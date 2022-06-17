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Путін (21440) Росія (47217) ядерна зброя (927)

Застосуємо ядерну зброю, якщо це буде потрібно для захисту нашого суверенітету, - Путін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не загрожує світу ядерною зброєю, але готова її застосувати у разі "загрози суверенітету".

Про це він заявив у виступі на Петербурзькому економічному форумі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"То один безвідповідальний політик щось ляпне, то інший – причому на дуже високому рівні, скажімо міністерства закордонних справ, перші особи там розмовляють із цього приводу. А ми що – мовчати будемо? Ми відповідним чином відповідаємо. Як тільки ми відповіли, одразу чіпляються за це: "От Росія погрожує!".

Ми не погрожуємо! Але всі мають знати, що у нас є. І що ми застосовуватимемо, якщо це буде потрібно для захисту нашого суверенітету", - сказав Путін.

Також читайте: Путін знову виправдовує війну з Україною і розповідає, що "всі завдання виконає"

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+96
Пуйло почало програвати і погрожує ядерною зброєю. Не боїмося, у відповідь отримаєш дві, а то і більше. Пішов на юх терорист.
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17.06.2022 22:07
+59
На кого ці загрози розраховані? Нас це не лякає, нам діватися нікуди, ми на своїй землі.
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17.06.2022 22:07
+33
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17.06.2022 22:13
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Проблема у тому, що ви, суки, не бачите меж своєму суверенітету.
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17.06.2022 22:40 Відповісти
У Украины был четвёртый в мире ядерный потенциал. Сейчас бы мы над угрозами ***** посмеивались.
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17.06.2022 22:41 Відповісти
А вот Борис Джонсон сегодня заехал - сказал, что это поправимо.
Вот пуйло и хорохорится.
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17.06.2022 22:45 Відповісти
Ну так и правильно! Пусть Хуúло понимает, что в случае применения ЯО хоть милиграмно-тактическое, ответка будет железобетонно, и тоже ЯО, и где-то в мск области!
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19.06.2022 17:03 Відповісти
Погроза - то марна помста слабкого.
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17.06.2022 22:42 Відповісти
отдавать спижженое это не угроза суверенитету....
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17.06.2022 22:43 Відповісти
Ну, то й сиди зі своїм суверенитетом в кордонах 1991 року, гидото ботоксна, й бабахай по своїм мухосранськам
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17.06.2022 22:47 Відповісти
Опять за х...нопочку подёргиваешь? Ну-ну, всё ж по плану, потерь нет...
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17.06.2022 22:48 Відповісти
Гитлер опять проснулся в 22 июня....Хочет дерьмо мавзолейное обидеть...
Адольф Алоизыч...Астанавитесь....рабZeя после той войны никак не Очухалася😂
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17.06.2022 22:49 Відповісти
Так ніхто не завдає більшої загрози росії ніж путєн і ко. Мабуть будуть бамбіть варонєж.
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17.06.2022 22:49 Відповісти
Это животное хотело сказать, если Украина начнёт освобождать крым, то они применять ядерное оружие. А что ж та падаль лавров *******, когда они нарушили Будапештский меморандум, что они там, якобы обязались не не нарушать целостность Украины, а не применять против неё ядерное оружие. Что, уже падаль и с этого съехали? Примените, получите ***** ответ.
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17.06.2022 22:50 Відповісти
Зараз РУССКІ не вїпуть по Києву, бо НАРОДИ ще занадто зв'язані РОДИННИМИ ВУЗАМИ ЧАСІВ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ....

