:08 Відповісти
***** ЄС

ЄС в голові жабоїдіїі і гансів
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17.06.2022 23:25 Відповісти
Отепер чітко зрозуміло викладено мету раптового приїзду БОРИСА. Жаби подалися на вмовляння дірявих зайти в переговори з ******. Для України то смерть. А їм пох на нас- в них економіка без нафти паде.
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17.06.2022 23:26 Відповісти
"Переговори з Росією можливі тільки після виведення всіх її військ з України"-- бінго!!! Тільки шкода, що перший це сказав не наш президент.....................
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17.06.2022 23:59 Відповісти
Дядьку Борисе, годину назад ці виродки знову випустили ракети з грьобаной бєлгородськой обл в сторону Харкова, так що "виведення всіх її військ з України" не вирішить усіх проблем.
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18.06.2022 00:16 Відповісти
От так, зебилы! И не мечтайте ***** территории уступать. Борису Джонсону спасибо! Наш настоящий друг.
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18.06.2022 02:42 Відповісти
Слава Богу, що в України є такий друг - Борис Джонсон.
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18.06.2022 07:03 Відповісти
От дійсно, чому ***... чужі люди (хоча язик не повертається так назвати Бориса Джонсона наприклад, або Анджея Дуду) кажуть те що, мають казати наші лідери (наша влда)????
Україна дійсно ОФІЦІЙНО має поставити ПОПЕРЕДНЮ УМОВУ кацапам для проведення переговорів: нах... з України повним складом, після цього лише почнуться переговори.
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18.06.2022 09:18 Відповісти
👍🤝
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18.06.2022 11:27 Відповісти
Ах пане Джонс, ну чому ти не українець? Я б за тебе голосував день і ніч! Красава.
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18.06.2022 14:24 Відповісти
 
 