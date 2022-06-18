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Жителів окупованої Херсонщини закликають виїхати з області - щоб було легше працювати ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко закликав жителів Херсонщини виїхати з області, у тому числі через окупований Крим, що "полегшить роботу Збройним Силам України" при звільненні територій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, я сам виступав із таким закликом (до людей виїжджати з тимчасово окупованого Херсона – ред.). Для чого він? Збройні Сили України повинні мати плацдарм для діяльності", - сказав він.

За словами очільника облради, всі "бачили, якою була агонія окупантів перед виходом із Бучі та Ірпеня, або ж як росіяни "звільняли" Маріуполь, повністю зруйнувавши 400-тисячне місто". "Для Херсона такий варіант звільнення є неприйнятним. І це розуміють президент, головнокомандувач ЗСУ і міністр оборони – якщо знести місто, то навіщо його звільняти?" - зазначив він.

Голова Херсонської облради закликав "усіх, хто має таку змогу", залишити окуповану територію. Водночас, він визнав, що наразі єдиний спосіб для організованого виїзду з Херсона – через тимчасово окупований Крим.

"Що стосується виїзду через Крим, то я вважаю: якщо людина рятує своє життя та свою родину, то нехай їде. На моє переконання, з моральної точки зору ми не маємо право їх засуджувати. Як я не засуджую жодну людину, яка лишається і чекає звільнення", - сказав Самойленко.

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За словами політика, головне, щоб люди залишилися живими, і так Збройні Сили отримали кращі можливості для дій: "Для мене головне – зберегти максимальну кількість херсонців. І друге – полегшити роботу ЗСУ".

