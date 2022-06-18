Жителів окупованої Херсонщини закликають виїхати з області - щоб було легше працювати ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко закликав жителів Херсонщини виїхати з області, у тому числі через окупований Крим, що "полегшить роботу Збройним Силам України" при звільненні територій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Так, я сам виступав із таким закликом (до людей виїжджати з тимчасово окупованого Херсона – ред.). Для чого він? Збройні Сили України повинні мати плацдарм для діяльності", - сказав він.
За словами очільника облради, всі "бачили, якою була агонія окупантів перед виходом із Бучі та Ірпеня, або ж як росіяни "звільняли" Маріуполь, повністю зруйнувавши 400-тисячне місто". "Для Херсона такий варіант звільнення є неприйнятним. І це розуміють президент, головнокомандувач ЗСУ і міністр оборони – якщо знести місто, то навіщо його звільняти?" - зазначив він.
Голова Херсонської облради закликав "усіх, хто має таку змогу", залишити окуповану територію. Водночас, він визнав, що наразі єдиний спосіб для організованого виїзду з Херсона – через тимчасово окупований Крим.
"Що стосується виїзду через Крим, то я вважаю: якщо людина рятує своє життя та свою родину, то нехай їде. На моє переконання, з моральної точки зору ми не маємо право їх засуджувати. Як я не засуджую жодну людину, яка лишається і чекає звільнення", - сказав Самойленко.
За словами політика, головне, щоб люди залишилися живими, і так Збройні Сили отримали кращі можливості для дій: "Для мене головне – зберегти максимальну кількість херсонців. І друге – полегшити роботу ЗСУ".
Він також висловив віру в те, що "у найближчий час Збройні Сили України звільнять Херсонську область".
Будь ласка, зачекайте...
Надеюсь скоро можно будет возвращаться в Николаев
Под Киевом получили пи...ды поэтому такие большие масштабы резни на мирном населении.
Варвары. С ними еще Римская империя мучилась.
Тем более что Порошенко что Зеленский ноют что Крым мы будем освобождать забалтывая рашку до смерти... Без военных действий.
Ты ублюдок где был со своими советами в феврале? Гондон штопаный....
Я бы давно выехал.... Но ни транспорта ни денег и загран закончился зимой .... Особенно как ты советуешь Крым рашка Белорусь ЕС.....
Вышли 5 000 уе на карту.... Советник хренов.
когда варары рядом...
Я согласен на эвакуацию....
Или ты сбежавшая крыса только языком мастер.
Приезжай ко мне в Херсон. Крыса тыловая. Обсудим кто его сдал, почему не эвакуировали гражданских, почему СБУ, таможня и прокуратура смылись в тихую до оккупации. Почему такие как ты слили списки тро, и теперь сливают атовцев и их семьи..
Так що москальска лярва закрой пащу.
Виїхатинеможливо, тільки ціною життя.