США призупинили продаж Україні чотирьох безпілотників Grey Eagle через побоювання, що вони можуть потрапити до росіян, - ЗМІ
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Продаж Україні Штатами чотирьох безпілотників MQ-1C Grey Eagle під загрозою через побоювання США, що це складне обладнання може потрапити до рук росіян.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела Reuters.
Застереження від продажу було висунуто під час поглибленої перевірки Управлінням з безпеки оборонних технологій Пентагону, якому доручено охороняти дорогі технології від рук ворога.
Зазначається, що "радар та обладнання для спостереження на безпілотниках можуть створити загрозу безпеці Сполучених Штатів, якщо вони потраплять до рук Росії".
Рішення про продовження угоди наразі розглядається вищими інстанціями в Пентагоні, але терміни ухвалення будь-якого рішення не зрозумілі.
За словами джерел, одним із рішень була б заміна існуючого радарного та сенсорного комплекту на щось менш складне, але на це можуть піти місяці.
Будь ласка, зачекайте...
Поєднаня ціх чипів з іншим приладям,яке самознищується слугує запобіжником потрапляня ворогу.
А от проти агентів з вищім допуском до держтаємниці захисту нема.
Нажаль багатьом з ЛОХторату це вимушений пояснювати.
До речі,спробуй здогадатись чому на цих чіпах в американців/французів працює в рази краще ніж на расєє! От руцьке чудо!
Висновок простий, під час війни державою керують зрадники, які можуть приймати згубні для України рішення і ними можуть бути будь-хто від звичайного чиновника і до нинішнього гаранта, який виявляється і не такий вже і гарант з усього нижче переліченого.
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Тому, яка довіра може бути у Заходу до цієї влади, ніякої(