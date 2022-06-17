УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13303 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
1 845 8
війна (56444) членство в ЄС (932) Євросоюз (7030) Шольц Олаф (719)

Я впевнений, що саміт ЄС дійде згоди щодо статусу кандидата для України, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

єс

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оптимістично налаштований щодо здатності 27 країн ЄС узгодити єдину позицію щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це Шольц сказав у п’ятницю в інтерв’ю DPA, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Європа діяла в єдності після російської агресії проти України, і ми будемо це робити й надалі, тому я впевнений, що ми знайдемо спосіб ухвалити спільне рішення", – сказав він.

"Ми повинні визнати, що це одноголосне голосування 27 країн-членів, і нам доведеться знайти спільний підхід, але я цілком оптимістичний, що ми зможемо впоратися", – додав Олаф Шольц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, – Кулеба

23-24 червня відбудеться саміт лідерів ЄС, який повинен ухвалити остаточне рішення: надавати чи ні Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон вперше відкрито висловили свою підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС під час візиту до Києва в четвер.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Мы не с вами, но мы и непротив вас"
показати весь коментар
17.06.2022 23:39 Відповісти
Шольц это Шольц👍
показати весь коментар
18.06.2022 00:46 Відповісти
пусть хоть статус кандидата в кандидаты дадут
показати весь коментар
17.06.2022 23:59 Відповісти
Кацапам той статус не загрожує. У вас статус вбивці і окупанта.
показати весь коментар
18.06.2022 07:38 Відповісти
Головна проблема України це корупція. Вона є всюди в Європі, але, наприклад, тіньовий ринок існує в межах 5-12% і лише в тих сферах які законом заборонені - торгівля людьми, зброєю, наркотиками і т.п.. У нас в тіні 55-60% економіки і зиск з цього мають перш за все корумповані чиновники і олігархи. Пересічні громадяни також отримують дещо уникаючи драконівськоо оподаткування, але все те що їм вдається таким чином "придбати" змушені витрачати на отримання товарів і послуг з урахуванням корупційної складової. Корупція, тобто недоотримання колосальних коштів в бюджет і їх "нецільове використання" чиновниками призводить до ще більшого збільшення податків і цін на всі види послуг і товарів і, як реакції спротиву ще більшої тінізації. З одного боку, якщо сплачувати всі забаганки влади то на життя не вистачить, а якщо сплатити все то жити доведеться "на мінімумі". Ще з радянських часів у нас прокляттям вважається "щоб ти жив на одну зарплату".... Так що тут ще "кіт не валявся"...
показати весь коментар
18.06.2022 00:13 Відповісти
Что-то мадьяры молчат по поводу получения статуса кандидата
показати весь коментар
18.06.2022 01:07 Відповісти
Заняты. Копают окопы по нашей границе.
показати весь коментар
18.06.2022 01:35 Відповісти
Пройдемся немного по истории рабZZei энд Германии с времён кайзера Вильгельма...Веймарской республики и до наших дней времён Ангелы Шмеркель..картина удручающая...
Дохлый Совок заключил с Германией 7 Договоров от братстве...
Брестский мир...Версальский мир...братский Раппальский договор..затем в 1926 году был договор в Берлине...затем был договор в 1938 г..между Гестапо и НКВД...потом фон Риббеннтроп вышел на арену цирка в 1939 г...
Не многовато ли договоров??
показати весь коментар
18.06.2022 05:48 Відповісти
 
 