Але з кожним наступним поколінням ці РОДИННІ ЗВЯЗКИ БУДУТЬ ТІЛЬКИ СЛАБНУТИ.... Через 50 років - це вже буде 2 ЗОВСІМ РІЗНІ НАРОДИ, і тоді загроза ЯДЕРНОГО УДАРУ МОСКАЛІВ ПО УКРАЇНІ буде тільки збільшуватисЯ....
А якщо ще тоді прийде до влади ще один Путін чи Жирік - то КИЇВ ОПИНИТЬСЯ ПІД 100% ЗАГРОЗОЮ ЯДЕРНОГО УДАРУ ...
Тому Україні вже потрібно подбати про відновлення ЯДЕРНОГО СТАТУСУ.... І всі ці доводи донести до ЗАХОДУ...ВОНИ НАМ ЗРОЗУМІЮТЬ!!!!
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17.06.2022 22:51 Відповісти
екк як далеко ти замахнувся. чомусь є величезні сумніви, що рашка буде через 50 років існувати в нинішніх своїх кордонах і з такою войовничою імперською риторикою.
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17.06.2022 23:54 Відповісти
Ось в цьому також проблема, ще одна вагома причина чому слід повертати нам свій ядерний статус...
... Деякі території справді можуть відвалитися(Татарстан, півн.Кавказ та інші)... АЛЕ САМ КОСТЯК МОСКОВІЇ ЗАЛИШИТЬСЯ ...І ВІН БУДЕ ЩЕ АГРЕСИВНІШИЙ НІЖ ЗАРАЗ....
Тоді він Києву може пригадати з чого все розпочалося?..з яких подій почався розвал імперії...і завдати удару по Києву....
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18.06.2022 00:25 Відповісти
та ну. там реально упоротих, готових воювати за імперію набереться не більше 10 %. зараз щось взагалі не наблюдається черг до їхніх воєнкоматів, навпаки, навіть палять воєнкомати. нинішнє покоління за сраліна, за путєна, за рузьке мір ідейно воювати не хоче в переважній своїй більшості. вони за стіралки і кавоварки швидше воюватимуть, ніж за путєна і руське мір. )
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18.06.2022 14:15 Відповісти
Я думаю ,що якщо знову не виберемо щось непотрібне у владу, то у нас теж щось появиться адекватне. Японія безядерна держава , та не думаю що вона , в впадку необхідності не бахне ядерною ракетою.
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18.06.2022 09:15 Відповісти
Сцикливое и брехливое ***** обосралось со своей смердящей позорно проигравшей армией которой пугало весь мир. Теперь как отпизженый гопник пугает что всех взорвет
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17.06.2022 22:52 Відповісти
Старик Кабана совсем плохой. Кому нах вообще нужен ваш "суверенитет"?????
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17.06.2022 22:52 Відповісти
Дерьмостану никто не угрожает. Дерьмостан - это идеальная резервация для проживания животных, внешне похожи на людей. Пусть бы там и обитали, только забор надо бы повыше
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17.06.2022 22:52 Відповісти
кацапи то бридкі і підлі створіння
а путлєр то є справжнє х#йло
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17.06.2022 22:53 Відповісти
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17.06.2022 22:55 Відповісти
все ядерные государства сволочи. если бы все эти с ядерной бомбой небыли бы на земле жилось бы хорошо
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17.06.2022 22:57 Відповісти
говорят, американцы допилили технологию кумулятивного ядерного заряда, и теперь могут сжечь пуйло на любой глубине, в какую бы глубокую нору то бы не залез, так что выжить ему не удастся, и сцарь отправится вместе со всеми холопами прямо в ад.
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17.06.2022 22:58 Відповісти
Это весь боезапас человечества еслишо
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18.06.2022 02:54 Відповісти
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17.06.2022 22:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KIw5gnabMTM

Всі бачили цю клоунаду ?
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17.06.2022 23:00 Відповісти
Навіщо вони взагалі спілкуються з біснуватими?Ну й пика в калантаряна.Цеглину просить.
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18.06.2022 00:04 Відповісти
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17.06.2022 23:02 Відповісти
В сраку собі її засунь, чмо обдристане...
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17.06.2022 23:03 Відповісти
Вован, иди *****! =)
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17.06.2022 23:10 Відповісти
Це ж потрібно було додуматися до такого?

МЕЖУВАТИ З КРОВОЖЕРЛИВОЮ ІМПЕРІЄЮ, ЯКА ЗАВЖДИ БУДЕ ЗАЗІХАТИ НА ЗЕМЛІ СУСІДІВ...І ВІДДАТИ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ...

