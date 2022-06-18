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США призупинили продаж Україні чотирьох безпілотників Grey Eagle через побоювання, що вони можуть потрапити до росіян, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бпла,дрон,безпілотник,eagle,gray

Продаж Україні Штатами чотирьох безпілотників MQ-1C Grey Eagle під загрозою через побоювання США, що це складне обладнання може потрапити до рук росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела Reuters.

Застереження від продажу було висунуто під час поглибленої перевірки Управлінням з безпеки оборонних технологій Пентагону, якому доручено охороняти дорогі технології від рук ворога.

Зазначається, що "радар та обладнання для спостереження на безпілотниках можуть створити загрозу безпеці Сполучених Штатів, якщо вони потраплять до рук Росії".

Рішення про продовження угоди наразі розглядається вищими інстанціями в Пентагоні, але терміни ухвалення будь-якого рішення не зрозумілі.

За словами джерел, одним із рішень була б заміна існуючого радарного та сенсорного комплекту на щось менш складне, але на це можуть піти місяці.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+63
Да уж ! Хто буде передавати секретну зброю до рук Єрмака. Це тільки перша ластівка!
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18.06.2022 06:48
+55
То у єрмака така репутація
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18.06.2022 07:27
+46
А хто передав номери клістронів? Хто злив "Вагнер"? Хто передавав супутнікові дані?
І це тільки те,що МИ знаємо! А що знають у США?!
Зараз в них є недоторканість,а завтра?
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18.06.2022 07:50
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это стало понятно со времён прекращения поставок разведданных "вживую". никто не мог раньше представить даже ситуацию, что народ будет воевать насмерть с парашей за свою и страны свободу, а тотально, сверху донизу коррумпированная пропарашная власть, будет в тылу у него сливать своюм парашным союзникам всё что возможно и то что заказано. "декрет о мире" на условиях парашной "полной демилитаризации" и передачи ей всего имеющегося в Украине оружия, вот цель следующей фазы войны оп-ы со своим народом. война за технологии и знания. потом образцы передадут их союзнику китаю, который великий спец по клонированию. и в войне за тайвань, американцы будут воевать своим оружием против клонов своего же оружия. ну и понятно, как "партнёр", китай будет снабжать этими же клонами и парашу. даже если сменить этих ослов в верхушке на переправе, во всех оствльных эшелонах власти останутся такие же коллаборанты как и сегодня, только и ждущие момента, чтобы что-то украсть серьёзное и подороже продать своей любимой парашеньке.
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18.06.2022 09:58 Відповісти
Французькі тепловізори та американські мікросхеми стоять на всій військовій техніці московитів. А як там в Афганістані талібан добре прибарахлився за рахунок американських платників податків?
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18.06.2022 10:00 Відповісти
Чіп можна вкрасти/купити,навіть десятки/сотні. Світ глобалізований!
Поєднаня ціх чипів з іншим приладям,яке самознищується слугує запобіжником потрапляня ворогу.
А от проти агентів з вищім допуском до держтаємниці захисту нема.
Нажаль багатьом з ЛОХторату це вимушений пояснювати.
До речі,спробуй здогадатись чому на цих чіпах в американців/французів працює в рази краще ніж на расєє! От руцьке чудо!
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18.06.2022 10:21 Відповісти
та й самі чіпи, коли навіть потраплять до рук, "зшліфувати" не зможуть для повного вивчення. просто коли буде зрозумілий алгоритм функціонування, спробують повторити, не з всією повнотою закладених можливостей, але все ж це буде для тих бєбєней "прорив на століггя".
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18.06.2022 10:41 Відповісти
Очікувано. давати новітні технології малоросам *владімір владіміравіч дайтє рузкій язик, на калєні встану* не дуже хочеться
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18.06.2022 10:11 Відповісти
Так люба техніка може в москалів опинитися. Чим тоді москалів перемагати?
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18.06.2022 10:19 Відповісти
Тільки тим,що є кращим,але не секретним.
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18.06.2022 10:24 Відповісти
У владі далі залишаються зрадники, як фактично "відкрили" рашистам дорогу на Херсонщину, що стало причиною її окупації. Зараз у них "не на часі" розслідувати цю українську "спецоперацію" (очевидно організована у співпраці з спецслужбами Раші), яка призвела до катастрофічних для України наслідків. Враховуючи, що "здали" величезну територію з людьми, то зрозуміло, що таке провернути могли плануючи ретельно, тривалий час і з залученням багатьох високопосадовців на всіх рівнях влади. При всьому бажанні зелені покидьки приплести Пороха не зможуть.
Висновок простий, під час війни державою керують зрадники, які можуть приймати згубні для України рішення і ними можуть бути будь-хто від звичайного чиновника і до нинішнього гаранта, який виявляється і не такий вже і гарант з усього нижче переліченого.

Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Тому, яка довіра може бути у Заходу до цієї влади, ніякої(
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18.06.2022 11:19 Відповісти
Это беспилотники для точеных операций, а не для войны. Использовать такие дорогие и уязвимые аппараты где есть сильное ПВО бессмысленно.
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18.06.2022 12:28 Відповісти
место этого дайте РСЗО
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18.06.2022 12:31 Відповісти
русня конешно даже аналогичные не сможет сделать, а вот передать сбитый образец Си, да, те сделают.
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18.06.2022 19:59 Відповісти
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