Переговори з Росією можливі тільки після виведення всіх її військ з України, - Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що переговори з Росією можуть відбутися лише за умови повного виведення її військ з території України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Джонсон заявив під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Ми продовжимо надавати військове обладнання і забезпечувати підготовку військ, яка може бути необхідна, щоб ви – український народ, Збройні Сили України – мали змогу робити те, що, я вважаю, українці прагнуть робити – вигнати агресора з України. І це й буде моментом для переговорів про майбутнє", – зазначив Джонсон.

Він додав, що саме після звільнення української території Британія та інші партнери будуть затверджувати безпекові запевнення і гарантії для України.

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"І ми будемо працювати разом із вами й нашими партнерами для відбудови вашої прекрасної країни на благо українців і – можу сказати – на благо всієї світової економіки", – підсумував британський прем’єр.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю прибув до України з несподіваним візитом.

За підсумками переговорів Борис Джонсон запропонував Володимиру Зеленському масштабну програму підготовки українських військових на британській території.

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