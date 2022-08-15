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"Абсолютно необхідно говорити з Путіним, і я продовжу це робити", - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

олаф,шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що говорити з президентом РФ Володимиром Путіним в умовах війни в Україні "абсолютно необхідно".

Про це Шольц заявив в інтерв’ю DPA, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Абсолютно необхідно говорити з Путіним, і я продовжу це робити, як і президент Франції", – зазначив канцлер Німеччини.

"Коли я говорю з Путіним, я кажу, приміром, ті ж речі, що й вам: будь ласка, зрозумійте, що ніякого продиктованого миру не буде. І якщо ви думаєте, що можете вкрасти землю, а потім сподіватися, що часи зміняться і все стане як і було, то ви помиляєтесь", – сказав Шольц.

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Він наголосив, що санкції, запроваджені проти Росії ще з 2014 року, досі чинні.

"Санкції, які ми запровадили проти Росії під час війни, не зникнуть, якщо не буде чесного миру – тобто миру, який є добрим для народу України, для парламенту і прийнятний для президента України", – пояснив канцлер Німеччини.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон раніше пояснив, що його дзвінки до Путіна нерідко відбувалися на прохання Києва, але частіше він дзвонив за власною ініціативою.

Канцлера Німеччини не раз критикували за телефонні розмови з Путіним уже під час війни в Україні.