Нехай горить в Пеклі ця комуняцька падла Кравчук... За те що створила СДПУо і за те що віддала українську ЯЗ....
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17.06.2022 23:12 Відповісти
Тебе ху*йло за цю думку "замочуть в сортире" свої!!!!
Забудь ***** ці погрози ....уйо*бок
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17.06.2022 23:14 Відповісти
Ідіот. Дійсно "абізяна с гранатой". Коли вже здохне? Правда, там є ще кілька таких. Ну нічого, дотиснемо...
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17.06.2022 23:15 Відповісти
вяликий расейский недонародец тогда придется ликвидировать любыми методами конкретно на любых территориях, там уже правил не будет, да и про АЭС недоделок пусть не забывает.
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17.06.2022 23:21 Відповісти
це чмонідло руське може тільки лякати їжака голою сракою... ми поставимо цю падлу рашу раком на все життя... все!
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17.06.2022 23:21 Відповісти
Ну вход ВСУ в Крым это не притязания на суверенитет. Так что пусть быкует.
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17.06.2022 23:22 Відповісти
в рашареальности как раз оно и есть притязание на суверинитет
это еще они еще могут побыстрому пока еще сохраняют контроль
типа часть запорожья, херсон забрать

дыныры им не нужны, т.к. там все в руинах
(не нужны в составе рашки))
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17.06.2022 23:31 Відповісти
А загроза суверенітету видумується в програмі салавйова)
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17.06.2022 23:26 Відповісти
Ну шо, мабуть ще до осені поголів'я кацапів зменшиться у три-чотири рази
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17.06.2022 23:29 Відповісти
Таке можливо лише на Рашистській Федерації: на економічному форумі Х...ло другий день говорить про імперські хотєлки та лякає всіх ядерною зброєю. Науки - 0, технологій - 0, санкцій по вуха. Все що є в х..лостані - то ядерна зброя, бо звичайної зброї скоро вже не буде.Тільки повний кретин зараз буде вкладати в економіку **********.
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17.06.2022 23:32 Відповісти
Падло має на увазі Крим
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17.06.2022 23:35 Відповісти
Потёк ботоксный чмырь
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17.06.2022 23:41 Відповісти
Йозеф Кнехт@jozefkneht1

1 ч

Послухав Токаєва, який публічно надавав по щам Хйлу.
І розумію, що це не Токаєв такий хоробрий, а Хйло став жалюгідним.
Для нього сталося найстрашніше, що може статися для імперця, - його перестали боятися. А перестали боятися, тому що не зміг відповісти за свій гнилий базар перед ЗСУ.
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17.06.2022 23:53 Відповісти
там що вже всьо, кірдик? шо він знову побіг лякати всіх ядеркою...
дибіл старий, здохни мразота нациська!
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17.06.2022 23:44 Відповісти
учитывая что 70% твоего ядерного оружия в плачевном состоянии и заметь никто в ответ молчать не будет, надо бы по мацкве его применить.
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17.06.2022 23:48 Відповісти
Захват билхаротщины с усемя ядреными хранилищами приведет к немедленному аканчанию ваины.
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17.06.2022 23:50 Відповісти
щоб всі знали, бо такого він не скаже в одному абзаці, але він розповсюджує свій суверенітет на Крим, Донецьку та Луганську області; можливо, і на Херсонську... а там і Запорізька і Харківська....
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17.06.2022 23:53 Відповісти
Это значит что наши пошли в контрнаступление.
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17.06.2022 23:54 Відповісти
черговий фарс. занадто воно сикливе
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17.06.2022 23:57 Відповісти
губами примените...
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17.06.2022 23:59 Відповісти
Ти гнидник повернеш Україні Кубань і все , що належало Київській Русі ... застосуєш ти ядерну бомбу чи ні діло друге
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18.06.2022 00:00 Відповісти
Коли в кацапії почнеться громадянська війна за кусок хліба, ядерна зброя не допоможе. Осла впізнають по вухах, а дурня по болтовні.
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18.06.2022 00:08 Відповісти
аби карлік сам не злякався і не обісрався,
проти параши можна проводити дзеркальну спецоперацію,
спецоперація ж не загрожує суверенітету,
бо такої держави як параша не існує,

