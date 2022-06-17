Переговори з Росією можливі тільки після виведення всіх її військ з України, - Джонсон
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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що переговори з Росією можуть відбутися лише за умови повного виведення її військ з території України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Джонсон заявив під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
"Ми продовжимо надавати військове обладнання і забезпечувати підготовку військ, яка може бути необхідна, щоб ви – український народ, Збройні Сили України – мали змогу робити те, що, я вважаю, українці прагнуть робити – вигнати агресора з України. І це й буде моментом для переговорів про майбутнє", – зазначив Джонсон.
Він додав, що саме після звільнення української території Британія та інші партнери будуть затверджувати безпекові запевнення і гарантії для України.
"І ми будемо працювати разом із вами й нашими партнерами для відбудови вашої прекрасної країни на благо українців і – можу сказати – на благо всієї світової економіки", – підсумував британський прем’єр.
Як повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю прибув до України з несподіваним візитом.
За підсумками переговорів Борис Джонсон запропонував Володимиру Зеленському масштабну програму підготовки українських військових на британській території.
Будь ласка, зачекайте...
Вельми неочікуваний і безкомпромісний пан...
Є варіанти...
Згадайте, як позбулись статусу колонії домініону Естонія, Латвія та Литва. Так, Чечні не вдалось, і все ж....
ІМХО.
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Переговори тільки після виведення всіх окупаційних рашистських військ з території України.
Натомість, ми весь час чуємо під час війни, що Зеленський згідний в любий час зустрітися з пуйлом, без усяких умов.
Як на мене, Джонсон більш достойний бути лідером України та верховним головнокомандувачем ніж Зеленський.
Это позор какой-то!
Бути таким ЗЕсранцем, щоб за тобою постійно наглядали
ЄС в голові жабоїдіїі і гансів
Україна дійсно ОФІЦІЙНО має поставити ПОПЕРЕДНЮ УМОВУ кацапам для проведення переговорів: нах... з України повним складом, після цього лише почнуться переговори.