Я впевнений, що саміт ЄС дійде згоди щодо статусу кандидата для України, - Шольц
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц оптимістично налаштований щодо здатності 27 країн ЄС узгодити єдину позицію щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
Про це Шольц сказав у п’ятницю в інтерв’ю DPA, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Європа діяла в єдності після російської агресії проти України, і ми будемо це робити й надалі, тому я впевнений, що ми знайдемо спосіб ухвалити спільне рішення", – сказав він.
"Ми повинні визнати, що це одноголосне голосування 27 країн-членів, і нам доведеться знайти спільний підхід, але я цілком оптимістичний, що ми зможемо впоратися", – додав Олаф Шольц.
23-24 червня відбудеться саміт лідерів ЄС, який повинен ухвалити остаточне рішення: надавати чи ні Україні статус кандидата на вступ до ЄС.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон вперше відкрито висловили свою підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС під час візиту до Києва в четвер.
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Не многовато ли договоров??