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Росія не відповідає на запити розслідувачів ООН щодо воєнних злочинів в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нацполіція,жертви

Комісія ООН, створена для розслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні під час російського вторгнення, заявила, що їй поки що не вдалося "встановити контакт" із Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Керівник комісії з розслідування Ерік Мозе заявив на пресконференції в Києві, що спроби розпочати діалог із місією Росії у Женеві "не мали успіху". Комісія, однак, і надалі намагатиметься "налагодити контакт".

Мозе сказав, що поки що зарано обговорювати докази, зібрані в Києві, Харкові та Сумах, а також у містах Ірпінь та Буча.

"У Бучі та Ірпені комісія отримала дані про довільні вбивства мирних жителів, знищення та розграбування майна, а також про напади на цивільну інфраструктуру, зокрема на школи", – сказав Мозе.

Також читайте: Прокурор МКС Хан: Україна - місце злочину. У нас великий обсяг інформації та бажання досягти справедливості

Нагадаємо, Комісія була створена Радою ООН із прав людини для розслідування порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права під час російського вторгнення до України.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
Фашистская Германия тоже не сразу согласилась на Нюрнберг.
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17.06.2022 23:22
+7
Это как против себя давать показания
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17.06.2022 23:19
+5
Комиссия ООН должна сделать вывод, что Парашу надо вышвырнуть из ООН. Для такого вывода ей достаточно 5 минут, но тогда потом сама эта комиссия останется не у дел.
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17.06.2022 23:24
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Это как против себя давать показания
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17.06.2022 23:19 Відповісти
Фашистская Германия тоже не сразу согласилась на Нюрнберг.
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17.06.2022 23:22 Відповісти
А її згоди хтось питав? Рішення про створення трибуналу приймалося в Лондоні влітку 1945...
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18.06.2022 00:18 Відповісти
Відповість настамнєт, ценеми.
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17.06.2022 23:24 Відповісти
Комиссия ООН должна сделать вывод, что Парашу надо вышвырнуть из ООН. Для такого вывода ей достаточно 5 минут, но тогда потом сама эта комиссия останется не у дел.
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17.06.2022 23:24 Відповісти
""
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17.06.2022 23:30 Відповісти
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17.06.2022 23:31 Відповісти
Простіше рашу обгородити височенним парканом, аніж щось питати про воєнні злочини, і вся раша опиниться в тюрмі.
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17.06.2022 23:34 Відповісти
Каждый 300-й россиянин против войны с Украиной, каждый 200-й почему-то не отвечает.
(из сети)
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17.06.2022 23:43 Відповісти
наконец-то талибаны в питере. Это замечательно. Привезли передовые героиновые технологии, потому что с коксом проблемы из-за трудностей логистики.

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17.06.2022 23:49 Відповісти
справді дивно чого це злочинець не хоче допомагати розслідувати свої злочини
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18.06.2022 00:05 Відповісти
Этой ООН хоть ссы в глаза... У чуваков КПД 0 целых /уй десятых, но бабло он там рубят нормальное и сами никогда не распустятся. Будут исполнять до последнего...
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18.06.2022 00:28 Відповісти
Так выгоните рашку из ООН. Уже ведь было когда сталинский ссср выгналииз лиги наций (предшественница оон) и было это после того как сралин напал на Финляндию в 1939.
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18.06.2022 01:34 Відповісти
Керівник комісії з розслідування Ерік Мозе заявив на пресконференції в Києві, що спроби розпочати діалог із місією Росії у Женеві "не мали успіху". Комісія, однак, і надалі намагатиметься "налагодити контакт".
(Это писец,замкнутый круг,и бесконечная история).Это одно и тоже, что правоохранительные органы, не могут задержать убийц,и террористов,из-за того что они не хотят с ними разговаривать,и вести диалог.😆
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18.06.2022 01:39 Відповісти
комиссия ООН такое же импотентное, вялотекущее образование ,похожее на мокрицу, от которой толку столько же как и от самой ООН.
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18.06.2022 04:58 Відповісти
Чуваки...не унижайте Тупина и рабZZeю... КГБисты Мацковии уничтожили ЦК кпSS в августе 1991 г.
ГКЧП это было круто...
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18.06.2022 05:37 Відповісти
Комиссия расписалась в собственной беспомощности. Дальше что? А ничего, такие же дармоеды, как и у нас.
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18.06.2022 07:00 Відповісти
какой толк от этих комиссий?
вечно надо будет контакты "налаживать" с рашкой
или после какого то 10го года попыток уже без них примут решения?
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18.06.2022 09:38 Відповісти
 
 