Він також висловив віру в те, що "у найближчий час Збройні Сили України звільнять Херсонську область".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
Можно считать анонсом контрнаступления.
Надеюсь скоро можно будет возвращаться в Николаев
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18.06.2022 02:11
+26
Печальная статистика говорит, шо русня особенно зверски бесчинствует сразу перед тем, как их выбьют из места. Выехать куда угодно на время стОит хотя бы для спасения жизни.
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18.06.2022 02:17
+16
Я в Херсоне.... И мне читать такие высеры крысы, которая очень быстро сбежала ещё до оккупации и с-ка не организовала эвакуацию мирных жителей - просто бесит.
Ты ублюдок где был со своими советами в феврале? Гондон штопаный....
Я бы давно выехал.... Но ни транспорта ни денег и загран закончился зимой .... Особенно как ты советуешь Крым рашка Белорусь ЕС.....
Вышли 5 000 уе на карту.... Советник хренов.
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18.06.2022 06:31
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Можно считать анонсом контрнаступления.
Надеюсь скоро можно будет возвращаться в Николаев
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18.06.2022 02:11 Відповісти
Ну Донецк уже несколько дней нормально так отлавливает, но на контрнаступление это не похоже!
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18.06.2022 05:23 Відповісти
Донецьк вісім років окопувався, туди навезли купу БК та зброї, яку ЗСУ зараз знаходчять через розвідку і нищать. Ну і повно місцевої бавовни. З Херсоном все значно простіше і місто не таке велике і патріотів там набагато більше чекає звільнення.
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18.06.2022 08:17 Відповісти
Я постійно мешкаю в Миколаєві, буває, що 3 дні в неділю виїзджаю в інші міста області. Кацапи місто обстрілюють постійно, наголошую - місто, спальні райони. Кацапи не військові, вони терористи 21 століття.
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18.06.2022 10:32 Відповісти
Вчора у брата на 1 КП вікна повилітали після ранішнього вибуху
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18.06.2022 13:48 Відповісти
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18.06.2022 14:03 Відповісти
Печальная статистика говорит, шо русня особенно зверски бесчинствует сразу перед тем, как их выбьют из места. Выехать куда угодно на время стОит хотя бы для спасения жизни.
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18.06.2022 02:17 Відповісти
Не, они бесчинствуют в большей степени, когда у них потери. Вымещают на безоружном мирном населении.
Под Киевом получили пи...ды поэтому такие большие масштабы резни на мирном населении.
Варвары. С ними еще Римская империя мучилась.
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18.06.2022 02:50 Відповісти
Выехать в Крым? С укр паспортом? Рашка 100% при отходе взорвет Антоновский мост. Те если нет денег для путешествия в ЕС или хотя-бы в Грузию, то ты останешься в рашкостане.
Тем более что Порошенко что Зеленский ноют что Крым мы будем освобождать забалтывая рашку до смерти... Без военных действий.
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18.06.2022 06:36 Відповісти
100%. Через Крым проехать - бабки русские нужны. Только наличные - на переходах трусят карманы. Масса фур с зерном, дорога узкая - идет колонна военных и сбивает с дороги все легковые машины. Что в Грузии, что в Турции - поддержки нет, только за свое бабло можно выжить - даже заправить машину. Банки не работают, связи с финансовыми номерами телефонов нет, наличка испаряется. Ехать нужно с двумя комплектами паспортов, на случай, если отберут один в Крыму. Сначала бросили Херсон, а теперь «советуют», как свалить - ни одного зеленого коридора никуда за все время войны. Благодетели
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18.06.2022 11:49 Відповісти
Не несите чушь!
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18.06.2022 02:46 Відповісти
Ви самі не розумієте, що пишете. За який час (дякуємо травневим шашличникам та тим,хто за них голосував) окупували Херсон? Хіба усі мали можливість вільно виїхати? Це на Луганщині було більше часу
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18.06.2022 03:16 Відповісти
Тупориле, а ти не думала, що не у всіх є гроші виїхати? У когось є хворі батьки яких не можна кинути на призводяще. Зараз єдина можливість безпечно виїхати - це довгий тур через крим і парашу в Естонію. Ціна питання 400-600 долларів з особи.
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18.06.2022 05:07 Відповісти
А как они уже выедут с оккупированной территории? Разве звери их выпустят?
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18.06.2022 03:34 Відповісти
Они могут выехать через Крым.
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18.06.2022 04:04 Відповісти
А там разве не орки
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18.06.2022 04:48 Відповісти
400-600 долларів - аби виїхати до Естонії. Такі гроші є не у всіх.
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18.06.2022 05:10 Відповісти
Кременчук повітряна тривога
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18.06.2022 04:49 Відповісти
6 прильотів по Кременчуку залпом
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18.06.2022 04:53 Відповісти
😲 Може хоч щось ППО збили?)
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18.06.2022 06:28 Відповісти
доброго ранку. я нарахував сім. піздец
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18.06.2022 04:59 Відповісти
есть такое
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18.06.2022 05:20 Відповісти
в тебе немає родича з ім'ям "женя" котрий має відношення до IT?
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18.06.2022 05:25 Відповісти
Також це звернення напряму відноситься до окупанта- якщо хочеш жити мерзота , нах наосію через Крим!
