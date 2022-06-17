Застосуємо ядерну зброю, якщо це буде потрібно для захисту нашого суверенітету, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не загрожує світу ядерною зброєю, але готова її застосувати у разі "загрози суверенітету".

Про це він заявив у виступі на Петербурзькому економічному форумі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"То один безвідповідальний політик щось ляпне, то інший – причому на дуже високому рівні, скажімо міністерства закордонних справ, перші особи там розмовляють із цього приводу. А ми що – мовчати будемо? Ми відповідним чином відповідаємо. Як тільки ми відповіли, одразу чіпляються за це: "От Росія погрожує!".

Ми не погрожуємо! Але всі мають знати, що у нас є. І що ми застосовуватимемо, якщо це буде потрібно для захисту нашого суверенітету", - сказав Путін.

Також читайте: Путін знову виправдовує війну з Україною і розповідає, що "всі завдання виконає"