Так, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас говорила, що розмови з президентом РФ не мають сенсу, а експрезидентка Литви Даля Грибаускайте назвала їх дзвінками терористу.
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Топ коментарі
+21
Вот интересно в разговорах Шольц Ху...лу тоже оружие обещает?
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18.06.2022 00:32
+21
Кончений дегенерат
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18.06.2022 00:34
+17
Ненадолго хватило эмоций Шольцу)
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18.06.2022 00:37
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Вот интересно в разговорах Шольц Ху...лу тоже оружие обещает?
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18.06.2022 00:32 Відповісти
а то!
вони ж справно з французами на 500 млн. євро зброї після 2014 р. рашці наторгували
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18.06.2022 00:38 Відповісти
Кончений дегенерат
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18.06.2022 00:34 Відповісти
Він "братик" Макрона.Тепер зрозуміло чому вони вдвох до нас приїхали
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18.06.2022 00:38 Відповісти
Й також чому несподівано Джонсон відразу після їх .
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18.06.2022 01:33 Відповісти
Загляни в очко гитлеру
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18.06.2022 00:37 Відповісти
Ненадолго хватило эмоций Шольцу)
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18.06.2022 00:37 Відповісти
Буча для нього то не Бухенвальд.....
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18.06.2022 00:39 Відповісти
Забавні людці,й забавна історія.Окрім набундюченності,нічого
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18.06.2022 00:59 Відповісти
Німці б та й за Бухенвальд залюбки забули,аби їм про це постійно не нагадував Світ.
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18.06.2022 00:59 Відповісти
В результаті "шольце-макронних" розмов товарообіг між Німеччиною та *********** суттєво виріс так само як і активність ********** в спробах подальшої окупації України а постачання необхідної зброї гальмується на всіх рівнях в Німеччині... То про що ж вони домовляються насправді?
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18.06.2022 00:38 Відповісти
Боюся,що тієї зброї,так ніхто й непобачить
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18.06.2022 00:57 Відповісти
Ну вот гер и сдулся .
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18.06.2022 00:41 Відповісти
цей шульц не каже, як Борис Джонсон: "Переговори з ****** про мир можливі тільки після виведення всіх касапських військ з України".
А це означає не що інше, як вимога до України погодитись з ****** стосовно його територіальних претензій.
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18.06.2022 00:42 Відповісти
Не дивно,що гітлер їх построїв на м'ясо. Неймовірно подібні утворення.
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18.06.2022 00:56 Відповісти
А що буде як що ми не підемо на поступки? Це все фантазії, вони нам тоді зброю не дадуть? Ахаха, вони ще досі не передали її. Перестаньте вкидувати наративи рашистів.
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18.06.2022 01:07 Відповісти
Хай краще поспілкуються з Медедевим абоЖуравльовим.Вони озвучать думку Х.йла хто є Шольц. https://news.obozrevatel.com/russia/v-rossii-ustroili-isteriku-na-tv-obozvali-sholtsa-ublyudkom-i-prigrozili-yadernyim-oruzhiem-video.htm
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18.06.2022 00:45 Відповісти
Da pohuj chjo tam Sholci ili Makroni , glavnoje chtob ZE ninachal snova v glaza ***** vsmatrivatsa !
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18.06.2022 00:48 Відповісти
Вони,вже задовбали,з усіх боків
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18.06.2022 00:53 Відповісти
Ну,ну хай спробує. Голуббок
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18.06.2022 00:48 Відповісти
Щось недуже повноцінне в нормандському угрупованні. Дивись Штольц,шкодитимеш,під роздачу потрапиш. Вже несуттєво з якого боку бити кацапів
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18.06.2022 00:51 Відповісти
Давай-давай, наярівай..! Пуцлєр об тебе ще ноги не витирав і морду твою в гімно не мочив. Тепер будеш мати, фріц, таку можливість.
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18.06.2022 00:53 Відповісти
Кукіш вам на рило, великий і товстий...
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18.06.2022 00:54 Відповісти
Секс по телефону.
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18.06.2022 00:56 Відповісти
ну, отакое... начал за здравие, а кончил за упокой...
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18.06.2022 00:58 Відповісти
Отморожу уши назло маме, как то так получается
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18.06.2022 01:04 Відповісти
Опять начинает "шольца валять"
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18.06.2022 01:09 Відповісти
Та говоріть.... бл#дь говоруни.... як притягнуть його у в'язницю Гааги під трибунал як війскового злочинця то там й наговоритесь. Давайте зброю швидко, більше зброї - меньше чекати на "говорєлкі " .
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18.06.2022 01:35 Відповісти
Безусловно, это звонки террористу, которые лигитимизирют его преступления. Мало того, они посылают бандиту совершенно четкий сингал: мы ожидаем, что несмотря ни на что, ты останешься у власти, мы рассчитываем на это и готовы с тобой работать. Хуже всего, что так оно и есть.
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18.06.2022 01:35 Відповісти
хіба що нагадувати що воно х!йло
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18.06.2022 03:40 Відповісти
Шольц може погано закінчити
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18.06.2022 03:56 Відповісти
Опять идёт переливание из пустого в порожнее.
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18.06.2022 04:48 Відповісти
Так, потрібно говорити, як з психічнохворою потворою. З психічнохворими теж лікарі розмовляють, іноді вмовляють на щось, іноді просто, поговорити під час заміни піжамних трусєлєй.
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18.06.2022 06:18 Відповісти
Бедный Путин.....
Представьте ему каждый день звонят идиоты макрон и Шольц..... Несут пургу часами...
Я бы их уже на х-й посылал прямым текстом.... И телефон заблокировал.
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18.06.2022 06:25 Відповісти
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18.06.2022 08:32 Відповісти
"Поговори со мною,мама.
О чем нибудь поговори.»
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18.06.2022 08:55 Відповісти
О чём можно вообще БАЗАРИТЬ с плешивымХуйлом?!он обосравшийся чмошник от ситуации,потери катастрофические!а у них типа вторая по силе армия!не может с Украиной справится!он никогда не капитулирует пока сам не сдохнит или его сметуны смету!а сметуны это вскоре обедневшее население!и это более реальное развитие!!!
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18.06.2022 09:37 Відповісти
Говорить, не мешки ворочать
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18.06.2022 09:57 Відповісти
та хай говорить, молоти язиком - не мішки ворочать. аби тільки нафту і газ перестав закуповувати у параші.
до речі, ті страшні 93 млрд, на які параша напродавала своєї жижі - це ж виручка, а мінус транспорт, а мінус собівартість - не так багато там і залишиться. а дармоїдів там багато і всіх треба утримувати. так що я вірю, що вони скоро збанкрутіють зовсім. он, їм процессори ніхто більше не продає, а старі довго не протягнуть.
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18.06.2022 10:22 Відповісти
"Если вы сели за стол переговоров с руzzкими,вы уже проиграли!"
(Карл Маннергейм)
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18.06.2022 10:41 Відповісти
Шольцу ведь необходимо отчитываться перед своими кремлёвскими кураторами, вот он и оправдывается за происходящие контакты перед своими, офигевшими от его "деятельности", согражданами
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18.06.2022 10:53 Відповісти
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18.06.2022 11:02 Відповісти
Шульц и Мимикрон-половые тряпки *****.
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17.12.2022 13:15 Відповісти
 
 