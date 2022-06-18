США призупинили продаж Україні чотирьох безпілотників Grey Eagle через побоювання, що вони можуть потрапити до росіян, - ЗМІ

Продаж Україні Штатами чотирьох безпілотників MQ-1C Grey Eagle під загрозою через побоювання США, що це складне обладнання може потрапити до рук росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела Reuters.

Застереження від продажу було висунуто під час поглибленої перевірки Управлінням з безпеки оборонних технологій Пентагону, якому доручено охороняти дорогі технології від рук ворога.

Зазначається, що "радар та обладнання для спостереження на безпілотниках можуть створити загрозу безпеці Сполучених Штатів, якщо вони потраплять до рук Росії".

Рішення про продовження угоди наразі розглядається вищими інстанціями в Пентагоні, але терміни ухвалення будь-якого рішення не зрозумілі.

За словами джерел, одним із рішень була б заміна існуючого радарного та сенсорного комплекту на щось менш складне, але на це можуть піти місяці.

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