треба взяти слова х!йла чи його коня із мзс і замінити в текстах слово Україна на расєя, і їм це розповідати
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18.06.2022 00:12 Відповісти
********** решил уничтожить суверенитет Украины, повинен смерти!
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18.06.2022 00:19 Відповісти
Ответка будет *****, наше оружие, твои ядерные электростанции.
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18.06.2022 00:21 Відповісти
Уявляю, як на заході жидко обдристалися, ще скажуть усе надане озброєння повернути взад
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18.06.2022 00:22 Відповісти
Во, бляха, как его раздуло - "тренируется", ****, перед "лебединым озером".
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18.06.2022 00:40 Відповісти
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18.06.2022 01:02 Відповісти
Яке ж воно нікчемне і сцикливе!
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18.06.2022 01:07 Відповісти
****** у тебя есть плешивый шизофреник!!! Но скоро и её не будет!
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18.06.2022 01:27 Відповісти
Застосуєш - затусують…
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18.06.2022 01:27 Відповісти
Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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18.06.2022 02:29 Відповісти
Щось писали що воно вже подихає,а воно ще на форумах єкономічних патякає.
ну застосуєшь ти зброю, то отримаєш відповідь,але воювати зі світом ,що годує підорашку ,то рубати гілку на якої висиш над прірвою.Дійсно, мозку там вже немає, один ботокс і той вже поплив.
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18.06.2022 03:36 Відповісти
Відрізати фаберше, випустити кишки і повішати на них же цього опущеного путіна.

Цих тварин треба страчувати. Вони вже вкрай обнагліли погрожувати атомною зброєю.

Хто з росіян хрюкне про її застосування має бути страчений разом із своїми ви*лядками та оточуючими в момент страти.
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18.06.2022 03:39 Відповісти
Що за куйло скавчить?
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18.06.2022 05:04 Відповісти
йому все одно скоро подихати і тому він хоче забрати з собою пів планети, якщо це можливо, він скрізь це повторює: "нам не потрібен цей світ якщо в ньому не буде Великої Росії? він вже готовий підірвати всіх і все і себе в тому числі .
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18.06.2022 05:32 Відповісти
А правий таки був Нємцов!
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18.06.2022 05:45 Відповісти
Путин сам сдаёт территории России Китаю, а тут расхорохорился про суверенитет. Сам, небось, китайский учит, сидя на горшке. На чемодане.
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18.06.2022 06:08 Відповісти
Нічого ця ботоксна мерзота не застосує. Навіть якщо в істериці дасть команду-ніхто їх не виконає. Скоріше самого вдавлять подушкою.
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18.06.2022 06:21 Відповісти
Во лошара маразматическая, сам на всех нападает, а говорит как буд-то на него напасть хотят...

💩
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18.06.2022 07:11 Відповісти
как будто эта сраная "сверхдержава" кому-то нах нужна
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18.06.2022 07:36 Відповісти
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18.06.2022 08:50 Відповісти
Ну а ком-то прибыток - тратиться на удобрение не надо.
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18.06.2022 09:31 Відповісти
*****, мразь кремлівська, сдохні сатана.
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18.06.2022 10:32 Відповісти
Если США и Британия не могут гарантировать Украине ядерную безопасность и соблюдение Будапештского меморандума, пусть вернут ей эквивалент ядерного арсенала, который Украина отдала взамен этих гарантий и х.уйло заткнется навсегда.
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18.06.2022 10:37 Відповісти
байден заявил что разведка сша знает где сидит эта мразь и применит яо по его бункеру!
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18.06.2022 11:04 Відповісти
підарас недоношений! ти ж мясо своє кинув в Україну,порушивши суверенітет!
Значить ми можемо їбашити тебе як проклятого! Чим завгодно і в сартірах тоже!
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18.06.2022 11:24 Відповісти
Треба собі уявити що буде коли рашка натисніть на кнопку:
А буде таке!

Підлетить до москви секретні американські бомбардувальники та скинуть багато ядерних бомб, москва буде знищена дуже швидко, хто залишився регіони?

Че буде бажання воювати у регіонів , котрі ймовірно вже до цього часу втратять багато ресурсів та грошей?

Звичайно ні, я думаю що бажанні воювати після знищення москви не буде.

Також після знищення москви не будет московського телебачення , москалі будут налякані тому що знищення москви буде важким ударом по росії .

Хто виіграє від використання ядерною зброї ?

Путін ? ні? НАТО та Україна частково. Інши країни ?

Тому використання ядерної зброї проти України це кінець для рашки та дуже швидкий кінець
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18.06.2022 18:04 Відповісти
Слив засчитан. "Мы не грозим, мало ли кто что ляпнул, я такого не говорил, но если что, мы конечно ого-го..." Небось, Байден позвонил и спросил: "че за базар, ты нарываешься?" Ссыт ***** перед США.
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19.06.2022 06:10 Відповісти
Интересно, а что путин понимает под словом "суверенитет"? Я так понимаю что это все земли до Польши которые он хочет завоевать.
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19.06.2022 16:34 Відповісти
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