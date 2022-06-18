Окупанти випустили 6 ракет по НПЗ та 2 по ТЕЦ у Кременчуці, - голова ОВА Лунін (оновлено)
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Росіяни завдали ракетного удару по НПЗ та інших об‘єктах інфраструктури Кременчука.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Знову під ворожим ударом Кременчук. Від 6 до 8 російських ракет влучили по НПЗ та інших об‘єктах інфраструктури. Подробиці – пізніше. Загроза ударів залишається. Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.
Пізніше Лунін уточнив інформацію: "6 російських ракет ударили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який і так не працював, та 2 ракети – по ТЕЦ. На щастя, постраждалих немає. Ворог атакує ці обʼєкти не вперше. На місці працюють рятувальники.
НПЗ і ТЕЦ за час повномасштабної війни зазнали найбільших атак і руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавщини".
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