На південному напрямку ЗСУ знищили 57 окупантів, 18 одиниць техніки та польовий склад боєприпасів, - ОК "Південь"
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ЗСУ на півдні знищили російський танк Т-72, важку вогнеметну систему ТОС-1 "Буратіно", гаубицю "Мста-Б".
Про це повідомляє у фейсбуці ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.
"Нашими силами, зокрема й ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 120 вогневих завдань. Також по противнику завдано 2 авіаційні удари.
Підтверджено втрати ворога в кількості:
57 рашистів та 18 одиниць техніки, серед яких:
- танк Т-72,
- важка вогнеметна система ТОС-1 "Буратіно",
- гаубиця "Мста-Б",
- самохідна гармата "Гіацинт",
- 3 багатоцільові броньовані тягачі
- 9 одиниць автомобільної і броньованої техніки.
Також знищено черговий польовий склад боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
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Alex Tiger
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