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18.06.2022 05:09 Відповісти
Я в Херсоне.... И мне читать такие высеры крысы, которая очень быстро сбежала ещё до оккупации и с-ка не организовала эвакуацию мирных жителей - просто бесит.
Ты ублюдок где был со своими советами в феврале? Гондон штопаный....
Я бы давно выехал.... Но ни транспорта ни денег и загран закончился зимой .... Особенно как ты советуешь Крым рашка Белорусь ЕС.....
Вышли 5 000 уе на карту.... Советник хренов.
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18.06.2022 06:31 Відповісти
Херсон, держись! Вся Украина с вами! Сумы....Я.знаю,что это такое,
когда варары рядом...
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18.06.2022 14:11 Відповісти
В добрый путь ребятки
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18.06.2022 06:34 Відповісти
Заезжай за мной и моей семьёй....
Я согласен на эвакуацию....
Или ты сбежавшая крыса только языком мастер.
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18.06.2022 06:38 Відповісти
Чого ниєш сєпарок?! Коли мову вивчиш?! Чого в українське військо не пішов?! Знову чекаєш на манку від пацанів зі Львова і Полтави?!
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18.06.2022 07:12 Відповісти
что вы- "партиоты в вышмванках ", за мову цепляетесь ? Почему ты до Ахметова не ********* , когда он на русском языке только разговаривает ? Почему Украиной руководят евреи а, не украинцы ?
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18.06.2022 09:04 Відповісти
Українською, будь ласка!
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18.06.2022 09:58 Відповісти
потому что или провокаторы или идиоты. 30 лет раскалывали страну и сейчас не угомоняться.
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18.06.2022 10:10 Відповісти
100%. Были заняты только распространением коррупции, праздниками, фестивалями, конкурсами, каникулами, оздоровлениями на морях и тд - зато угробили всю тяжелую промышленность, автостроение, станкостроение и тд - не построили ни одного военного самолета и одного военного корабля - а, теперь, клянчат у запада - потому, что петух долбит в лобик.
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18.06.2022 12:32 Відповісти
Ты явно рашинский ублюдок. В Украине я по Конституции могу говорить на каком хочу языке.
Приезжай ко мне в Херсон. Крыса тыловая. Обсудим кто его сдал, почему не эвакуировали гражданских, почему СБУ, таможня и прокуратура смылись в тихую до оккупации. Почему такие как ты слили списки тро, и теперь сливают атовцев и их семьи..
Так що москальска лярва закрой пащу.
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19.06.2022 05:19 Відповісти
Звичайно хочуть, а ти кацапе, повзи "за рускім корабльом ", чи топершим, чи то другим, як бажаєш, в тебе є вибір, паскуда.
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18.06.2022 07:22 Відповісти
S Donecka takze dolzni ujexat,tam toze nacinajetsia aktyvnyje boji s teroristami pust nemesajet Ukrainskoj armiji osvobodit gorod
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18.06.2022 07:51 Відповісти
Закликав виїхати але не сказав куди.Чому?Тому,що окрім як в іншу окуповану рашистами територію вони не виїдуть.Поради воно дає!А,що,він зробив щоб Херсонщіну не окупували?О котрій годині,24 лютого, виїхав з Хєрсону?Оце питання на яке НЕМАЄ,поки що,відповіді.Але давати іі прийдеться ВСІМ.
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18.06.2022 08:22 Відповісти
Ви не зовсім праві. Шляхи виходу з окупованої території є, і вони не розголошуються, бо рашисти розстрілюють в спину біженців. А тому самі місцеві краще нас знають де і куди і як їм тікати! Без паніки. Біженці звідти йдуть і їдуть 4й місяць. А попередити місцевих про наступ ЗСУ потрібно! Бо це дуже гарна довгоочікувана новина!
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18.06.2022 08:33 Відповісти
Всі наші люди на окупованій території - заручники. Їх не випускають. По кільку разів на тиждень лазять тварі та перевіряють дома.
Виїхатинеможливо, тільки ціною життя.
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18.06.2022 08:56 Відповісти
Вот поэтому у местных жителей уже изжога от таких высеров «слуг народа». И, чем больше такого говна будет вылазить, тем дальше будет отдаляться Херсон от Украины - как пить дать.
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18.06.2022 12:28 Відповісти
мову вчіть і не буду проблем з віддаленням. Тих хто мову не знає, самі видалимо, як зрадників інтересів країни.
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18.06.2022 20:21 Відповісти
😰😠
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18.06.2022 14:14 Відповісти
Я розумію таку глибоку стурбованість за життя українців Херсона і успіх військових, але є велике бажання запитати у цього представника влади, а чому не підготували область і місто до оборони? Чому пропустили ворога в місто? А він сам пробував сьоголні виїхати? Він ********** громадян на знищення, бо коли вони будуть виїзджати, то можуть бути просто так знищені ворогом. Як діяли "слуги" і їх слуги зрадницьки, так і діють та ще й непрофесійно.
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18.06.2022 10:35 Відповісти
Так это нормально для зажравшейся власти - сначала все просрать, а потом «рекомендовать» гражданам спасать свою шкуру самостоятельно «по обстоятельствам».
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18.06.2022 12:25 Відповісти
И почему такое предложение не поступило жителям Донецкой и Луганской областей ? Никогда не поверю, что там были все сепары.

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18.06.2022 11:02 Відповісти
Были предложения-я на ЦН читала...
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18.06.2022 14:15 Відповісти
Правильно, хай посунуться, бо перемелять разом з кацапньою. Житло відбудують, а життя ні.
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18.06.2022 20:19 Відповісти
 
 