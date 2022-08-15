"Абсолютно необхідно говорити з Путіним, і я продовжу це робити", - Шольц
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що говорити з президентом РФ Володимиром Путіним в умовах війни в Україні "абсолютно необхідно".
Про це Шольц заявив в інтерв’ю DPA, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Абсолютно необхідно говорити з Путіним, і я продовжу це робити, як і президент Франції", – зазначив канцлер Німеччини.
"Коли я говорю з Путіним, я кажу, приміром, ті ж речі, що й вам: будь ласка, зрозумійте, що ніякого продиктованого миру не буде. І якщо ви думаєте, що можете вкрасти землю, а потім сподіватися, що часи зміняться і все стане як і було, то ви помиляєтесь", – сказав Шольц.
Він наголосив, що санкції, запроваджені проти Росії ще з 2014 року, досі чинні.
"Санкції, які ми запровадили проти Росії під час війни, не зникнуть, якщо не буде чесного миру – тобто миру, який є добрим для народу України, для парламенту і прийнятний для президента України", – пояснив канцлер Німеччини.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон раніше пояснив, що його дзвінки до Путіна нерідко відбувалися на прохання Києва, але частіше він дзвонив за власною ініціативою.
Канцлера Німеччини не раз критикували за телефонні розмови з Путіним уже під час війни в Україні.
Так, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас говорила, що розмови з президентом РФ не мають сенсу, а експрезидентка Литви Даля Грибаускайте назвала їх дзвінками терористу.
Будь ласка, зачекайте...
вони ж справно з французами на 500 млн. євро зброї після 2014 р. рашці наторгували
А це означає не що інше, як вимога до України погодитись з ****** стосовно його територіальних претензій.
Представьте ему каждый день звонят идиоты макрон и Шольц..... Несут пургу часами...
Я бы их уже на х-й посылал прямым текстом.... И телефон заблокировал.
О чем нибудь поговори.»
до речі, ті страшні 93 млрд, на які параша напродавала своєї жижі - це ж виручка, а мінус транспорт, а мінус собівартість - не так багато там і залишиться. а дармоїдів там багато і всіх треба утримувати. так що я вірю, що вони скоро збанкрутіють зовсім. он, їм процессори ніхто більше не продає, а старі довго не протягнуть.
(Карл Маннергейм)