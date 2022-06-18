УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7640 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 209 3
армія РФ (13489) війна (56511) знищення (4122) техніка (1323)

На південному напрямку ЗСУ знищили 57 окупантів, 18 одиниць техніки та польовий склад боєприпасів, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буратіно

ЗСУ на півдні знищили російський танк Т-72, важку вогнеметну систему ТОС-1 "Буратіно", гаубицю "Мста-Б".

Про це повідомляє у фейсбуці ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"Нашими силами, зокрема й ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 120 вогневих завдань. Також по противнику завдано 2 авіаційні удари.

Підтверджено втрати ворога в кількості:

57 рашистів та 18 одиниць техніки, серед яких:

  • танк Т-72,
  • важка вогнеметна система ТОС-1 "Буратіно",
  • гаубиця "Мста-Б",
  • самохідна гармата "Гіацинт",
  • 3 багатоцільові броньовані тягачі
  • 9 одиниць автомобільної і броньованої техніки.

Також знищено черговий польовий склад боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи одним залпом шести французьких САУ "CAESAR" знищили самохідну гаубицю 2С-19 "Мста-С" окупантів та командно-штабну машину. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сегодня смотрел на ютубе интерьвью генерала Марченко, спасшего от окупации Николаев и не давшеме кацапам двинуться на Одессу. Он дипломанично, и как настоящий воин никого не обвиняет в сдаче ***** Херсонской и 60% Запорожской обл, говорит, что ведется следствие. ЗнаемЗЕбанутую прокуратуру и прочую срань, как они ведут это следствие на примере, как ОПа или буба криворожский сдали операцию по вагнеровцам *****. Нам после победы нужна настоящая военная жесточайшая хунта на 1 год, которая вычистит Украину от ЗЕленой срани. Эти шакалы должны ответить за все их дела.
показати весь коментар
18.06.2022 07:42 Відповісти
Добрі новини.Так,герої.Женіть цю нечисть з півдня.дійдете до перешийка,а там наліво й тоді маріупольський напрям.
показати весь коментар
18.06.2022 07:53 Відповісти
Вірим в ЗСУ!Гоніть ті унітазноретузні війська до Криму.Поки що так.Далі буде!
показати весь коментар
18.06.2022 08:15 Відповісти
 
 